Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Czas pracy » Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku. Oto kalendarz. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku. Oto kalendarz. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

13 listopada 2025, 17:00
[Data aktualizacji 14 listopada 2025, 10:33]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kalendarz 2026, urlop, wolne
Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku. Oto kalendarz dni wolnych. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Podczas gdy rok 2025 jest wyjątkowo korzystny dla pracowników, rok 2026 nie będzie już tak sprzyjający. W 2026 roku pracownicy będą mogli liczyć na mniej długich weekendów, a niektóre dni świąteczne wypadną w weekendy. Mimo to, wciąż istnieje możliwość strategicznego zaplanowania urlopu, by wykorzystać tylko kilka dni wolnego na zorganizowanie nawet dwutygodniowego odpoczynku.

rozwiń >

Planowanie urlopu w 2026 roku. Jak wydłużyć wolne?

Rok 2026 układa się wyjątkowo korzystnie pod względem dni wolnych od pracy, co pozwala na sprytne zaplanowanie urlopu i znaczne wydłużenie czasu wypoczynku. Kluczem jest tak zwane "mostkowanie", czyli branie dni urlopu w dni robocze wypadające pomiędzy świętami ustawowymi a weekendami. Dzięki tej metodzie, wykorzystując zaledwie 22 dni urlopu, można zyskać nawet 55 dni wolnego w ciągu całego roku. Oto najlepsze okazje do wydłużenia wolnego w 2026 roku:

  • Styczeń (6 dni wolnego za 2 dni urlopu): Święta: 1 stycznia (Nowy Rok – czwartek) i 6 stycznia (Trzech Króli – wtorek). Urlop: Wystarczy wziąć urlop w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, aby cieszyć się 6-dniowym wypoczynkiem (od 1 do 6 stycznia).
  • Majówka (9 dni wolnego za 4 dni urlopu): Święta: 1 maja (Święto Pracy – piątek) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja – niedziela). Urlop: Biorąc wolne od wtorku 27 kwietnia do czwartku 30 kwietnia (4 dni), zyskujesz łącznie 9 dni wolnego (od 25 kwietnia do 3 maja).
  • Boże Ciało (4 dni wolnego za 1 dzień urlopu): Święto: 4 czerwca (Boże Ciało – czwartek). Urlop: Wzięcie urlopu w piątek 5 czerwca pozwala na 4-dniowy długi weekend (od 4 do 7 czerwca).
  • Sierpień (10 dni wolnego za 5 dni urlopu + dzień do odbioru): Święto: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) wypada w sobotę, co oznacza, że za ten dzień przysługuje Ci dodatkowy dzień wolny do odbioru w innym terminie (np. w poniedziałek 17 sierpnia). Urlop: Biorąc urlop od 10 do 14 sierpnia (5 dni) i odbierając dzień wolny np. 17 sierpnia, zyskujesz aż 10 dni wypoczynku (od 8 do 17 sierpnia).
  • Listopad (5 dni wolnego za 2 dni urlopu lub 9 dni za 4 dni urlopu): Święto: 11 listopada (Święto Niepodległości – środa). Krótszy mostek: Biorąc wolne 10 listopada (wtorek) i 12 listopada (czwartek), masz 5 dni wolnego (od 8 do 12 listopada). Dłuższy mostek: Biorąc wolne od 9 do 13 listopada (4 dni), zyskujesz 9 dni wolnego (od 7 do 15 listopada).
  • Boże Narodzenie i Nowy Rok 2027 (11 dni wolnego za 3 dni urlopu + dzień do odbioru): Święta: 24 grudnia (Wigilia – czwartek), 25 grudnia (Boże Narodzenie – piątek), 26 grudnia (Drugi Dzień Świąt – sobota), 1 stycznia 2027 (Nowy Rok – piątek). Dzień do odbioru: Za 26 grudnia (sobota) przysługuje dodatkowy dzień wolny – warto go odebrać np. w poniedziałek 28 grudnia. Urlop: Biorąc wolne w dniach 29, 30, 31 grudnia (3 dni), zyskujesz aż 11 dni ciągłego wolnego (od 24 grudnia do 3 stycznia 2027).

Styczeń 2026: Nowy Rok i Trzech Króli

Już na początku 2026 roku kalendarz pozwala na dłuższy odpoczynek. Nowy Rok przypada na czwartek, a Święto Trzech Króli (6 stycznia) na wtorek. Biorąc urlop w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, zyskuje się pięć dni wolnego, co jest świetną okazją na wyjazd zimowy lub spokojny reset po okresie świątecznym.

Kwiecień 2026: Krótkie Święta Wielkanocne

Wielkanoc w 2026 roku wypada wcześnie (5 kwietnia), a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Aby przedłużyć tradycyjny trzydniowy weekend, wystarczy wziąć cztery dni urlopu (od wtorku 7 kwietnia do piątku 10 kwietnia), co gwarantuje dziewięć dni odpoczynku. Jest to idealny czas na powitanie wiosny.

Maj 2026: wyjątkowo krótka majówka

Majówka w 2026 roku niestety nie sprzyja długim przerwom. Święto Pracy (1 maja) wypada co prawda w piątek, ale Święto Konstytucji 3 Maja przypada na niedzielę. Z racji, że za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, pracownicy muszą zadowolić się jedynie trzydniowym weekendem.

Czerwiec 2026: Długi weekend z Bożym Ciałem

Boże Ciało (4 czerwca) tradycyjnie wypada w czwartek. Wzięcie wolnego w piątek 5 czerwca pozwala cieszyć się czterema dniami wolnego. Początek czerwca to doskonały moment na krótki wypad przed rozpoczęciem szczytu sezonu wakacyjnego. Warto jednak pospieszyć się ze złożeniem wniosku urlopowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sierpień 2026: szansa na skrócony tydzień pracy

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) wypada w 2026 roku w sobotę, co oznacza, że pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania. Wykorzystanie go 14 lub 17 sierpnia umożliwia skrócenie czasu pracy do czterech dni i cieszenie się trzydniowym weekendem bez żadnych dodatkowych zabiegów.

Listopad 2026: sposób na jesienną chandrę

Chociaż Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, co nie daje dodatkowego dnia wolnego, Święto Niepodległości (11 listopada) w środę stwarza szansę na tygodniowy urlop. Wystarczy wziąć cztery dni wolnego, aby cieszyć się dziewięcioma dniami wypoczynku, co jest świetną okazją na zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu słońca.

Grudzień 2026: Święta Bożego Narodzenia i koniec roku

W 2026 roku Wigilia (która jest dniem ustawowo wolnym od 2025 roku) przypada na czwartek, Boże Narodzenie (25 grudnia) na piątek, a drugi dzień świąt (26 grudnia) na sobotę. Możliwe jest odebranie dnia wolnego za sobotę między 21 a 23 grudnia i dobranie dwóch dni urlopu, co wydłuży przerwę świąteczną do dziewięciu dni. Co więcej, biorąc urlop między 28 a 31 grudnia, można zyskać aż szesnaście dni na regenerację (przy sześciu dniach urlopu), co pozwoli na doskonałe zaplanowanie kolejnego roku.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Styczeń

  • 1 stycznia (czwartek): Nowy Rok.
  • 6 stycznia (wtorek): Święto Trzech Króli.

Kwiecień

  • 5 kwietnia (niedziela): Wielkanoc.
  • 6 kwietnia (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny.

Maj

  • 1 maja (piątek): Święto Pracy.
  • 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji 3 Maja.
  • 24 maja (niedziela): Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego).

Czerwiec

  • 4 czerwca (czwartek): Boże Ciało.

Sierpień

  • 15 sierpnia (sobota): Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego. Uwaga: Za to święto przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Listopad

  • 1 listopada (niedziela): Wszystkich Świętych.
  • 11 listopada (środa): Narodowe Święto Niepodległości.

Grudzień

  • 24 grudnia (czwartek): Wigilia Bożego Narodzenia (Dzień ustawowo wolny).
  • 25 grudnia (piątek): Pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
  • 26 grudnia (sobota): Drugi dzień Bożego Narodzenia. Uwaga: Za to święto przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania.
Źródło: INFOR
