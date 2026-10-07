W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok
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W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. Dzięki art. 130 par. 2 Kodeksu pracy możliwe jest "zdobycie" 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok.
- A jak to będzie w 2027 r.?
- Kompendium dla świąt w sobotę w 2027 r. - sprawdź i wylicz swoje dni wolne od pracy
Możliwości urlopowe jakie dają w 2026 r. święta przypadające w sobotę omówiliśmy w artykule:
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A jak to będzie w 2027 r.?
Kompendium dla świąt w sobotę w 2027 r. - sprawdź i wylicz swoje dni wolne od pracy
1) W 2027 r. jest 251 dni pracy i 2008 godzin na pełny etat, tyle samo co w 2026 r.
2) Dwa święta wypadają w sobotę: 1 maja (Święto Pracy) i 25 grudnia (Boże Narodzenie). Za każde z nich pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).
art. 130 § 2 Kodeksu pracy
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
3) Jeśli dzień wolny za 1 maja przypadnie w piątek 28 maja, po Bożym Ciele, pracownicy będą mieli cztery wolne dni z rzędu (27–30 maja) bez brania urlopu. Za 25 grudnia może to być piątek 31 grudnia, co daje trzy wolne dni na Nowy Rok.
4) Najkrótszy miesiąc to maj: 144 godziny (18 dni). Najwięcej, po 176 godzin, mają marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
5) Długie weekendy:
- 1–3 stycznia 2027 r.,
- 27–29 marca 2027 r. (Wielkanoc),
- 1–3 maja, 27–30 maja 2027 r. (z jednym dniem urlopu),
- 30 października – 1 listopada 2027 r., 11–14 listopada 2027 r. (z jednym dniem urlopu) i
- 24–26 grudnia (Wigilia w piątek).
Źródło informacji: grafena.pl
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