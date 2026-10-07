W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok

W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. Dzięki art. 130 par. 2 Kodeksu pracy możliwe jest "zdobycie" 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok.

Możliwości urlopowe jakie dają w 2026 r. święta przypadające w sobotę omówiliśmy w artykule:

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A jak to będzie w 2027 r.?

dni wolne od pracy w 2027 roku kalendarz dni wolne od pracy w 2027 roku

Kompendium dla świąt w sobotę w 2027 r. - sprawdź i wylicz swoje dni wolne od pracy

1) W 2027 r. jest 251 dni pracy i 2008 godzin na pełny etat, tyle samo co w 2026 r.

2) Dwa święta wypadają w sobotę: 1 maja (Święto Pracy) i 25 grudnia (Boże Narodzenie). Za każde z nich pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna art. 130 § 2 Kodeksu pracy Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

3) Jeśli dzień wolny za 1 maja przypadnie w piątek 28 maja, po Bożym Ciele, pracownicy będą mieli cztery wolne dni z rzędu (27–30 maja) bez brania urlopu. Za 25 grudnia może to być piątek 31 grudnia, co daje trzy wolne dni na Nowy Rok.

4) Najkrótszy miesiąc to maj: 144 godziny (18 dni). Najwięcej, po 176 godzin, mają marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

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5) Długie weekendy:

1–3 stycznia 2027 r.,

27–29 marca 2027 r. (Wielkanoc),

1–3 maja, 27–30 maja 2027 r. (z jednym dniem urlopu),

30 października – 1 listopada 2027 r., 11–14 listopada 2027 r. (z jednym dniem urlopu) i

24–26 grudnia (Wigilia w piątek).

Źródło informacji: grafena.pl