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W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok

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07 października 2026, 13:10
[Data aktualizacji 07 października 2026, 13:15]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok
W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok
Gamjai
Shutterstock

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W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. Dzięki art. 130 par. 2 Kodeksu pracy możliwe jest "zdobycie" 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok.

Możliwości urlopowe jakie dają w 2026 r. święta przypadające w sobotę omówiliśmy w artykule:

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1) W 2027 r. jest 251 dni pracy i 2008 godzin na pełny etat, tyle samo co w 2026 r.

2) Dwa święta wypadają w sobotę: 1 maja (Święto Pracy) i 25 grudnia (Boże Narodzenie). Za każde z nich pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna

art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

3) Jeśli dzień wolny za 1 maja przypadnie w piątek 28 maja, po Bożym Ciele, pracownicy będą mieli cztery wolne dni z rzędu (27–30 maja) bez brania urlopu. Za 25 grudnia może to być piątek 31 grudnia, co daje trzy wolne dni na Nowy Rok.

4) Najkrótszy miesiąc to maj: 144 godziny (18 dni). Najwięcej, po 176 godzin, mają marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

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5) Długie weekendy:

  • 1–3 stycznia 2027 r.,
  • 27–29 marca 2027 r. (Wielkanoc),
  • 1–3 maja, 27–30 maja 2027 r. (z jednym dniem urlopu),
  • 30 października – 1 listopada 2027 r., 11–14 listopada 2027 r. (z jednym dniem urlopu) i
  • 24–26 grudnia (Wigilia w piątek).

Źródło informacji: grafena.pl

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Źródło: INFOR
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