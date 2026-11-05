Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe. Jak znaleźć odpowiednie miejsce dla dokumentów?

Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza). Choć mówiąc potocznie „dokumentacja pracownicza” mamy często na myśli akta osobowe pracowników, to należy pamiętać o tym, że są one tylko jednym z jej elementów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład dokumentacji pracowniczej wchodzą:

- akta osobowe pracowników oraz

- dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.



Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy składa się z:

- dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy,|

- dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,

- karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wnioski pracowników o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,

- karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.



W praktyce pracownicy działów kadr często mają wątpliwości związane z tym, czy poszczególne dokumenty powinni umieścić w aktach osobowych pracownika, w szczególności w ich najbardziej obszernej części B, czy może jednak jego miejsce jest właśnie w pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Rozstrzygając tego rodzaju wątpliwości należy pamiętać, że pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy stanowi katalog zamknięty. Jeśli jakiś dokument nie został więc w niej wymieniony wprost, a jest związany ze stosunkiem pracy, to z dużym prawdopodobieństwem jego miejsce jest w części B akt osobowych pracownika.

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Ewidencjonowanie czasu pracy a część B akt osobowych

Co dokładnie pracodawcy powinni zamieszczać w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy? Najwięcej pytań powstaje w tym zakresie w odniesieniu do dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy i urlopu wypoczynkowego. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.



W skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy wchodzą:

a) ewidencja czasu pracy zawierająca informacje o:

- liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

- liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

- liczbie godzin nadliczbowych,

- dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

- liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

- rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

- rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

- wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

- czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,



b) wnioski pracownika dotyczące:

- udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych - załącznik nr 5,

- ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.),

- ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.),

- stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.),

- stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 k.p.),

- stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 k.p.),

- stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 k.p.),

- ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 k.p.),

- ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 k.p.),

c) dokumenty związane:

- ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.),

- z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 k.p.),

- z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,

d) zgoda:

- pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 k.p.) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 k.p.),

- pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 k.p.).



Z kolei dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego to ta część dokumentacji, w której pracodawcy najczęściej gromadzą wnioski pracowników o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Należy zamieszczać w niej również te z nich, które zostały odrzucone przez pracodawcę lub wycofane przez pracownika. Może znajdować się w niej również plan urlopów danego pracownika czy inne porozumienia w sprawie terminu wykorzystania urlopu.