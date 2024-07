Wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Prawo do dłuższego urlopu. Tak będzie już od 2026 r. Ale dla kogo?

Od 2026 r. na konta wpłyną wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Wiele osób zyska też prawo do dłuższego urlopu. Nie wiadomo jeszcze co z oskładkowaniem umów cywilnoprawnych. Resort nadal się waha.

Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli oskładkowanie

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych to temat, który powraca od lat. Choć już kilka razy przymierzano się do pełnego objęcia ich ubezpieczeniami, to jednak jak dotąd, nie zdecydował się na to żaden rząd. Jednak temat powrócił, a równolegle toczy się dyskusja o możliwości zaliczania okresu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych do stażu pracy.

Jednak, choć decyzje jeszcze nie zapadały, wszystko wskazuje na to, że umowy o dzieło nie zostaną oskładkowane. Jak powiedziała Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z DGP, wyjątkiem powinna być jednak umowa o dzieło, która jest jedynym źródłem dochodu.

Umowy cywilnoprawne doliczane do stażu pracy

Przesądzone natomiast się wydaje wprowadzenie przepisów, które pozwolą na wliczanie do stażu pracy tzw. innych okresów wykonywania pracy i prowadzenia działalności. Będzie to dotyczyło w szczególności okresów prowadzenia pozarolniczej działalności oraz wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zdaniem resortu pozwoli to na wyrównanie szans w dostępie do niektórych usprawnień pracowniczych. Chodzi tu przede wszystkim o dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe, co w praktyce oznacza, że ewentualne korzyści obejmą głównie pracowników jednostek budżetowych. W sektorze prywatnym tego rodzaju świadczenia nie są co do zasady wypłacane. Bardziej realną korzyścią będzie możliwość uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, czy zatrudnienia na stanowiskach wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Co istotne, system ten nie obejmie umów o dzieło.

Zaliczanie wskazanych okresów do stażu pracy będzie możliwe od daty wejścia w życia ustawy, czyli zgodnie z planem od 1 stycznia 2026 r., jednak zaliczeniu będą podlegały wszystkie udowodnione okresy, a nie tylko okres po wejściu w życie ustawy. To zaś oznacza, że wielu pracowników jednostek budżetowych będzie mogło liczyć na konkretne korzyści finansowe – czy to w zakresie wysokości dodatku stażowego, czy nagrody jubileuszowej. Dla przykładu, pracownicy samorządowi otrzymują dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.