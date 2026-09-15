REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Godziny nadliczbowe » Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych - dyrektor, główna księgowa i inni szefowie. Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów

Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych - dyrektor, główna księgowa i inni szefowie. Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2026, 15:04
Grupa Impel
Grupa Impel
wynagrodzenie, nadgodziny, kierownik, dyrektor
Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.

rozwiń >

Dwie grupy pracowników decyzyjnych

Kodeks pracy wyodrębnia dwie kategorie pracowników, których nadgodziny podlegają szczególnym regułom:

1) Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy (art. 128 § 2 pkt 2 KP) - czyli osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, członkowie kolegialnego organu zarządzającego oraz główni księgowi.

2) Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych - czyli osoby stojące na czele formalnie wyodrębnionych jednostek w strukturze pracodawcy. Zachowują prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto, jeżeli nie otrzymali w zamian innego dnia wolnego (art. 151⁴ § 2 KP). Mają także prawo do rekompensaty dyżurów pełnionych poza domem.

REKLAMA

Kto jest, a kto nie jest osobą zarządzającą?

Katalog osób zarządzających zakładem pracy określony w art. 128 § 2 pkt 2 KP.

Osobami zarządzającymi nie są więc: menedżerowie średniego szczebla, główni specjaliści, koordynatorzy, inspektorzy nadzoru ani radcowie prawni — nawet jeśli zajmują wysokie stanowiska w hierarchii firmy. Decyduje nie nazwa stanowiska, lecz faktyczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i zakres uprawnień.

Przykład

Przykład 1- główny specjalista z prokurą

Pracownik zajmował samodzielne stanowisko, kontrolował projekty działu technicznego i nadzorował ich wdrażanie, ale wyniki przekazywał zarządowi, który podejmował decyzje. Nawet udzielenie mu prokury nie uczyniło go osobą zarządzającą.
Zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin.

Przykład

Przykład 2 - kierownik autonomicznego oddziału

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej składało się z kilku oddziałów, z których każdy zachował status odrębnego pracodawcy wewnętrznego. Kierownicy posiadający kompetencję do zatrudniania i zwalniania pracowników zostali uznani za osoby zarządzające.
Nie mieli roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Ważne

Pracodawca ma obowiązek ustalić zakres obowiązków pracownika zarządzającego w taki sposób, by ich wykonanie było obiektywnie możliwe w ramach norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Przykład

Przykład 3 - główna księgowa wykonująca pracę szeregowego pracownika

Główna księgowa, oprócz własnych obowiązków, naliczała wynagrodzenia i rozliczała składki ZUS. Wypracowywała około 80 nadgodzin miesięcznie.

Sąd uznał, że nie można wobec niej stosować art. 151⁴ § 1 KP, ponieważ realizowała obowiązki przypisane dwóm stanowiskom.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto faktycznie jest kierownikiem w rozumieniu art. 151⁴ KP?

O zakwalifikowaniu stanowiska jako kierowniczego nie decyduje jego nazwa w umowie o pracę, lecz spełnienie łącznie dwóch przesłanek: formalne wyodrębnienie komórki organizacyjnej w strukturze pracodawcy oraz przewaga funkcji zarządczych nad zadaniami wykonawczymi.

Przykład

Przykład 4- brygadzista w firmie produkcyjnej

Pracownik układał grafiki monterom, prowadził ewidencję czasu pracy i rozliczał się z realizacji zadań. Planowanie zajmowało mu kilka godzin tygodniowo, a resztę czasu pracował na równi z członkami zespołu.

Nie był kierownikiem wyodrębnionej komórki i zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin

Przykład

Przykład 5 - kierownik działu sprzedaży

Pracownik nadzorował 20 przedstawicieli handlowych, wyznaczał plany, opracowywał strategie, rozliczał z realizacji i wnioskował o premie. Zarządzanie stanowiło 90% jego czasu pracy. Dział został formalnie wyodrębniony.

Spełniał przesłanki kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej — mógł być zobowiązany do pracy w nadgodzinach bez dodatkowej rekompensaty, z wyjątkiem niedziel i świąt.

Praca w wolne soboty

Pracodawca ma obowiązek udzielić kierownikowi innego dnia wolnego za pracę w sobotę na zasadach art. 151³ KP - tak samo jak szeregowym pracownikom. Jest to niezależne od tego, czy kierownik nabywa prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Nieudzielenie dnia wolnego może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 § 1 pkt 5 KP), za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 zł.

Zobacz również:

Nadgodziny w razie konieczności

Orzecznictwo konsekwentnie interpretuje warunek konieczności jako sporadyczną potrzebę uzasadnioną wyjątkową sytuacją, a nie stałe wykonywanie pracy ponad normy wynikające z wadliwej organizacji pracy.

Kluczowa zasada: pracodawca nie może stosować rozwiązań organizacyjnych, które z założenia wymagają od kierownika stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne

Jeżeli kierownik sam podejmuje zadania, które mógłby delegować podwładnym, pracodawca może skutecznie bronić się przed roszczeniem.

Przykład

Przykład 6 - kierownik IT przejmujący pracę programisty

Kierownik działu IT, poza nadzorowaniem zespołu, zaangażował się osobiście w zadania jednego z programistów — bez wiedzy i zgody pracodawcy.

Nadgodziny wynikały z jego indywidualnej decyzji, a nie z wadliwej organizacji pracy. Nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Praktyczne wskazówki dla pracodawców, czyli jak interpretować nadgodziny kadry zarządzającej:

Rzetelna kwalifikacja stanowisk

Sama nazwa w umowie o pracę nie przesądza o zastosowaniu art. 151⁴ KP. Trzeba zweryfikować, czy komórka jest formalnie wyodrębniona i czy pracownik faktycznie pełni funkcje zarządcze, a nie wykonawcze.

Realny zakres obowiązków

Przydzielanie kierownikowi zadań wykonawczych obok kierowniczych lub niezapewnianie mu zastępstwa to najczęstsza przyczyna utraty ochrony wynikającej z art. 151⁴ KP.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Rzetelna ewidencja czasu pracy

Choć pracodawca nie ewidencjonuje godzin pracy kadry zarządzającej (art. 149 § 2 KP), nie zwalnia to z obowiązku monitorowania, czy nadgodziny nie stały się regułą.

Regulacje wewnętrzne mogą być korzystniejsze

Art. 151⁴ § 1 KP ma charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący — pracodawca może przyznać kadrze kierowniczej prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w regulaminie lub umowie.

Ciężar dowodu w sporze sądowym

Kierownik musi wykazać, że nadgodziny wynikały z wadliwej organizacji pracy narzuconej przez pracodawcę — ale jeśli mu się to uda, ciężar dowodu przechodzi na pracodawcę. Warto zadbać o dokumentację potwierdzającą, że zakres obowiązków jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy.

Wykonanie audytu

Raz w roku warto przeprowadzić przegląd stanowisk kierowniczych pod kątem tego, czy spełniają kryteria z art. 151⁴ KP. Szczególną uwagę należy zwrócić na kierowników, którzy regularnie pracują ponad 8 godzin dziennie - to sygnał ostrzegawczy, że organizacja pracy wymaga korekty.

Lista kontrolna - 6 pytań przed uznaniem, że kierownik nie ma prawa do nadgodzin:

1. Czy komórka, którą kieruje pracownik, jest formalnie wyodrębniona w regulaminie organizacyjnym lub schemacie struktury?
2. Czy zarządzanie (planowanie, nadzór, ocenianie, delegowanie) stanowi dominującą część jego czasu pracy?
3. Czy pracownik nie wykonuje tych samych zadań co jego podwładni?
4. Czy zakres obowiązków jest obiektywnie wykonalny w ramach 8-godzinnego dnia pracy?
5. Czy pracownik ma zapewnione zastępstwo na czas urlopów i nieobecności?
6. Czy nadgodziny - jeśli się zdarzają - mają charakter sporadyczny, a nie systemowy?

Podsumowanie

Stanowisko kierownicze nie oznacza automatycznej utraty prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. O tym, czy pracownikowi przysługuje rekompensata, decyduje: rzeczywisty zakres obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz przyczyna powstawania nadgodzin. Dla pracodawców oznacza to konieczność regularnej weryfikacji stanowisk kierowniczych i organizacji pracy, ponieważ błędna kwalifikacja może skutkować kosztownymi roszczeniami pracowników oraz odpowiedzialnością podczas kontroli PIP.

Autorka: Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych, Impel Business Solutions

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
15 wrz 2026

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
15 wrz 2026

Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?
Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
15 wrz 2026

Zawierając umowę o pracę pracownik godzi się na podporządkowanie pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podczas kontroli inspektorzy PIP badają, czy w danej umowie występuje podporządkowanie pracownicze. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna.
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Oto lista 2026
15 wrz 2026

Polski system orzekania o niepełnosprawności przechodzi w 2026 roku gruntowną przebudowę. Zmiany mają na celu ukrócenie tzw. uznaniowości urzędników i ujednolicenie decyzji komisji w całym kraju, wprowadzając oficjalny katalog schorzeń rzadkich oraz nowy system punktowy WZON. Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie w tym roku, jak zmieniły się progi punktowe dla świadczenia wspierającego i jak skutecznie przejść przez nową procedurę?

REKLAMA

Przestępstwo popełnione w stanie wzburzenia - o zasadach odpowiedzialności
15 wrz 2026

Silne emocje mogą sprawić, że człowiek przestaje racjonalnie oceniać swoje zachowanie i działa pod wpływem chwili. Stan silnego wzburzenia emocjonalnego, może prowadzić do impulsywnych decyzji, a w niektórych przypadkach nawet do popełnienia przestępstwa.
Długi pracownika to często również problem pracodawcy. Jakich obowiązków dopełnić, gdy do sprawy wkracza komornik?
15 wrz 2026

Długi pracownika to nie tylko jego osobista sprawa. Gdy problemy ze spłatą zobowiązań się przedłużają, szereg związanych z tym obowiązków obciąża też pracodawcę. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo dopełnić niezbędnych formalności i nie narazić się na dodatkowe koszty.
Ofert pracy zaczyna ubywać. Te zawody tracą najmocniej [RAPORT]
15 wrz 2026

Po czterech miesiącach wzrostu liczby ogłoszeń dot. pracy, w sierpniu nastąpił spadek - wynika raportu Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Pracodawcy coraz rzadziej poszukują m.in. pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików.
W sądzie głośna muzykę z samochodu sąsiada umilającą mu pracę. To nadinterpretacja, że to złośliwość
15 wrz 2026

Konflikt sąsiedzki to codzienność. Chyba każdy z nas zna historię sąsiada, który złośliwie odcinał sąsiadowi dostęp do prądu albo wody lub parkował samochód na cudzej drodze albo umieszczał na niej śmieci. Zdarzają się nawet sąsiedzi, którzy utwardzą naszą drogę bez naszej wiedzy. No i obowiązkowo obmówią u znajomych i dalszej rodziny. Ale jak nie ma powyższego (zwłaszcza wody i prądu) to chyba najpowszechniejsza w sporach między sąsiadami jest zbyt głośna muzyka.Króluje na pewno muzyka w blokach puszczana po nocach. Ale spory sąsiedzkie o to dotyczą też domów jednorodzinnych. Tam źródłem hałasu może być m.in. samochód stojący z otwartymi oknami na parkingu sąsiada

REKLAMA

Za udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę, pracownik nie zapłaci podatku
15 wrz 2026

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to nie tylko ulgowe usługi i świadczenia dostępne według kryterium socjalnego. Pracodawca może działać na zasadzie powszechnej dostępności, a u pracownika nie powstanie w takiej sytuacji przychód do opodatkowania.
Czas pracy osób niepełnosprawnych – najważniejsze zasady
14 wrz 2026

Podstawowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku niektórych pracowników niepełnosprawnych ta norma jest obniżona. Jak obliczać dla nich wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA