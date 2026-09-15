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Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Godziny nadliczbowe » Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia

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15 września 2026, 15:07
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pracownik, wynagrodzenie, nadgodziny
Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
Shutterstock

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Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.

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Kiedy powstają godziny nadliczbowe?

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego systemu i rozkładu czasu pracy.

Praca nadliczbowa jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii albo szczególnych potrzeb pracodawcy. Ustawowy limit nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy wynosi 150 godzin rocznie, przy czym inny limit może zostać określony w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w określonych przypadkach w umowie o pracę. Jednocześnie tygodniowy czas pracy wraz z nadgodzinami nie powinien przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Nadgodziny nie muszą przy tym wynikać wyłącznie z formalnego, pisemnego polecenia przełożonego. Istotne jest, czy dodatkowa praca rzeczywiście wynikała z potrzeb pracodawcy i była wykonywana za jego wiedzą lub akceptacją.

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Zasada: normalne wynagrodzenie i dodatek

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje co do zasady normalne wynagrodzenie oraz dodatek, którego wysokość określa art. 151¹ k.p. Dodatek wynosi:
• 100% wynagrodzenia – m.in. za nadgodziny przypadające w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto;
• 50% wynagrodzenia – za nadgodziny przypadające w pozostałych przypadkach.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje również za przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Tej samej godziny nie rozlicza się jednak podwójnie jako przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej.

Praca w wolną sobotę – najpierw dzień wolny

Szczególne zasady dotyczą pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, którym przy standardowym rozkładzie od poniedziałku do piątku jest najczęściej sobota. Zgodnie z art. 151³ k.p. podstawową formą rekompensaty jest wówczas udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik wykonywał pracę tylko przez kilka godzin, co do zasady otrzymuje w zamian cały dzień wolny. Pracodawca nie może więc dowolnie zastąpić dnia wolnego dodatkiem pieniężnym. Jeżeli jednak udzielenie wolnego okaże się niemożliwe, a praca doprowadzi do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, może powstać prawo do dodatku 100%. Jeżeli pracownik w takim dniu przekroczy również normę dobową, np. pracując 10 godzin, godziny przekraczające tę normę należy dodatkowo rozliczyć jako nadgodziny dobowe.

Czas wolny zamiast dodatku

Nadgodziny mogą zostać zrekompensowane także czasem wolnym. W takim przypadku pracownik zachowuje normalne wynagrodzenie za przepracowane godziny, ale nie otrzymuje dodatku 50% lub 100%. Jeżeli czas wolny jest udzielany na wniosek pracownika, stosuje się proporcję 1:1. Za cztery godziny nadliczbowe pracownik może zatem otrzymać cztery godziny wolnego. Jeżeli natomiast inicjatywa wychodzi od pracodawcy, czas wolny przysługuje w proporcji 1:1,5 i powinien zostać udzielony najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Nie może to prowadzić do obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W obu przypadkach prawidłowe udzielenie czasu wolnego wyłącza obowiązek wypłaty dodatku.

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Niepełny etat – godziny ponadwymiarowe to nie zawsze nadgodziny

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy trzeba odróżnić godziny ponadwymiarowe od godzin nadliczbowych. Jeżeli pracownik zatrudniony na pół etatu ma pracować cztery godziny dziennie, a faktycznie przepracuje sześć, dodatkowe dwie godziny nie muszą jeszcze stanowić nadgodzin w rozumieniu Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 151 § 5 k.p. strony powinny jednak wskazać w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony wymiar, której przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę nadliczbową.

W tej części warto przede wszystkim usunąć powtórzenia i złagodzić zbyt kategoryczne stwierdzenie, że każda praca „liniowa” kierownika poza godzinami automatycznie daje prawo do dodatku. Istotniejszy jest rzeczywisty charakter stanowiska, zakres samodzielności i to, czy funkcje kierownicze mają podstawowe znaczenie w pracy danej osoby.

Kadra kierownicza

Szczególne zasady rozliczania pracy nadliczbowej dotyczą pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Zgodnie z art. 151⁴ § 1 k.p. osoby te w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Nie oznacza to jednak, że wystarczy określić stanowisko pracownika jako „manager”, „dyrektor” czy „kierownik”, aby wyłączyć jego prawo do rekompensaty za nadgodziny. Decydujące znaczenie ma rzeczywisty charakter zatrudnienia. W przypadku kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej istotne są w szczególności faktyczne wykonywanie funkcji kierowniczych, odpowiedzialność za organizację pracy podległego zespołu oraz odpowiednie wyodrębnienie kierowanej jednostki w strukturze pracodawcy. Jeżeli natomiast funkcje zarządcze mają jedynie formalny lub marginalny charakter, a pracownik wykonuje przede wszystkim takie same zadania operacyjne jak pozostali członkowie zespołu, zastosowanie szczególnego wyłączenia przewidzianego dla kadry kierowniczej może budzić wątpliwości.

Znaczenie ma również użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w razie konieczności”. Szczególny status kadry kierowniczej nie powinien być traktowany jako podstawa do planowania stałej pracy ponad obowiązujące normy. Praca poza normalnymi godzinami powinna wiązać się ze specyfiką i odpowiedzialnością stanowiska kierowniczego, a nie stanowić trwałego sposobu kompensowania niedoborów kadrowych, nadmiernego zakresu obowiązków czy niewłaściwej organizacji pracy. Jeżeli przekraczanie norm czasu pracy ma charakter regularny i wynika z organizacji narzuconej przez pracodawcę, samo zajmowanie stanowiska kierowniczego nie powinno automatycznie przesądzać o braku prawa do odpowiedniej rekompensaty.

Odrębna regulacja dotyczy kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonujących pracę nadliczbową w niedzielę lub święto. Zgodnie z art. 151⁴ § 2 k.p. przysługuje im wówczas wynagrodzenie oraz dodatek za godziny nadliczbowe, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego. Wyjątek ten dotyczy właśnie kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych i nie może być automatycznie odnoszony do wszystkich pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Ryczałt za nadgodziny

Wobec pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy art. 151¹ § 4 k.p. pozwala zastąpić wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi pracy nadliczbowej. Ryczałt powinien jednak odpowiadać rzeczywistemu, przewidywanemu obciążeniu pracą. Nie może służyć jako nieograniczona rekompensata za dowolną liczbę godzin przepracowanych ponad normę.

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Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatek

Odpowiedź na pytanie, czy za pracę w godzinach nadliczbowych zawsze należy wypłacić dodatek, brzmi zatem: nie. Dodatek 50% lub 100% jest podstawową, ale nie jedyną formą rekompensaty.

Dodatek pieniężny nie jest więc jedyną ani gwarantowaną formą rekompensaty nadgodzin. Nie otrzyma go pracownik rozliczony czasem wolnym, kadra zarządzająca pełniąca obowiązki wynikające z zarządzania w imieniu pracodawcy ani, w formie liczonej co do godziny, pracownik objęty ryczałtem. Poza tymi wyjątkami obowiązuje reguła: nadgodziny to normalne wynagrodzenie plus dodatek 50% albo 100%.

Wyjątki od obowiązku wypłaty dodatku nie zmieniają jednak podstawowej zasady: praca ponad normę powinna mieć charakter wyjątkowy i zostać prawidłowo rozliczona finansowo albo poprzez udzielenie należnego czasu wolnego.

Agnieszka Marzeion, Payroll Manager, TPA Poland

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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