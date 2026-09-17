Umowa o pracę a umowa B2B. 5 najważniejszych kryteriów kontroli PIP. Skutki w prawie pracy, składkach i podatkach przekwalifikowania umowy

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem - pisze dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero. Jakie są najważniejsze kryteria stosowane przez PIT w czasie kontroli umów B2B? Jakie są konsekwencje przekwalifikowania przez PIP umowy B2B na umowę o pracę.

rozwiń >

Rewolucja w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy

Przez wiele lat Państwowa Inspekcja Pracy mogła występować do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy w sytuacji, gdy uznawała, że strony wprawdzie zawarły umowę cywilnoprawną, lecz faktycznie współpraca miała charakter stosunku pracy. Sytuacja uległa zmianie od lipca 2026 r., gdy weszły w życie przepisy przyznające okręgowym inspektorom pracy kompetencję do wydawania decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy, z pominięciem etapu sądowego. W praktyce oznacza to, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest już wyłącznie inicjatorem postępowania sądowego, ale może samodzielnie zakwestionować formę zatrudnienia.



Już na wstępie warto podkreślić, że nowe uprawnienia inspekcji pracy wpisują się w europejski trend przeciwdziałania pozornemu samozatrudnieniu i stanowią jeden z najważniejszych impulsów do ponownej analizy stosowanych przez przedsiębiorców modeli współpracy B2B.

REKLAMA

Podstawa prawna działań Inspekcji Pracy

Bez względu na zmianę uprawnień inspektorów, punktem wyjścia przy prowadzonych przez nich postępowań pozostaje art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy:

- na rzecz pracodawcy,

- pod jego kierownictwem,

- w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

- za wynagrodzeniem.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 § 1¹ Kodeksu pracy zatrudnienie spełniające te warunki należy traktować jako stosunek pracy niezależnie od nazwy zawartej umowy.



Te przepisy stanowią podstawę merytoryczną do weryfikacji m.in. umów B2B i ich potencjalnej reklasyfikacji na stosunek pracy.

Pierwsze interpretacje pokazują kierunek kontroli

Przyznanie okręgowych inspektorów pracy zbiegło się w czasie z uruchomieniem instytucji interpretacji indywidualnych wydawanych przez Głównego Inspektora Pracy. Co istotne, interpretacje nie potwierdzają obaw, że każde samozatrudnienie będzie automatycznie traktowane jako stosunek pracy. Wręcz przeciwnie, część wnioskodawców uzyskała korzystne rozstrzygnięcia potwierdzające prawidłowość modeli B2B. Jednocześnie interpretacje wyznaczają bardzo wyraźną granicę między rzeczywistą działalnością gospodarczą a ukrytym zatrudnieniem pracowniczym. Na podstawie analizy pierwszych dziesięciu interpretacji poniżej przyjrzymy się kluczowym kryteriom stosowanym przez inspektorów przy kontroli.

Pięć najważniejszych kryteriów stosowanych przy kontroli PIP

1. Podporządkowanie pozostaje najważniejszym testem

Najczęściej powtarzającym się elementem analizowanym przez inspektorów jest podporządkowanie służbowe. W interpretacjach dotyczących branży IT oraz usług profesjonalnych organ uznał, że nie dochodzi do powstania stosunku pracy, jeżeli przedsiębiorca określa wyłącznie oczekiwany rezultat, standard jakości lub termin wykonania usługi, pozostawiając wykonawcy swobodę wyboru sposobu jej realizacji. Tego rodzaju wnioski można znaleźć m.in. w interpretacji GIP-GPP.50.6.2026.3 oraz GIP-GPP.50.11.2026.3.



Zupełnie odmiennie oceniono przypadki, gdy wykonawca był zobowiązany do wykonywania bieżących poleceń kierownika, brygadzisty lub przedstawiciela klienta. W takich sytuacjach GIP uznał, że występuje klasyczne podporządkowanie pracownicze prowadzące do uznania stosunku pracy. Dotyczyło to m.in. interpretacji GIP-GPP.50.12.2026.4 oraz GIP-GPP.50.13.2026.2.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Faktyczna możliwość zastępstwa ma kluczowe znaczenie

Drugim elementem szczególnie eksponowanym przez GIP jest możliwość korzystania z podwykonawców. W interpretacjach korzystnych dla podatników organ wielokrotnie podkreślał, że brak obowiązku osobistego świadczenia usług stanowi jedną z najważniejszych cech odróżniających działalność gospodarczą od stosunku pracy. Dotyczyło to w szczególności interpretacji GIP-GPP.50.11.2026.3 oraz GIP-GPP.50.14.2026.2.

Jednocześnie PIP zwraca uwagę, że sama klauzula umowna nie jest wystarczająca. Możliwość zastępstwa musi istnieć realnie i funkcjonować w praktyce. W tym przypadku należy wskazać na interpretacje dotyczące agencji pracy tymczasowej wskazane wyżej, gdzie organ uznał, że konstrukcja polegająca na rozwiązaniu jednej umowy i zawarciu kolejnej z zastępcą nie stanowi rzeczywistego zastępstwa i nie eliminuje cechy osobistego świadczenia pracy.

3. Ryzyko gospodarcze pozostaje ważnym argumentem

Za argumenty przemawiające za prawidłowością modelu B2B w interpretacjach uznano m.in.:

- odpowiedzialność za rezultat usług,

- możliwość ponoszenia kar umownych,

- obowiązek posiadania polisy OC,

- brak wynagrodzenia za samą gotowość do pracy,

- możliwość odmowy przyjęcia zlecenia,

- brak gwarancji ciągłości współpracy.



Z kolei za cechę stosunku pracy uznano sytuacje, w których podmiot zatrudniający ponosi ekonomiczne skutki niewykonania pracy lub wypłaca wynagrodzenie mimo braku faktycznie wykonanych czynności.

4. Korzystny sygnał dla IT

Szczególnie interesująca jest interpretacja GIP-GPP.50.6.2026.3, dotycząca programistów, analityków oraz project managerów świadczących usługi w formule B2B. Zaakceptowano w niej bowiem model współpracy, w którym kontraktorzy:

- mogli odmawiać przyjmowania projektów,

- nie podlegali regulaminowi pracy,

- nie mieli ustalonego rozkładu czasu pracy,

- wykonywali zadania zdalnie,

- ponosili odpowiedzialność kontraktową,

- mogli korzystać z podwykonawców.

Ważne Szczególnie ważne jest stanowisko dotyczące project managerów. W interpretacji uznano, że koordynowanie prac zespołu projektowego nie oznacza jeszcze wykonywania funkcji pracodawcy, jeżeli kontraktor nie posiada kompetencji w zakresie zatrudniania, zwalniania czy ustalania wynagrodzeń członków zespołu.

5. Największe ryzyko dotyczy prac operacyjnych i platformowych

Odwrotny, negatywny dla przedsiębiorców kierunek interpretacyjny widoczny jest w przypadku prostych prac magazynowych, handlowych, produkcyjnych czy wykonywanych za pośrednictwem aplikacji lub platform internetowych.



W interpretacjach GIP-GPP.50.12.2026.4 oraz GIP-GPP.50.13.2026.2 GIP przyjął, że nawet jednodniowe lub kilkugodzinne zadania mogą stanowić pracę tymczasową wymagającą zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonawca realizuje pracę:

- w miejscu wyznaczonym przez klienta,

- w czasie określonym przez organizatora,

- pod nadzorem kierownika,

- zgodnie z bieżącymi poleceniami, a nie ogólnymi wytycznymi dotyczącymi efektu.

Ważne Szczególnie istotna jest teza, że sama możliwość wyboru zadania nie przesądza o charakterze współpracy. Po przyjęciu zadania wykonawca podporządkowuje się bowiem organizacji pracy klienta, co może prowadzić do uznania zatrudnienia pracowniczego.

Konsekwencje przekwalifikowania B2B na umowę o pracę

Po przyjrzeniu się powyższym kryteriom w zakresie ryzyka reklasyfikacji, warto ponownie przypomnieć, jakie konsekwencje może nieść za sobą decyzja inspekcji pracy, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Konsekwencje wynikające z prawa pracy



W przypadku dokonania przez inspektorów reklasyfikacji podstawy współpracy na stosunek pracy, pracownik może dochodzić:

• urlopu wypoczynkowego,

• wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

• dodatków nocnych,

• wynagrodzenia chorobowego,

• odpraw i innych świadczeń pracowniczych.

Konsekwencje składkowe



Największe ryzyko finansowe wiąże się zwykle ze składkami ZUS. Przekwalifikowanie może prowadzić do konieczności zapłaty zaległych składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych wraz z odsetkami. W przypadku wieloletnich kontraktów B2B zaległości mogą osiągać bardzo wysokie kwoty.



W tym kontekście warto pamiętać, że część ciężaru składek społecznych obciąża koszt pracodawcy, czyli jest naliczana ponad wynagrodzenie brutto pracownika.

Konsekwencje podatkowe



Poza tym mogą wystąpić również konsekwencje podatkowe reklasyfikacji tj.:

• kwestionowanie prawa do podatku liniowego,

• weryfikację rozliczeń ryczałtowych,

• analizę poprawności kosztów uzyskania przychodów,

• wtórne skutki w zakresie rozliczeń VAT.



Należy tu podkreślić, że zarówno kwestie podatkowe jak i składkowe nie są bezpośrednio konsekwencją decyzji inspektorów pracy. Natomiast organy podatkowe i ZUS mogą wszczynać odpowiednie postępowania w tym zakresie w następstwie decyzji inspektorów pracy.



Co istotne, istnieje możliwość, że konsekwencje finansowe reklasyfikacji obejmą zarówno bieżące okresy jak i lata rozliczeń wstecz.

Wnioski

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności.

Jednocześnie interpretacje wyraźnie wskazują, że największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem. W świetle nowych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy właśnie te modele współpracy należy uznać za najbardziej narażone na wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy.

Niemniej nie oznacza to, że jedynie branże działające w zakresie podnajmu prac operacyjnych branża platformowa są objęte ryzykiem. Podstawowe przepisy prawa materialnego, które tworzą ryzyko reklasyfikacji oraz podatkowe i składkowe konsekwencje, które z tego wynikają nie uległy zmianie. Interpretacje wydawane przez GIP można traktować jako zespół wskazówek, które należy następnie umiejętnie zastosować w konkretnej sytuacji i w konkretnym biznesie aby stworzyć model współpracy jak najbardziej odporny na ryzyko reklasyfikacji. W tym celu konieczne jest powiązanie wskazówek GIP z doświadczeniem profesjonalnego doradcy, obsługującego szeroki zakres spraw, który przygotuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji, dbając o interes klienta.



Autor: Dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero