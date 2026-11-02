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Zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu wchodzą w życie, a pracodawcy zaczynają odliczanie

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02 listopada 2026, 09:02
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcom ucieka czas. Bezczynne czekanie to zły wybór
Zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbbingu wchodzą w życie
Shutterstock

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Wielu pracodawców nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotne zmiany zachodzą właśnie na gruncie prawa pracy. Ich pozycja jako strony stosunku pracy i sytuacja procesowa lada moment istotnie się pogorszą. Nie należy na to czekać bezczynnie.

Zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbbingu wchodzą w życie

Już 5 listopada wejdą w życie znowelizowane regulacje dotyczące dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Od tego dnia pracodawcy będą mieli jeszcze 6 miesięcy na dostosowanie obowiązujących w ich zakładach regulacji do nowych wymogów. Czy to dużo czasu? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaki jest punkt wyjścia dla działań konkretnego pracodawcy. Jeśli już wcześniej w jego organizacji ta sfera była „zaopiekowana” i odpowiednio uregulowana, czeka go zapewne zweryfikowanie zapisów zamieszczonych w obowiązujących procedurach i dostosowanie prowadzonych na co dzień działań do nowych wymogów. Jeśli jednak pracodawca wcześniej twierdził na przykład, że w jego zakładzie pracy dyskryminacji i mobbingu nie ma, a więc i regulacje nie są potrzebne, już teraz powinien zacząć działać, bo pół roku, to może nie być dostatecznie dużo czasu na wdrożenie w codziennej działalności procedur i zasad, które zapewnią bezpieczne środowisko pracy pracownikom, a jemu w razie potrzeby posłużą w trakcie potencjalnych postępowań sądowych jako dowód na to, że wywiązał się z obowiązków narzuconych mu przez ustawodawcę.
Co dokładnie się zmienia?

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Dyskryminacja przez założenie i przez skojarzenie

Nowością będą definicje dyskryminacji przez założenie i przez skojarzenie. Z tą pierwszą będziemy mieli do czynienia, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych przez ustawodawcę będzie traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana. Z kolei z drugą, gdy z gorszym traktowaniem mamy do czynienia z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy. Ujednolicono zdefiniowane formy molestowania (prostego) i jego formy kwalifikowanej (molestowania seksualnego), przy czym wzorem były w tym zakresie przepisy dotyczące molestowania seksualnego. Z przepisu wynika, że przejawem dyskryminowania jest także:
1) każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
2) każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Zmienia się katalog roszczeń pracowników

Zmienia się także art. 183d Kodeksu pracy dotyczący roszczeń pracownika w przypadku naruszenia zasady równego traktowania. Przed nowelizacją przewidywał on prawo do odszkodowania, a po zmianach wynika z niego, że osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do:
1) zadośćuczynienia w wysokości nieniższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, lub
2) odszkodowania.
W przypadku wielokrotnego naruszenia sąd oceni rozmiar krzywdy wyrządzonej tej osobie i zasądza na jej rzecz zadośćuczynienie stanowiące kwotę odpowiednio wyższą, nieniższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielokrotnie naruszenia należy w tej sytuacji rozumieć jako naruszenia powtarzalne z tej samej przyczyny, z wielu przyczyn lub naruszenie jednokrotne z wielu przyczyn jednocześnie.
Zmienia się również rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania. To sprawi, że uprawnienia przysługujące pracownikom nabiorą większego praktycznego znaczenia, a skorzystanie z nich staje się bardziej realne. Jak bowiem wynika z dodanego w ramach nowelizacji art. 183f Kodeksu pracy, w postępowaniach o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – zarówno tych toczących się na podstawie ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jak i tych toczących się na podstawie obowiązujących u danego pracodawcy przepisów lub postanowień wydanych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – osoba zarzucająca naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uprawdopodobnia fakt jej naruszenia. Gdy to zrobi, pracodawca, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia.

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Będzie nowa definicja mobbingu

Najczęściej komentowaną zmianą jest też zmiana definicji mobbingu, która po nowelizacji będzie bardzo prosta. Mobbing będzie oznaczał zachowanie polegające na uporczywym nękaniu pracownika. Uporczywość nękania polega na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Mobbingiem nie są jednak zachowania incydentalne, choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika. Ustawodawca wskazał wprost, że przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności: upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji, izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu – gdy przyjmują postać uporczywego nękania.

Podstawa prawna

ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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