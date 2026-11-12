Mobbing i dyskryminacja - choć oba zjawiska są niepożądane, to wysokość minimalnego zadośćuczynienia jest różna. Z konkretnego powodu

Zarówno mobbing, jak i dyskryminacja są zjawiskami niepożądanymi. Jednak to mobbing z założenia ma najwyższy stopień uciążliwości, a co za tym idzie, poziom minimalnego zadośćuczynienia możliwego do uzyskania z tego tytułu jest wyższy niż w przypadku nierównego traktowania.

Mobbing i dyskryminacja – trwa okres przejściowy

Pracodawcy, zarówno ci z sektora prywatnego, jak i publicznego, intensywnie zastanawiają się, czy powinni podjąć w swojej organizacji jakieś działania związane ze zmianą przepisów dotyczących dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Znowelizowane regulacje weszły w życie 5 listopada 2026 r., a pracownicy i pracodawcy znajdują się obecnie w okresie przejściowym przeznaczonym na dostosowanie wewnętrznych regulacji do nowych wymogów prawnych. Wielu pracodawców nie traktuje sprawy dostatecznie poważnie wychodząc z założenia, że „u nas mobbingu nie ma”. Jeśli nawet faktycznie tak jest, to oczywiście bardzo dobrze, należy jednak pamiętać, że to wcale nie zwalnia pracodawcy z podjęcia działań w omawianym zakresie, bo ma on obowiązek systematycznie przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez działania prewencyjne, wykrywanie mobbingu oraz właściwe reagowanie na mobbing, a także przez działania naprawcze i wsparcie osób dotkniętych mobbingiem.

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Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie

A jakie uprawnienia przysługują po nowelizacji pracownikom dotkniętym niepożądanymi zachowaniami? Artykuł 183d ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczący roszczeń pracownika w przypadku naruszenia zasady równego traktowania został istotnie rozbudowany. Wynika z niego obecnie, że osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do:

1) zadośćuczynienia w wysokości nieniższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, lub

2) odszkodowania.

W przypadku wielokrotnego naruszenia sąd oceni rozmiar krzywdy wyrządzonej tej osobie i zasądzi na jej rzecz zadośćuczynienie stanowiące kwotę odpowiednio wyższą, nieniższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielokrotnie naruszenia należy w tej sytuacji rozumieć jako naruszenia powtarzalne z tej samej przyczyny, z wielu przyczyn lub naruszenie jednokrotne z wielu przyczyn jednocześnie

Odwrócony ciężar dowodu

Jednak wśród najistotniejszych zmian w zakresie omawianej tematyki należy wskazać na zmianę dotyczącą rozkładu ciężaru dowodu w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania. To ona sprawia, że uprawnienia przysługujące pracownikom nabierają większego praktycznego znaczenia, a skorzystanie z nich staje się bardziej realne. W postępowaniach o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – zarówno tych toczących się na podstawie ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jak i tych toczących się na podstawie obowiązujących u danego pracodawcy przepisów lub postanowień wydanych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – osoba zarzucająca naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uprawdopodobnia fakt jej naruszenia. Gdy to zrobi, to pracodawca, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia. Każdy pracodawca powinien więc zadać sobie pytanie, jak to zrobi, jeśli zawczasu nie podejmie w swojej organizacji wymaganych działań?

Mobbing z założenia ma najwyższy stopnień uciążliwości

A co z mobbingiem? Pracownik, który go doznał, ma prawo dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia w wysokości nieniższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub dochodzić odszkodowania od pracodawcy. Jak widać, ustawodawca wyraźnie zróżnicował wysokość minimalnego zadośćuczynienia przysługującego w przypadkach wystąpienia poszczególnych zjawisk niepożądanych, biorąc pod uwagę ich charakter i stopień uciążliwości dla pracownika. Jak już wskazywano, w przypadku naruszenia zasady równego traktowania, która najczęściej ma charakter jednorazowy, incydentalny, wysokość minimalnego zadośćuczynienia została określona jako jednokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy do tego rodzaju dyskryminacji dochodzi wielokrotnie, minimalny poziom odszkodowania wzrasta do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, nadal jednak jest niższy niż w przypadku mobbingu, który mając charakter uporczywego nękania z założenia jest zachowaniem wywołującym u ofiary najcięższe skutki.

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