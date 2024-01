KPO staje się faktem. Dofinansowania od 20 000 zł do 500 000 zł. Można dostać zaliczkę. Wnioski od 3 stycznia - tylko elektronicznie

Dla kogo takie pieniądze? Dla działalności przetwórczej i handlowej.

Od 3 stycznia 2024 r. można się będzie ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej.

REKLAMA

Na początek wsparcie dla rolników i rybaków

Pomoc w ramach działania KPO A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu skierowana jest do rolników, ich małżonków i rybaków, którzy: prowadzą lub rozpoczynają działalność; podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie; mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Wysokość wsparcia - od 20 000 zł do 500 000 zł

Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Zwrot wyniesie: standardowo – 60 proc.; w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego – 50 proc.; dla młodych rolników – 70 proc.

Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a limit pomocy w przypadku pojedynczego beneficjenta wynosi 500 tys. zł.

Środki na: budowę, remont, koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu

Otrzymane środki są zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu. W katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek tylko elektronicznie

Nabór, prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, rozpoczął się 3 stycznia i potrwa do 5 lutego 2024 r. Na etapie składania wniosku będzie się też można ubiegać o przyznanie 50 proc. zaliczki.