REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Takiej dobrej zmiany dla pracowników jeszcze nie było. W grudniu możecie z tego skorzystać pierwszy raz

Takiej dobrej zmiany dla pracowników jeszcze nie było. W grudniu możecie z tego skorzystać pierwszy raz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 11:02
Maja Retman
Maja Retman
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będzie zachwyceni
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będzie zachwyceni
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły sa jednak wyjątki.

Wigilia po raz pierwszy stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy

Wydłużył się kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy. Teraz będzie ich nie trzynaście, a czternaście. 24 grudnia, na który przypada Wigilia, stanie się dniem wolnym od zawodowych obowiązków.

REKLAMA

Zadowoleni są pracownicy, czego nie można powiedzieć o właścicielach sklepów zarabiających dobre pieniądze na tych, którzy zakupy zostawiali na ostatnią chwilę.

Zobacz również:

Teraz przepisy stawiają sprawę jasno

Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

Pytanie, co z małymi rodzinnymi sklepami, które mogą być otwarte, nawet w niedzielę, kiedy jest zakaz handlu. Czy podobny wyjątek od reguły obowiązuje podczas tegorocznego wigilijnego dnia?

Zakaz handlu nie dotyczy właściciela sklepu, a także jego rodziny - małżonka, dzieci i rodziców. Warunkiem jest to, że nie są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę na sklepowym etacie lub na umowie cywilnoprawnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Groźba grzywny za pracę w Wigilię

Co w sytuacji, kiedy ktoś, kto ustawowym wyjątkom nie podlega, zakaz złamie? Wówczas naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł - ostrzega Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto może pracować w Wigilię? Da wyjątki od reguły

Praca w Wigilię jest co do zasady niedozwolona, ale przepisy przewidują kilka wyjątków. Dopuszcza się wykonywanie pracy w sytuacjach, w których jest to konieczne ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także w przypadku usuwania awarii. Pracować mogą również osoby zatrudnione przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych oraz służbach ratowniczych, a także osoby odpowiedzialne za pilnowanie mienia lub ochronę osób.

Dozwolona jest również praca w rolnictwie i hodowli oraz wszędzie tam, gdzie charakter działalności sprawia, że jest ona istotna ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby mieszkańców. Dotyczy to w szczególności zakładów świadczących usługi dla ludności, gastronomii, hoteli, jednostek gospodarki komunalnej oraz zakładów leczniczych.

Powiązane
Ta nowa ulga to prawdziwy hit. Lawina wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Ale trzeba się spieszyć. Czasu zostało już niewiele
Ta nowa ulga to prawdziwy hit. Lawina wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Ale trzeba się spieszyć. Czasu zostało już niewiele
Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu
Masowe oszustwo na ZUS. Na to może się nabrać każdy. Jeszcze nie było takiego przekrętu
Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już jest podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy
Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już jest podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?
W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?

REKLAMA

Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
04 gru 2025

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.
PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania
04 gru 2025

Znamy już kwotę trzynastej emerytury na 2026 rok! Na podstawie oficjalnych danych GUS i obowiązujących przepisów udało się precyzyjnie wyliczyć, ile pieniędzy trafi na konta seniorów. Niestety, podwyżka trzynastki w 2026 roku może mocno rozczarować – wzrost będzie symboliczny. Sprawdź, czy Twoja trzynastka rzeczywiście wzrośnie tak, jak oczekujesz. Te informacje musisz znać!

REKLAMA

Związek Banków Polskich: w 2025 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadła o prawie 500 zł. Wyższa zdolność kredytowa Polaków
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. (ze skutkiem od 4 grudnia) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła szósty raz w tym roku stopy procentowe NBP. O 470 zł spadła rata standardowego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na kwotę 450 tys. zł na okres 20 lat w wyniku tegorocznych obniżek stóp procentowych - poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.
Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców - premia gwarancyjna. Zarejestruj dokumenty w grudniu 2025 r. a wypłata będzie w 2026
04 gru 2025

Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców chodzi o tzw. świadczenie pieniężne: premia gwarancyjna. Analizujemy zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów oraz co najważniejsze terminy składania dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA