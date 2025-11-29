REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Takiej zmiana dla pracowników jeszcze nie było. W grudniu będą mogli z tego skorzystać pierwszy raz

Takiej zmiana dla pracowników jeszcze nie było. W grudniu będą mogli z tego skorzystać pierwszy raz

29 listopada 2025, 18:32
Maja Retman
Maja Retman
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będzie zachwyceni
Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły sa jednak wyjątki.

Wigilia po raz pierwszy stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy

Wydłużył się kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy. Teraz będzie ich nie trzynaście, a czternaście. 24 grudnia, na który przypada Wigilia, stanie się dniem wolnym od zawodowych obowiązków.

Zadowoleni są pracownicy, czego nie można powiedzieć o właścicielach sklepów zarabiających dobre pieniądze na tych, którzy zakupy zostawiali na ostatnią chwilę.

Zobacz również:

Teraz przepisy stawiają sprawę jasno

Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

Pytanie, co z małymi rodzinnymi sklepami, które mogą być otwarte, nawet w niedzielę, kiedy jest zakaz handlu. Czy podobny wyjątek od reguły obowiązuje podczas tegorocznego wigilijnego dnia?

Zakaz handlu nie dotyczy właściciela sklepu, a także jego rodziny - małżonka, dzieci i rodziców. Warunkiem jest to, że nie są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę na sklepowym etacie lub na umowie cywilnoprawnej.

Zobacz również:

Groźba grzywny za pracę w Wigilię

Co w sytuacji, kiedy ktoś, kto ustawowym wyjątkom nie podlega, zakaz złamie? Wówczas naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł - ostrzega Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto może pracować w Wigilię? Da wyjątki od reguły

Praca w Wigilię jest co do zasady niedozwolona, ale przepisy przewidują kilka wyjątków. Dopuszcza się wykonywanie pracy w sytuacjach, w których jest to konieczne ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także w przypadku usuwania awarii. Pracować mogą również osoby zatrudnione przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych oraz służbach ratowniczych, a także osoby odpowiedzialne za pilnowanie mienia lub ochronę osób.

Dozwolona jest również praca w rolnictwie i hodowli oraz wszędzie tam, gdzie charakter działalności sprawia, że jest ona istotna ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby mieszkańców. Dotyczy to w szczególności zakładów świadczących usługi dla ludności, gastronomii, hoteli, jednostek gospodarki komunalnej oraz zakładów leczniczych.

Źródło: INFOR
