Strona główna » Prawo » Praca » Tegoroczna Wigilia wcale nie będzie dniem całkiem wolnym od pracy. Lepiej to przeczytajcie, bo możecie być mocno zaskoczeni

Tegoroczna Wigilia wcale nie będzie dniem całkiem wolnym od pracy. Lepiej to przeczytajcie, bo możecie być mocno zaskoczeni

08 grudnia 2025, 07:40
Maja Retman
Maja Retman
Tegoroczna Wigilia wcale nie będzie dniem całkiem wolnym od pracy. Lepiej to przeczytajcie, bo możecie być mocno zaskoczeni
Tegoroczna Wigilia wcale nie będzie dniem całkiem wolnym od pracy. Lepiej to przeczytajcie, bo możecie być mocno zaskoczeni
Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły są jednak wyjątki. Powodów do radości nie mają również ci, którzy pracować po prostu muszą. Lista jest długa.

rozwiń >

Wigilia po raz pierwszy stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy

Wydłużył się kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy. Teraz będzie ich nie trzynaście, a czternaście. 24 grudnia, na który przypada Wigilia, stanie się dniem wolnym od zawodowych obowiązków.

Zadowoleni są pracownicy, czego nie można powiedzieć o właścicielach sklepów zarabiających dobre pieniądze na tych, którzy zakupy zostawiali na ostatnią chwilę.

Teraz przepisy stawiają sprawę jasno

Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

Pytanie, co z małymi rodzinnymi sklepami, które mogą być otwarte, nawet w niedzielę, kiedy jest zakaz handlu. Czy podobny wyjątek od reguły obowiązuje podczas tegorocznego wigilijnego dnia?

Zakaz handlu nie dotyczy właściciela sklepu, a także jego rodziny - małżonka, dzieci i rodziców. Warunkiem jest to, że nie są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę na sklepowym etacie lub na umowie cywilnoprawnej.

Groźba grzywny za pracę w Wigilię

Co w sytuacji, kiedy ktoś, kto ustawowym wyjątkom nie podlega, zakaz złamie? Wówczas naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł - ostrzega Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto może pracować w Wigilię? Da wyjątki od reguły

Praca w Wigilię jest co do zasady niedozwolona, ale przepisy przewidują kilka wyjątków. Dopuszcza się wykonywanie pracy w sytuacjach, w których jest to konieczne ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także w przypadku usuwania awarii. Pracować mogą również osoby zatrudnione przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych oraz służbach ratowniczych, a także osoby odpowiedzialne za pilnowanie mienia lub ochronę osób.

Dozwolona jest również praca w rolnictwie i hodowli oraz wszędzie tam, gdzie charakter działalności sprawia, że jest ona istotna ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby mieszkańców. Dotyczy to w szczególności zakładów świadczących usługi dla ludności, gastronomii, hoteli, jednostek gospodarki komunalnej oraz zakładów leczniczych.

Wigilia 2025 – dzień wolny nie dla wszystkich

Wigilia 2025, choć po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, nie dla wszystkich okaże się dniem wolnym. Istnieją bowiem zawody i usługi, których funkcjonowania nie można zawiesić nawet w święta.

Sytuacje wymagające wykonywania pracy

Praca może być wykonywana między innymi w sytuacjach wymagających prowadzenia akcji ratowniczych w celu ochrony życia lub zdrowia, mienia, środowiska lub usuwania awarii. Dotyczy to również systemu pracy ciągłej, pracy zmianowej oraz wykonywania niezbędnych remontów.

Branże i sektory, które muszą działać

W Wigilię pracować mogą osoby zatrudnione w transporcie i komunikacji, zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w rolnictwie i hodowli. Obowiązki zawodowe mogą wykonywać również pracownicy realizujący zadania o szczególnej użyteczności społecznej i zaspokajające codzienne potrzeby ludności, w tym w usługach dla ludności, gastronomii, hotelarstwie, jednostkach gospodarki komunalnej, całodobowych placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, placówkach pieczy zastępczej oraz instytucjach kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Praca w szczególnych systemach zatrudnienia

Praca w Wigilię jest także możliwa w przypadku osób zatrudnionych w systemie obejmującym jedynie piątki, soboty, niedziele i święta. Dotyczy to również pracowników świadczących usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli ich odbiorcą jest państwo, w którym 24 grudnia nie jest dniem wolnym.

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Sprawdź

Odbiór dnia wolnego

Pracownikom, którzy mimo wszystko będą wykonywać swoje obowiązki w Wigilię, pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego. Najczęściej należy go wykorzystać do 31 grudnia, jeśli okres rozliczeniowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym.

Źródło: INFOR
