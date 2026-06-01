REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków

Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 czerwca 2026, 06:32
Maja Retman
Maja Retman
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.

Urlop to już nie tylko 20 albo 26 dni. Dodatkowe wolne zmienia reguły gry

Większość pracowników kojarzy swoje uprawnienia urlopowe z podstawowym wymiarem urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy przewiduje 20 dni wolnego dla osób ze stażem krótszym niż 10 lat oraz 26 dni dla tych, którzy przepracowali co najmniej dekadę. Te zasady pozostają niezmienne od lat i nadal stanowią fundament systemu urlopowego.

REKLAMA

Prawdziwe zmiany pojawiły się jednak dopiero w kwietniu 2023 roku, kiedy do polskiego prawa wdrożono dwie unijne dyrektywy dotyczące przejrzystych warunków zatrudnienia oraz zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wraz z nimi pracownicy otrzymali nowe rodzaje wolnego, które funkcjonują obok tradycyjnego urlopu wypoczynkowego.

W praktyce oznacza to, że roczny pakiet dni wolnych może być znacznie większy, niż wielu osobom się wydaje. Po połączeniu urlopu wypoczynkowego z urlopem opiekuńczym, zwolnieniem z powodu siły wyższej oraz dniami przeznaczonymi na opiekę nad dzieckiem, liczba dostępnych dni wolnych może sięgnąć nawet 35 w ciągu roku.

Pięć dni na pomoc bliskim. Nie tylko dla rodziców i opiekunów dzieci

Jednym z najważniejszych nowych uprawnień jest urlop opiekuńczy. Każdy pracownik może skorzystać z pięciu dni takiego wolnego w roku, niezależnie od stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

Przepisy przewidują szerokie grono osób, które mogą zostać objęte opieką. Chodzi nie tylko o dzieci, ale również o rodziców, małżonków, partnerów życiowych czy osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem jest konieczność zapewnienia wsparcia z poważnych względów medycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop opiekuńczy można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na kilka części. Każdy dzień takiego wolnego jest wliczany do okresu zatrudnienia i nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie pomniejsza również puli urlopu na żądanie.

Procedura skorzystania z tego uprawnienia jest stosunkowo prosta. Pracownik musi złożyć wniosek — w formie papierowej lub elektronicznej — najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wolnego. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia ani żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.

Jest jednak istotna wada tego rozwiązania. Za okres urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Choć przepisy zwiększają możliwości opieki nad bliskimi, dla wielu osób oznaczają jednocześnie realny ubytek w domowym budżecie.

Nagła sytuacja w rodzinie? Można wyjść z pracy niemal od ręki

Nowelizacja wprowadziła także zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Pracownik może skorzystać z dwóch dni lub 16 godzin takiego wolnego w ciągu roku kalendarzowego.

To rozwiązanie przeznaczone jest na sytuacje nagłe i nieprzewidziane, wymagające natychmiastowej obecności pracownika przy sprawach rodzinnych. Może chodzić między innymi o chorobę bliskiej osoby, wypadek czy inne zdarzenie losowe, którego nie dało się wcześniej przewidzieć.

W przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego, zwolnienie z powodu siły wyższej jest częściowo płatne. Za czas jego wykorzystania pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z wolnego nawet w dniu jego rozpoczęcia. Pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia, a przepisy nie wymagają przedstawiania dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Warto jednak pamiętać o jednym ograniczeniu. Niewykorzystane dni lub godziny nie przechodzą na kolejny rok. Jeśli pracownik nie skorzysta z tego uprawnienia do końca grudnia, przepadnie ono bezpowrotnie.

Rodzice nadal mają własne przywileje. To uprawnienie nie straciło znaczenia

Choć najwięcej uwagi przyciągają nowe przepisy, nadal funkcjonuje dobrze znane zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Prawo do niego mają pracownicy wychowujący co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat. W ciągu roku mogą oni wykorzystać dwa dni albo 16 godzin wolnego. O wyborze sposobu rozliczania decyduje sam pracownik.

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania pozostaje pełna odpłatność. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do całego wynagrodzenia. To uprawnienie od lat pomaga rodzicom reagować na codzienne, trudne do przewidzenia sytuacje, takie jak nagła choroba dziecka, konieczność odebrania go z placówki czy nieoczekiwane problemy organizacyjne w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Więcej praw, więcej obowiązków. Bez znajomości zasad można stracić część przywilejów

Zmiany wprowadzone w ramach work-life balance znacząco rozszerzyły katalog dni wolnych przysługujących pracownikom. Polska zbliżyła się dzięki temu do standardów obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie większy nacisk kładzie się na ochronę życia rodzinnego i zachowanie równowagi między pracą a odpoczynkiem.

Nowe przepisy nie tworzą jednak jednego, prostego systemu. Każdy rodzaj wolnego rządzi się własnymi zasadami. Urlop wypoczynkowy zależy od stażu pracy, urlop opiekuńczy jest bezpłatny, zwolnienie z powodu siły wyższej przepada wraz z końcem roku, a dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem przysługują wyłącznie rodzicom najmłodszych dzieci.

W efekcie pracownicy zyskali więcej możliwości, ale jednocześnie muszą dokładniej pilnować terminów i warunków korzystania ze swoich praw. Samo istnienie dodatkowych uprawnień nie gwarantuje bowiem korzyści. Trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy i w jaki sposób można z nich skorzystać.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
01 cze 2026

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.

REKLAMA

Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.

REKLAMA

Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.
Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA