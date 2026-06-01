Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.

Urlop to już nie tylko 20 albo 26 dni. Dodatkowe wolne zmienia reguły gry

Większość pracowników kojarzy swoje uprawnienia urlopowe z podstawowym wymiarem urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy przewiduje 20 dni wolnego dla osób ze stażem krótszym niż 10 lat oraz 26 dni dla tych, którzy przepracowali co najmniej dekadę. Te zasady pozostają niezmienne od lat i nadal stanowią fundament systemu urlopowego.

Prawdziwe zmiany pojawiły się jednak dopiero w kwietniu 2023 roku, kiedy do polskiego prawa wdrożono dwie unijne dyrektywy dotyczące przejrzystych warunków zatrudnienia oraz zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wraz z nimi pracownicy otrzymali nowe rodzaje wolnego, które funkcjonują obok tradycyjnego urlopu wypoczynkowego.

W praktyce oznacza to, że roczny pakiet dni wolnych może być znacznie większy, niż wielu osobom się wydaje. Po połączeniu urlopu wypoczynkowego z urlopem opiekuńczym, zwolnieniem z powodu siły wyższej oraz dniami przeznaczonymi na opiekę nad dzieckiem, liczba dostępnych dni wolnych może sięgnąć nawet 35 w ciągu roku.

Pięć dni na pomoc bliskim. Nie tylko dla rodziców i opiekunów dzieci

Jednym z najważniejszych nowych uprawnień jest urlop opiekuńczy. Każdy pracownik może skorzystać z pięciu dni takiego wolnego w roku, niezależnie od stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

Przepisy przewidują szerokie grono osób, które mogą zostać objęte opieką. Chodzi nie tylko o dzieci, ale również o rodziców, małżonków, partnerów życiowych czy osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem jest konieczność zapewnienia wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop opiekuńczy można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na kilka części. Każdy dzień takiego wolnego jest wliczany do okresu zatrudnienia i nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie pomniejsza również puli urlopu na żądanie.

Procedura skorzystania z tego uprawnienia jest stosunkowo prosta. Pracownik musi złożyć wniosek — w formie papierowej lub elektronicznej — najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wolnego. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia ani żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.

Jest jednak istotna wada tego rozwiązania. Za okres urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Choć przepisy zwiększają możliwości opieki nad bliskimi, dla wielu osób oznaczają jednocześnie realny ubytek w domowym budżecie.

Nagła sytuacja w rodzinie? Można wyjść z pracy niemal od ręki

Nowelizacja wprowadziła także zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Pracownik może skorzystać z dwóch dni lub 16 godzin takiego wolnego w ciągu roku kalendarzowego.

To rozwiązanie przeznaczone jest na sytuacje nagłe i nieprzewidziane, wymagające natychmiastowej obecności pracownika przy sprawach rodzinnych. Może chodzić między innymi o chorobę bliskiej osoby, wypadek czy inne zdarzenie losowe, którego nie dało się wcześniej przewidzieć.

W przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego, zwolnienie z powodu siły wyższej jest częściowo płatne. Za czas jego wykorzystania pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z wolnego nawet w dniu jego rozpoczęcia. Pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia, a przepisy nie wymagają przedstawiania dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń.

Warto jednak pamiętać o jednym ograniczeniu. Niewykorzystane dni lub godziny nie przechodzą na kolejny rok. Jeśli pracownik nie skorzysta z tego uprawnienia do końca grudnia, przepadnie ono bezpowrotnie.

Rodzice nadal mają własne przywileje. To uprawnienie nie straciło znaczenia

Choć najwięcej uwagi przyciągają nowe przepisy, nadal funkcjonuje dobrze znane zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Prawo do niego mają pracownicy wychowujący co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat. W ciągu roku mogą oni wykorzystać dwa dni albo 16 godzin wolnego. O wyborze sposobu rozliczania decyduje sam pracownik.

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania pozostaje pełna odpłatność. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do całego wynagrodzenia. To uprawnienie od lat pomaga rodzicom reagować na codzienne, trudne do przewidzenia sytuacje, takie jak nagła choroba dziecka, konieczność odebrania go z placówki czy nieoczekiwane problemy organizacyjne w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Więcej praw, więcej obowiązków. Bez znajomości zasad można stracić część przywilejów

Zmiany wprowadzone w ramach work-life balance znacząco rozszerzyły katalog dni wolnych przysługujących pracownikom. Polska zbliżyła się dzięki temu do standardów obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie większy nacisk kładzie się na ochronę życia rodzinnego i zachowanie równowagi między pracą a odpoczynkiem.

Nowe przepisy nie tworzą jednak jednego, prostego systemu. Każdy rodzaj wolnego rządzi się własnymi zasadami. Urlop wypoczynkowy zależy od stażu pracy, urlop opiekuńczy jest bezpłatny, zwolnienie z powodu siły wyższej przepada wraz z końcem roku, a dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem przysługują wyłącznie rodzicom najmłodszych dzieci.

W efekcie pracownicy zyskali więcej możliwości, ale jednocześnie muszą dokładniej pilnować terminów i warunków korzystania ze swoich praw. Samo istnienie dodatkowych uprawnień nie gwarantuje bowiem korzyści. Trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy i w jaki sposób można z nich skorzystać.