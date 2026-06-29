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Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy

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29 czerwca 2026, 08:28
oprac. Łucja Orzeł

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Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższego roku deklaruje 32 proc. Polek i Polaków. Gotowość do rozwoju zawodowego obniża się wraz z wiekiem - wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński.

Raport „Nowe czy stare zasady gry na rynku pracy; BKL 2025/26” przedstawia wyniki dziewiątej edycji badań pracodawców i ludności, zrealizowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego. BKL to cykliczny monitoring polskiego rynku pracy oraz czynników odpowiadających za jego rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi go wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 r. Raport porusza wiele badanych kwestii, w tym tematykę rozwoju kwalifikacji zawodowych.

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Sytuacja na rynku pracy w Polsce

Z raportu wynika m.in., że największe trudności w rekrutacji nowych pracowników dotyczą przede wszystkim zawodów specjalistycznych oraz techników i średniego personelu, gdzie wysokim wymaganiom towarzyszą problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

Twórcy raportu podkreślili, że zainteresowanie rozwojem kompetencji zawodowych wśród dorosłych Polek i Polaków (w wieku 18–69 lat) jest raczej niskie. Tylko 32 proc. Polek i Polaków deklaruje chęć podnoszenia kwalifikacji w ciągu najbliższego roku. Z raportu wynika ponadto, że wraz z wiekiem obniża się gotowość do rozwoju zawodowego - im osoba starsza, tym mniejsze są jej chęci do uczenia się w celach zawodowych.

Polska nie stoi dziś przede wszystkim przed wyzwaniem tworzenia nowych miejsc pracy. Na rynku pracy coraz ważniejsze staje się to, jakie kompetencje posiadają pracownicy, czy rozwijają je w trakcie całego życia zawodowego i jak potrafią dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. Coraz większego znaczenia nabiera także umiejętność wykorzystania potencjału osób znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej” – podkreślił cytowany w informacji prasowej prezes PARP Krzysztof Gulda.

Aktywność pracodawców w obszarze rozwoju kompetencji jest wysoka

Z kolei aktywność pracodawców w obszarze rozwoju kompetencji jest wysoka. W 2024 r. działania rozwojowe prowadziło 73 proc. podmiotów. Twórcy raportu podkreślili, że skalę działań rozwojowych różnicuje wielkość organizacji. Zaznaczyli, że jest to zjawisko obserwowane cyklicznie w badaniach BKL. Według przekazanych danych, w 2024 r. inwestycje w rozwój kompetencji prowadziło 93 proc. średnich i dużych podmiotów, w grupie pracodawców małych było to 82 proc., a wśród mikro - 72 proc.

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Twórcy raportu podkreślili również, że z badań wynika, iż Polacy oczekują dziś od pracy nie tylko dobrego wynagrodzenia, ale także stabilności, bezpieczeństwa i możliwości pogodzenia pracy z życiem prywatnym.

Rynek pracy coraz słabiej poddaje się prostym podziałom. Nie ma już jednego modelu kariery, jednego zestawu oczekiwań ani jednej definicji dobrej pracy. To, co dla jednych jest szansą rozwoju, dla innych może oznaczać brak stabilności albo zbyt duże obciążenie. Przez wiele lat pytaliśmy przede wszystkim o to, czy ludzie mają pracę. Dziś coraz częściej pytamy o to, jaka to jest praca i czy pozwala realizować różne potrzeby na kolejnych etapach życia” – zaznaczył prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy międzynarodowej Jarosław Górniak.

Autorzy raportu zaznaczyli, że wyniki najnowszej edycji BKL pokazują, że najważniejsze wyzwania rynku pracy dotyczą dziś nie tworzenia nowych miejsc pracy, lecz rozwoju kompetencji, jakości pracy i wykorzystania potencjału pracowników na różnych etapach życia.

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Źródło: PAP
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