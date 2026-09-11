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Brazylia bliżej polskiego ZUS. Rząd kończy prace nad umową emerytalną

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11 września 2026, 09:53
oprac. Łucja Orzeł
Brazylia bliżej polskiego ZUS. Rząd kończy prace nad umową emerytalną
Brazylia bliżej polskiego ZUS. Rząd kończy prace nad umową emerytalną
Shutterstock

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Polski rząd chce umowy o zabezpieczeniu społecznym z Brazylią - jak podaje „Rz”. Byłoby to 15. państwo, którego obywatele zostaliby włączeni do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Jak podaje dziennik, powołując się na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negocjacje między państwami w sprawie objęcia obywateli Brazylii umową emerytalną zostały już zakończone i trwają wewnętrzne procedury. Ich zakończeniem ma być zgoda na podpisanie dokumentu.

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Brazylia może zostać 15. krajem objętym polskim systemem zabezpieczenia społecznego

Odpowiadając na pytanie „Rz” o korzyści płynące z zawarcia z Brazylią umowy dwustronnej włączającej ją do systemu ZUS ministerstwo wymieniło np. ochronę interesów polskich firm działających w Brazylii i analogicznie brazylijskich obecnych na rynku polskim. Do benefitów zaliczyło także możliwość transferu polskich świadczeń emerytalno-rentowych do Brazylii i realizacji „Rządowej Strategii współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2025-2030”.

Wpływ umowy na polski system emerytalny

W ocenie cytowanej przez „Rz” prawniczki dr Katarzyny Kalaty „przed ratyfikacją powinny zostać przedstawione: tekst umowy, ocena skutków regulacji, liczba osób posiadających okresy ubezpieczenia w obu państwach, skala delegowania, przewidywana liczba świadczeń oraz wpływ umowy na dopłaty do polskiej emerytury minimalnej”.

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Źródło: PAP
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Prawo
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