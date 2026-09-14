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16,4 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle zarabiają dziś specjaliści i menedżerowie

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14 września 2026, 09:22
oprac. Łucja Orzeł
16,4 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle zarabiają dziś specjaliści i menedżerowie
16,4 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle zarabiają dziś specjaliści i menedżerowie
Shutterstock

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Średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło o 5 proc., z prawie 15,7 tys. zł do 16,4 tys. zł brutto miesięczne - wynika z raportu Antal. Największe podwyżki widać w branżach związanych z nowymi technologiami, szczególnie w sektorze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Pensje specjalistów i menedżerów przekroczyły 16 tys. zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło z 15 691 zł do 16 400 zł brutto. Wzrost średniej nie oznacza jednak jednolitego trendu - wynagrodzenia między specjalizacjami coraz wyraźniej się różnicują. Największą dynamikę widać tam, gdzie kompetencje odpowiadają na nowe potrzeby biznesu: w AI, cyberbezpieczeństwie, obszarze zarządzania danymi czy transformacji energetycznej” - wskazano w publikacji opisującej Raport Płacowy Antal.

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Rynek coraz mocniej premiuje deficytowe kompetencje

Jak zaznaczono, dane pokazują, że polski rynek pracy „coraz wyraźniej premiuje kompetencje deficytowe, aktualne i trudne do zastąpienia”, a na znaczeniu tracą te, które można w większym stopniu standaryzować lub automatyzować. Dodano, że w ubiegłym roku najwyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń odnotowano w obszarach finansów, farmacji, prawa oraz SSC/BPO, a najniższe wzrosty były w HR, IT oraz obszarze inżynierii i produkcji.

Zdaniem cytowanego w publikacji prezesa Antal Artura Skiby, o wartości eksperta decyduje nie tylko doświadczenie i specjalistyczna wiedza, ale przede wszystkim zdolność do przekładania jej na realną wartość dla organizacji. Co więcej, sztuczna inteligencja dodatkowo przyspiesza tę zmianę, wpływając na sposób wykonywania pracy oraz znaczenie poszczególnych kompetencji.

Wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w sektorze bankowości i ubezpieczeń wyniosło 15 335 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem widełki wynagrodzeń są średnio o ok. 1 tys. zł miesięcznie wyższe na poziomie specjalistycznym i o 2–3 tys. zł na wyższych szczeblach.

AI i cyberbezpieczeństwo na czele płacowych wzrostów

W sektorze IT przeciętne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 19 859 zł brutto miesięcznie, czyli wzrosło o 2 proc. rdr. W raporcie zaznaczono, że w tej branży coraz wyraźniej rośnie jednak dysproporcja w zarobkach między poszczególnymi specjalizacjami. Najwyższy wzrost wynagrodzeń obserwowany jest w specjalizacjach takich jak m.in. AI developer (programista ds. sztucznej inteligencji - PAP), specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i architekt danych, czyli w obszarach, w których nowe technologie mają bezpośredni wpływ na efektywność procesów i bezpieczeństwo operacji.

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Jak wskazano w publikacji, zmienia się też sposób prowadzenia rekrutacji, a proces ten się wydłuża. „Coraz częściej pojawiają się też sygnały dotyczące »sztucznych kandydatów«, fałszywych tożsamości czy zadań rekrutacyjnych rozwiązywanych przez AI” - dodali autorzy.

Inżynieria i produkcja z niższą dynamiką wynagrodzeń

Z raportu wynika też, że w branży inżynieryjnej, produkcyjnej i R&D (Research and Development, czyli badania i rozwój) spada obecnie dynamika wzrostu wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów i menedżerów w tej branży wyniosło 12 852 zł, co oznacza wzrost o 3 proc. Jak zaznaczono jednak, wzrost względem poprzedniego roku wynika głównie z waloryzacji inflacyjnych z drugiej połowu ub.r. i wzrostów płac w wybranych obszarach.

W przypadku sprzedaży i marketingu przeciętne wynagrodzenie specjalistów wyniosło 16 448 zł, czyli było ono o 4 proc. większe niż rok temu. Jak wskazano w raporcie, w tym obszarze pracodawcy szukają m.in. osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów sprzedażowych analityków, specjalistów ds. e-commerce i marketingu cyfrowego. Wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich w tych obszarach sięga 20 tys. zł brutto.

Jak zaznaczono również, w sprzedaży i marketingu widoczna jest coraz wyraźniejsza stabilizacja płac, a rośnie znaczenie premii, bonusów i prowizji, które stają się kluczowym elementem całkowitego wynagrodzenia. Z kolei sami kandydaci podejmują decyzje o zmianie pracy coraz rzadziej w oparciu wyłącznie o wyższe wynagrodzenie. Zdaniem autorów projektu, coraz większą rolę odgrywają kultura organizacyjna, styl zarządzania i poczucie stabilizacji.

W raporcie wskazano też, że „rośnie rozdźwięk między tym, co firmy oferują, a tym, czego potrzebują pracownicy”. Dla przykładu, 49 proc. badanych chce dodatkowych dni urlopowych, ale oferuje je 18 proc. pracodawców. Premie i bonusy otrzymuje 41 proc. pracowników, ale życzy ich sobie 60 proc.

Raport został przygotowany na podstawie analizy wynagrodzeń ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez konsultantów Antal w drugim półroczu 2025 r. oraz pierwszym półroczu 2026 r.

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Źródło: PAP
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