REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia

Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 09:21
Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia
Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Spóźnienie do pracy spowodowane koniecznością ukrycia się w przypadku alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza powinno być usprawiedliwione. Pracownik nie otrzymuje jednak wynagrodzenia za czas, który opuścił w pracy – przekazał ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.

Coraz częstsze ataki Rosji na zachodnią Ukrainę uruchamiają aktywność polskich służb, a co za tym idzie systemy ostrzegania i alarmowania ludności. W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty w woj. lubelskim o zagrożeniu atakiem z powietrza, a w Lublinie zawyły syreny alarmowe.

REKLAMA

Jakie konsekwencje, gdy pracownik spóźni się do pracy z powodu konieczności ukrycia się w razie alarmu?

PAP zapytała specjalistę z zakresu prawa pracy prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka, jakie konsekwencje czekają pracownika, który spóźni się do pracy z powodu konieczności ukrycia się w razie alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza.

Prof. Sobczyk podkreślił, że taki przypadek powinien być interpretowany jako usprawiedliwione spóźnienie. Dodał, że w tej sprawie pracodawca nie ma dowolności.

Przepisy prawa pracy nie zamykają katalogu usprawiedliwionej nieobecności

Przepisy prawa pracy nie zamykają katalogu usprawiedliwionej nieobecności – zaznaczył.

Dodał, że jeżeli pracodawca nie uzna usprawiedliwienia i wymierzy karę, z którą nie zgodzi się pracownik, to sprawa trafi do sądu, a on zgodnie z prawem powinien ją uchylić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy pracownik otrzyma wynagrodzenie?

Prawnik zwrócił jednak uwagę, że samo usprawiedliwienie spóźnienia nie łączy się z tym, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas, który opuścił w pracy.

Wynagrodzenie za niewykonywanie pracy otrzymuje się tylko wtedy, kiedy przepis jednoznacznie tak stanowi, a na taką okoliczność przepisu nie ma. Pracownik nie dostanie wynagrodzenia za czas takiej nieobecności, nawet jeśli będzie usprawiedliwiona – wyjaśnił.

Zgodnie z prawem w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, w tym również przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany. Za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia może dodatkowo nałożyć na pracownika karę pieniężną. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

W ostatnim czasie zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe zwracali w rozmowie z PAP uwagę na brak praktycznych informacji o tym, co mają robić w razie otrzymania w czasie pracy alertu RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza.

Pracodawca musi dokonać analizy miejsc ewentualnego schronienia

Główny inspektor pracy Janusz Krasoń poinformował, że w PIP trwają prace nad wytycznymi w tym zakresie. Z kolei wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, pytany przez PAP o to, czy resort przygotowuje wytyczne dla pracodawców, przekazał, że obecnie takie prace nie są prowadzone. Zauważył jednocześnie, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, więc to pracodawca musi dokonać analizy miejsc ewentualnego schronienia i w razie zagrożenia wskazać pracownikom miejsce bezpieczne.

W opublikowanej przez MSWiA instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza resort przypomina, że w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy starać się korzystać z punktów schronienia. Informacje o ich lokalizacji można znaleźć w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/kgpsp. Obecnie w bazie aplikacji gdziesieukryc.pl wpisanych jest ponad 86 tys. takich punktów.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Powiązane
Gdzie schronić uczniów podczas alarmu? MEN finalizuje poradnik bezpieczeństwa
Gdzie schronić uczniów podczas alarmu? MEN finalizuje poradnik bezpieczeństwa
Gdzie się schronić przed dronem? Ekspert podaje trzy proste kroki
Gdzie się schronić przed dronem? Ekspert podaje trzy proste kroki
Alert RCB o ataku z powietrza w pracy. Co mają zrobić pracodawcy?
Alert RCB o ataku z powietrza w pracy. Co mają zrobić pracodawcy?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]
30 wrz 2026

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.
Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia
30 wrz 2026

Spóźnienie do pracy spowodowane koniecznością ukrycia się w przypadku alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza powinno być usprawiedliwione. Pracownik nie otrzymuje jednak wynagrodzenia za czas, który opuścił w pracy – przekazał ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
Nawet 200 tys. zł z konta po śmierci krewnego bez sądu. Wiele osób nie wie o tej możliwości
29 wrz 2026

Po śmierci właściciela rachunku jego bliscy nie mogą po prostu wypłacić zgromadzonych pieniędzy. Dotyczy to również krewnych, którzy wcześniej mieli pełnomocnictwo do konta. Jest jednak wyjątek, który pozwala przekazać część oszczędności najbliższym bez czekania na sądowe potwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Zwrot kosztów obrony osobie prawomocnie uniewinnionej
30 wrz 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego w zakresie zwrotu kosztów obrony osoby, która została prawomocnie uniewinniona. Sąd zwrócił oskarżonemu jedynie część wydatków poniesionych na wynagrodzenie obrońcy.

REKLAMA

Prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Jak zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?
30 wrz 2026

Studenci mogą korzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ pod warunkiem, że zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli student ma własny tytuł do tego ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę), albo jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
Czy pracodawca może samodzielnie wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy? Co zrobić, gdy pracownik nie chce skorzystać z urlopu?
30 wrz 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Za nieudzielenie urlopu grozi kara grzywny w wysokości 30000 zł. Czy w związku z tym możliwe jest zmuszenie pracownika do skorzystania z urlopu?
To już rok systemu kaucyjnego. Polaryzacja konsumentów, nowe obowiązki pracowników i rosnące koszty po stronie detalistów
30 wrz 2026

Rok funkcjonowania systemu kaucyjnego obnażył jego największe wady. Niektóre znane sieci handlowe całkowicie wycofały ze swoich półek napoje, by uniknąć kłopotów, a producenci znaleźli sprytne furtki prawne, by nie płacić kaucji. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych 12 miesięcy rewolucji i co czeka nas w najbliższej przyszłości.
Demografia zmieni rynek pracy. Jest grupa pracowników, która może odegrać kluczową rolę
29 wrz 2026

Prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że dłuższa aktywność zawodowa osób 50+ jest korzystna dla pracodawców. Tylko 22,3 proc. jest jednak zdania, że osoby te mają obecnie realne możliwości dalszego rozwoju zawodowego - jak podaje badanie Fundacji The Best Age.

REKLAMA

Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA