Emeryci bez świadczeń świątecznych z ZFŚS? Czy pracodawca może ich wykluczyć?
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Czy pracodawca w regulaminie ZFŚS może wykluczyć emerytów ze świadczeń? Kogo dotyczy uprawnienie do korzystania z ZFŚS?
Problem
Pytanie dot. ZFŚS. Nie robimy odpisu dla emerytów, z czego mamy zmniejszone środki finansowe ZFŚS dla pracowników. Czy w takiej sytuacji możemy wykluczyć emerytów z dofinansowań do wypoczynku i wypłacania świadczeń na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, a zostawić tylko możliwość skorzystania z pożyczki mieszkaniowej? Czy pracodawca w regulaminie ZFŚS może wykluczyć emerytów z ww. świadczeń?
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Rada
Niedopuszczalne jest zarówno całkowite wykluczenie emerytów z możliwości korzystania z ZFŚS, jak i stworzenie regulaminu w taki sposób, że możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych będzie w stosunku do tej grupy osób iluzoryczna.
Uzasadnienie
Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów nie jest narzucony ustawowo. Pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami może zwiększyć środki ZFŚS 6,25% podstawy na każdą taką osobę. O ewentualnych zwiększeniach powinien decydować zapis regulaminu gospodarowania środkami funduszu. Niezależnie od tego, czy za emerytów i rencistów jest dokonywany odpis mogą oni korzystać ze środków ZFŚS i możliwości tej nie można ich pozbawić.
Kogo dotyczy uprawnienie do korzystania z ZFŚS
Uprawnienie do korzystania z ZFŚS dotyczy:
- pracowników danego zakładu pracy i członków ich rodzin,
- emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,
- innych osób, którym pracodawca przyznał w regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15.11.1991 r. (sygn. akt I PZP 56/91, OSNC 1992/4/63), emeryt lub rencista mogą korzystać ze świadczeń u ostatniego pracodawcy. Często przy odnoszeniu się do tej uchwały – fundamentalnej dla kwalifikacji statusu emeryta w odniesieniu do możliwości korzystania ze świadczeń ZFŚS – przytacza się fragment uzasadnienia, w którym SN wskazuje na ustanie stosunku pracy bezpośrednio przed powstaniem stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do statusu emeryta.
Stwierdzenie to oznacza, że pomiędzy ustaniem zatrudnienia a nabyciem uprawnień emerytalnych osoba ta nie nawiązała kolejnego stosunku pracy. SN odnosi się do ostatniego pracodawcy.
Emerytów i rencistów nie można pozbawić możliwości korzystania z ZFŚS ani wprost ani też konstruując zapisy regulaminu tak, że nastąpi faktyczne wyłączenie takiej możliwości. W opisanych w pytaniu zamiarach pozostałaby jedynie pożyczka mieszkaniowa, czyli świadczenie wykorzystywane tylko w pewnych życiowych sytuacjach (w wielu regulaminach ograniczone do wsparcia w przypadku zakupu lokalu, co z założenia ma mniejsze nakierowanie na emerytów). Realnie wpływające na sytuację uprawnionych świadczenia byłyby nakierowane jedynie na pracowników. Takie zapisy regulaminu zdecydowanie są niedopuszczalne.
W piśmie GIP (GIP-GBI.0701.72.2019.3) wskazuje się: "Regulamin socjalny może uzależnić uprawnienie do dofinansowania wczasów pod gruszą od długości urlopu wypoczynkowego, a więc adresować je wyłącznie do pracowników. Jeśli regulamin zawiera takie postanowienie, to wolno odmówić wypłaty wskazanego świadczenia byłemu pracownikowi, będącemu teraz emerytem lub rencistą". Można więc stworzyć część świadczeń w ten sposób, że warunki dla ich uzyskania wypełniać będą tylko pracownicy. Nie można jednak tym doprowadzić do rozdysponowywania środków ZFŚS jedynie pomiędzy pracownikami, regulamin powinien przewidywać inne świadczenia, z których emeryci mogą skorzystać – są oni ustawowo uprawnieni do korzystania ze środków funduszu.
art. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 288)
Marek Rotkiewicz, prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor i współautor kilkudziesięciu książek z tego zakresu, w tym kilku komentarzy oraz autor ponad 4000 artykułów. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 6000 godzin szkoleniowych)
- Czy pracodawca może w regulaminie ZFŚS wykluczyć emerytów z dofinansowań do wypoczynku i świadczeń świątecznych?
Niedopuszczalne jest zarówno całkowite wykluczenie emerytów z możliwości korzystania z ZFŚS, jak i stworzenie regulaminu tak, że możliwość korzystania będzie iluzoryczna. Pozostawienie tylko pożyczki mieszkaniowej byłoby niedopuszczalne.
- Czy odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów jest obowiązkowy?
„Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów nie jest narzucony ustawowo.” Pracodawca może zwiększyć środki ZFŚS o 6,25% podstawy na każdą taką osobę, jeśli przewiduje to regulamin.
- Kto ma ustawowe uprawnienie do korzystania ze środków ZFŚS?
Uprawnienie dotyczy pracowników i członków ich rodzin, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, a także innych osób, którym regulamin przyzna prawo do świadczeń finansowanych z funduszu.
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