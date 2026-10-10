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Doliczone lata pracy mogą oznaczać dodatkową nagrodę. Czy można dostać pieniądze za wcześniejszy okres?

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10 października 2026, 08:07
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Doliczone lata pracy mogą oznaczać dodatkową nagrodę. Czy można dostać pieniądze za wcześniejszy okres?
Doliczone lata pracy mogą oznaczać dodatkową nagrodę. Czy można dostać pieniądze za wcześniejszy okres?
Shutterstock

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Nowe zasady zaliczania do stażu pracy okresów wykonywania umów zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej sprawiły, że wielu pracowników sfery budżetowej uzyskało prawo do wyższych nagród jubileuszowych. W praktyce pojawiły się jednak wątpliwości, czy pracodawca powinien wypłacić świadczenie także wtedy, gdy wymagany staż został osiągnięty przed 1 stycznia 2026 r., oraz od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczenia. Wyjaśniamy, jakie stanowisko zajmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jak problem ten ocenił sąd w jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących nowych przepisów.

Zmiany dotyczące stażu pracy

Od 1 stycznia 2026 r. do pracowniczego stażu pracy można zaliczać szereg okresów aktywności zawodowej, które przed tym dniem nie miały wpływu na uprawnienia pracowników. Do najbardziej popularnych okresów w tym katalogu należą okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Ustalając nowe zasady, ustawodawca wprowadził również regulacje przejściowe (art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; dalej: ustawa nowelizująca), w których przewidział, że uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia nowych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:

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  • 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracowników sfery budżetowej,
  • 1 maja 2026 r. w przypadku pracowników sektora prywatnego.

Choć brzmienie tego przepisu wydaje się być proste, a intencja ustawodawcy czytelna, w praktyce na tle stosowania tej regulacji powstało wiele problemów.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. do pracowniczego stażu pracy zalicza się m.in. okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wbrew temu, co wywnioskowali z przytoczonego przepisu pracodawcy, resort pracy w udzielanych wyjaśnieniach dotyczących zasad stosowania nowych regulacji wskazywał wielokrotnie, że pracodawcy mają obowiązek wypłacać pracownikom również nagrody jubileuszowe wyższego stopnia, do których na podstawie znowelizowanych przepisów uzyskali wymagany staż pracy przed dniem 1 stycznia 2026 r. Chodzi więc o sytuacje, w których na mocy przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. pracownik zalicza do swojego stażu pracy dodatkowy, „nowy” okres aktywności zawodowej i okazuje się, że ma staż pracy wynoszący np. 26 lat. Oznacza to więc, że staż pracy o długości 25 lat, uprawniający do nagrody jubileuszowej, uzyskał przed 1 stycznia 2026 r.

Dlaczego resort pracy nakazywał wypłatę takich nagród? Bo jak wynika z art. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Tymczasem przepisy wprowadzające prawo do nagrody jubileuszowej dla pracowników sfery budżetowej są przepisami szczególnymi w odniesieniu do przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to, że mają one pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami kodeksowymi. Jeżeli ustawa nowelizująca nie stanowi inaczej, to regułę pierwszeństwa stosowania tych przepisów odnosi się również do przepisów przejściowych.

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Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej

Obowiązek wypłaty pracownikom nagród jubileuszowych, do których uzyskali wymagany staż pracy przed 1 stycznia 2026 r., w praktyce zrodził kolejny problem. Jak daleko bowiem pracodawca powinien cofać się z wypłatą nagród? Zgodnie z ogólnymi zasadami, roszczenie pracownika o nagrodę jubileuszową staje się wymagalne od dnia nabycia do niej prawa. To ten dzień jest również początkiem biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 291 k.p. W pewnym uproszczeniu można więc powiedzieć, że po uzupełnieniu przez pracownika stażu pracy pracodawca ma co do zasady obowiązek wypłacić tylko te nagrody, do których pracownik nabył prawo w okresie trzech lat wstecz. Roszczenia o nagrody, do których nabył prawo, wcześniej uległy już bowiem przedawnieniu. Jednak czy tak samo jest w przypadku nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, do której pracownik uzyskał wymagany staż pracy przed 1 stycznia 2026 r., ale na podstawie przepisów, które weszły w życie dopiero w tym dniu?

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Ważne

Roszczenie pracownika o nagrodę jubileuszową staje się wymagalne od dnia nabycia do niej prawa.

Jak wyjaśnił resort pracy, choć przepisy jasno przewidują, że prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia nabywa się w dniu uzyskania wymaganego stażu pracy, to jednak nie ulega wątpliwości, że przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, gdy przepisy nie przewidywały możliwości zaliczenia do niego określonych w niej okresów aktywności zawodowej, pracownik nie mógł nabyć takiego prawa. Wymagany staż zaczął posiadać w dniu, w którym przepis ustawy nowelizującej pozwolił na zaliczenie go do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku pracowników zatrudnionych przez pracodawców sektora budżetowego był to więc 1 stycznia 2026 r. To w tym dniu roszczenie pracownika stało się wymagalne i ten dzień należy uznać za początek biegu terminu przedawnienia. Prawidłowość tego poglądu została potwierdzona również w wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z 8 maja 2026 r. (sygn. akt IV P 31/26), w którym sąd potwierdził, że prawo podmiotowe nie może powstać przed wejściem w życie normy prawnej, która je kreuje. Przedstawił również argumenty systemowe i celowościowe przemawiające za przyjęciem takiej wykładni – patrz: ORZECZNICTWO.

ORZECZNICTWO

Nie budzi wątpliwości, iż w procesie wykładni prawa pierwszeństwo przysługuje wykładni językowej. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego. W sytuacji, gdy prowadzi ona do rezultatów nieracjonalnych, niesprawiedliwych albo oczywiście sprzecznych z celem regulacji, konieczne jest sięgnięcie również do wykładni systemowej i celowościowej. Celem ustawy nowelizującej było niewątpliwie polepszenie sytuacji prawnej pracowników poprzez rozszerzenie katalogu okresów podlegających zaliczeniu do stażu pracy. Ustawodawca zmierzał do wyrównania sytuacji osób wykonujących pracę w różnych formach organizacyjno-prawnych i przyznania im uprawnień pracowniczych odpowiadających rzeczywistemu okresowi aktywności zawodowej. Przyjęcie interpretacji prezentowanej przez stronę pozwaną prowadziłoby natomiast do skutku odwrotnego do zamierzonego przez ustawodawcę. Pracownik, zamiast uzyskać korzyść wynikającą z nowelizacji, zostałby faktycznie pozbawiony uprawnienia. Taki rezultat należy uznać za oczywiście sprzeczny z celem ustawy i zasadą racjonalnego ustawodawcy.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży z 8 maja 2026 r., sygn. akt IV P 31/26

Podstawa prawna

art. 5, art. 291, art. 302[1], art. 302[2] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 473)

art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

Powołane orzecznictwo

wyrok Sądu Rejonowego w Łomży z 8 maja 2026 r. (sygn. akt IV P 31/26)

Powołane piśmiennictwo

odpowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na zapytanie poselskie nr 3284 (https://sejm.gov.pl/INT10.nsf/klucz/ATTDTSHUK/%24FILE/z03284-o1.pdf)

Małgorzata Masłowska, prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy, mediator stały dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi specjalizujący się w mediacjach pracowniczych, redaktor i dziennikarz portalu INFOR.PL

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Źródło: INFORLEX
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