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Koniec papierowych orzeczeń medycyny pracy. Co zmieni się dla pracowników od 18 października?

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10 października 2026, 08:36
Magdalena Sybilska-Bonicka
Magdalena Sybilska-Bonicka
prawnik, ekspert prawa pracy, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk i trener biznesu
Koniec papierowych orzeczeń medycyny pracy. Co zmieni się dla pracowników od 18 października?
Koniec papierowych orzeczeń medycyny pracy. Co zmieni się dla pracowników od 18 października?
Shutterstock

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Jedynie do 17 października 2026 r. lekarze medycyny pracy będą mogli wystawiać kandydatom do pracy i pracownikom orzeczenia lekarskie w formie papierowej. Od 18 października 2026 r. w przypadku takich orzeczeń dopuszczalna będzie tylko forma elektroniczna. Pracownik otrzyma swoje dokumenty za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

W ramach procesu cyfryzacji dokumentowania badań medycyny pracy od 17 kwietnia 2026 r. wprowadzono możliwość wystawiania przez lekarzy medycyny pracy orzeczeń oraz zaleceń w formie elektronicznej.

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Etapy procesu cyfryzacji orzecznictwa z zakresu medycyny pracy

Proces cyfryzacji orzecznictwa z zakresu medycyny pracy został rozłożony na 3 etapy:

  • Etap 1 – od 17 kwietnia do 17 października 2026 r. – możliwość wystawiania orzeczeń w formie elektronicznej i papierowej,
  • Etap 2 – od 18 lipca 2026 r. – możliwość wystawiania elektronicznie także zaleceń lekarskich,
  • Etap 3 – od 18 października 2026 r. – możliwość wystawiania orzeczeń i zaleceń tylko w formie elektronicznej.

Rodzaje e-orzeczeń w zakresie medycyny pracy

Nowelizacja obejmuje wszystkie orzeczenia z zakresu medycyny pracy. Poniższa tabela zawiera ich zestawienie.

Orzeczenia lekarskie, które od 18 października 2026 r. będą wydawane w formie elektronicznej

  • o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 k.p.),
  • o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 k.p.),
  • stwierdzające, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 k.p.),
  • o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.),
  • stwierdzające u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 k.p.),
  • stwierdzające niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 k.p.).

Natomiast zalecenia, które również będą przekazywane drogą elektroniczną, mogą dotyczyć np. konieczności podjęcia działań profilaktycznych, konieczności zmiany organizacji pracy ze względów zdrowotnych, stosowania okularów korekcyjnych do pracy.

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Procedura wystawienia e-orzeczenia z zakresu medycyny pracy

Funkcjonalność wystawiania e-orzeczeń z zakresu medycyny pracy dostępna jest w aplikacji gabinet.gov.pl w zakładce „Medycyna Pracy” oraz w systemach gabinetowych wykorzystywanych przez placówki medyczne. Procedura wystawienia e-orzeczenia wygląda następująco:

  • Krok 1. Ocena stanu zdrowia pacjenta. Na etapie badania pacjenta nic się nie zmienia. Lekarz niezmiennie ocenia stan zdrowia kandydata do pracy lub pracownika pod kątem wykonywania przez niego pracy na określonym stanowisku.
  • Krok 2. Wystawienie e-orzeczenia w systemie. Lekarz w aplikacji gabinet.gov.pl lub systemie gabinetowym obsługującym daną placówkę medyczną wystawia elektronicznie orzeczenie. Dokument od razu trafia do Systemu Informacji Medycznej (SIM).
  • Krok 3. Udostępnienie e-orzeczenia pracownikowi i pracodawcy. E-orzeczenie medycyny pracy, które trafiło do SIM﻿, pracownik może pobrać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Może je także wydrukować w formie pliku PDF. Pracownik ma też możliwość poproszenia o wydrukowanie dokumentu przez lekarza. Natomiast sposób jego bezpośredniego pobrania przez pracodawcę zależy od ustaleń i umowy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Pracodawca otrzymuje wyłącznie informacje niezbędne do ustalenia, czy kandydat do pracy lub pracownik jest zdolny do pracy na danym stanowisku. Zatrudniający nie ma jednak dostępu do szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

Wyjątki dopuszczające wydanie papierowego dokumentu

Omawiana nowelizacja dopuszcza, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, możliwość wystawienia orzeczenia lub zaleceń lekarskich w formie papierowej.

Ponadto forma elektroniczna tego rodzaju dokumentacji medycznej nie obowiązuje w przypadku funkcjonariuszy: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego﻿, żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

Podstawa prawna

§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2026 r. poz. 456)

  • Od kiedy orzeczenia medycyny pracy będą dopuszczalne tylko w formie elektronicznej?

Od 18 października 2026 r. w przypadku orzeczeń medycyny pracy dopuszczalna będzie tylko forma elektroniczna. Jedynie do 17 października 2026 r. lekarze medycyny pracy będą mogli wystawiać je w formie papierowej.

  • Gdzie pracownik otrzyma e-orzeczenie medycyny pracy?

E-orzeczenie medycyny pracy, które trafiło do Systemu Informacji Medycznej (SIM), pracownik może pobrać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Może je także wydrukować w formie pliku PDF albo poprosić o wydrukowanie dokumentu przez lekarza.

  • Jakie informacje z e-orzeczenia medycyny pracy otrzymuje pracodawca?

Pracodawca otrzymuje wyłącznie informacje niezbędne do ustalenia, czy kandydat do pracy lub pracownik jest zdolny do pracy na danym stanowisku. Zatrudniający nie ma dostępu do szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

  • Kiedy dopuszczalne jest papierowe orzeczenie lub zalecenie lekarskie medycyny pracy?

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego dopuszczalne jest wystawienie orzeczenia lub zaleceń lekarskich w formie papierowej. Forma elektroniczna nie obowiązuje też wskazanych funkcjonariuszy służb oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w SKW i SWW.

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Magdalena Sybilska-Bonicka, ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, wieloletni praktyk, trener biznesu i były wykładowca akademicki z zakresu prawa pracy

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Źródło: INFORLEX
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