Podał niższy dochód i dostał wyższe świadczenie z pracy. Czy musi oddać pieniądze?

Problem

Pracownik zaniżył dochody rodziny i otrzymał wyższe świadczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS/fundusz). Gdyby podał prawdziwy dochód, dostałby świadczenie w niższej wysokości. Czy można od pracownika żądać zwrotu nienależnego świadczenia?

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Rada

Tak, pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu świadczenia w części nienależnej, jeśli na skutek podania nieprawdziwych danych pobrał on wyższe wsparcie niż przypadające dla jego kategorii dochodów.

Uzasadnienie

Obowiązkiem pracodawcy jest zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników. Więksi pracodawcy są obowiązani wspierać pracowników poprzez ZFŚS.

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS), fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Środki funduszu są przeznaczone na prowadzenie działalności, którą ustawa o ZFŚS definiuje jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

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Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale także osoby będące byłymi pracownikami – emerytami lub rencistami wraz z rodzinami oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego źródła.

Istotą funduszu jest wspomaganie osób o niższych dochodach bądź znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, rodzinnej. Stąd też zasada, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym (zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14 czerwca 2023 r., sygn. akt III AUa 1407/22), fundusz świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów. Co więcej, jest on wyrazem funkcji społecznej zakładu pracy, zaś jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach.

Różnicowanie świadczeń

Ustawa o ZFŚS nie określa, w jaki sposób pracodawca jako gospodarz funduszu ma różnicować świadczenia wedle indywidualnego położenia osoby uprawnionej. Wskazuje jedynie, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem kryteriów socjalnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z przepisami ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zatem to w gestii pracodawcy pozostaje opracowanie w regulaminie funduszu odpowiednich narzędzi, wskaźników, na podstawie których można byłoby dokonać weryfikacji wniosków o pomoc i jej wymierzenia.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III AUa 431/16) wskazano, iż przyjęte przez płatnika kryteria w postaci progu finansowego, od którego uzależnione było przyznanie świadczenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto) oraz progu stanowiskowego, który różnicował wypłatę świadczeń, w zależności od finansowej rangi danego stanowiska, są kryteriami jasnymi, czytelnymi i weryfikowalnymi. Kryterium dochodowe poszczególnych grup pracowników stanowi realną i uchwytną przesłankę różnicowania świadczeń. Należy przy tym podkreślić, że nie można racjonalnie wartościować, które kryterium jest lepsze, czy też bardziej uprawnione do stosowania. Nie można bowiem stanowczo twierdzić, że jedynym słusznym kryterium jest dochód całej rodziny, czy też wielodzietność. Tego rodzaju wnioskowanie stanowiłoby niedopuszczalną prawnie nadinterpretację przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.) i wydawanych na jej podstawie aktów prawa wewnątrzzakładowego. Istotne jest, aby pracodawca, realizując cele socjalne świadczenia, przyjął jako przesłankę ich przyznania kryterium socjalne, a to może zostać wyznaczone również przez dochód osiągany przez uprawnionych pracowników na danym stanowisku pracy.

Ocena sytuacji rodzinnej i materialnej pracownika

Do oceny sytuacji materialnej lub rodzinnej osoby uprawnionej pracodawcy najczęściej stosują dochód przypadający na członka rodziny, czyli uwzględniający oprócz dochodu, np. pracownika, także dochód innych jego członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (w tym małżonka, dzieci).

Przyjęcie jako kryterium tylko zarobku pracownika osiąganego w zakładzie, nie odzwierciedla w pełni jego sytuacji materialnej. Pracodawca powinien wyznaczyć kilka progów tego dochodu. Im dochód niższy, tym wyższe świadczenia i odwrotnie – im wyższy dochód, tym niższa wartość wsparcia.

Nie wszyscy pracownicy muszą otrzymać w danym roku kalendarzowym świadczenia z ZFŚS. Mają one charakter wyłącznie uznaniowy i adresowane są w pierwszej kolejności do tych rodzin, które znajdują się w słabszej kondycji materialnej, np. wielodzietnych z niskimi dochodami. Nie wszyscy pracownicy znajdują się w takiej samej sytuacji materialnej czy życiowej. Przykładowo, niektórzy pracownicy mogą w ogóle nie otrzymywać świadczeń z funduszu, gdyż ich dochód przekracza określone w regulaminie progi, a z kolei nie doświadczyli innych zdarzeń, które pogorszyłyby ich położenie bytowe czy życiowe (klęska żywiołowa, zalanie mieszkania, śmierć członka rodziny).

Dokumentowanie sytuacji materialnej

W regulaminie funduszu powinna być również rozstrzygnięta kwestia sposobu dokumentowania przez osoby uprawnione do korzystania z niego swojej sytuacji materialnej i życiowej. Pracodawca musi bowiem rozpatrzeć na podstawie dowodów i oświadczeń, komu i w jakiej wysokości przyznać wsparcie. Może zażądać nawet przedłożenia np. zeznań podatkowych.

Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o ZFŚS, udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Wnioskodawca powinien w oświadczeniach podawać wyłącznie prawdziwe i wymagane regulaminem do rozpatrzenia wniosku dane osobowe. Oczywiście pracodawca powinien żądać przedstawienia tylko danych niezbędnych do oceny sytuacji materialnej, życiowej czy rodzinnej osoby uprawnionej (zasada minimalizacji danych). Jeżeli zainteresowany chce uzyskać pomoc, powinien ujawnić wszystkie informacje zgodnie z prawdą.

Konsekwencje podania nieprawdziwych danych

Może się zdarzyć, że pracownik z premedytacją lub nieświadomie poda dane nieprawdziwe, np. nie uwzględni dochodów ze wszystkich swoich źródeł, zaniży dochód przypadający na członka rodziny, by uzyskać świadczenie lub uzyskać je w wyższej wysokości. Jeżeli pracodawca przyzna świadczenie na podstawie takich danych i je wypłaci, a potem nieprawidłowość wyjdzie na jaw, najpierw powinien ponownie ustalić, czy i jak te dane wpłynęły na decyzję o przyznaniu świadczenia lub jego wysokości. Jeżeli okaże się, że świadczenie w ogóle nie powinno być przyznane, ponieważ dochody pracownika przekroczyły nawet najwyższy próg lub mogło być przyznane, ale w niższym wymiarze, może zdecydować o zażądaniu od pracownika zwrotu całego świadczenia lub jego nienależnej części.

Trzeba bowiem pamiętać, że pracodawca jest administratorem funduszu i musi wydatkować środki na koncie socjalnym zgodnie z regulaminem. Pobieranie przez osoby uprawnione świadczeń nienależnie, na podstawie nieprawdziwych danych, ogranicza ich dostępność innym potrzebującym.

Stąd takie przypadki powinny być obarczone konsekwencjami dla osób wyłudzających świadczenia. Warto je zawrzeć w regulaminie funduszu.

Ciężar konsekwencji można uzależnić od kilku czynników, np. od tego, czy pracownik działał celowo, jaka była wysokość nienależnego świadczenia, czy jest to przypadek incydentalny, czy zdarzył się już kolejny raz.

Możliwe do zastosowania sankcje to np. odrzucenie wniosku o kolejną pomoc, wspomniane już żądanie zwrotu świadczenia, czasowe odcięcie pracownika od pomocy socjalnej, a nawet złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Podstawa prawna art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1123) art. 27 ust. 1, art. 30 ust. 6 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 549)

Powołane orzecznictwo

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14 czerwca 2023 r. (sygn. III AUa 1407/22)

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III AUa 431/16)

Izabela Nowacka, radca prawny, dyplomowany prawny konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych, specjalizujący się w prawie finansowym