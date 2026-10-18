Spacer z szefem w godzinach pracy. Potrącenie na pasach to wypadek przy pracy, ale złamana ręka na schodach ruchomych w galerii handlowej już nie. Gdzie przebiega granica? [przykłady]

Coraz więcej firm wprowadza tzw. walking meetings, czyli spotkania i pracę wykonywaną podczas spaceru poza siedzibą pracodawcy. To rozwiązanie korzystne dla zdrowia i kreatywności zatrudnionych, ale generuje ono realne obowiązki po stronie pracodawcy – od właściwego określenia miejsca pracy, przez aktualizację oceny ryzyka zawodowego, po kwalifikację zdarzeń losowych jako wypadków przy pracy. Sprawdzamy, jak bezpiecznie zorganizować spacery biznesowe w świetle przepisów bhp.

rozwiń >

Praca zza biurka albo przy maszynie to powszechny standard w przypadku wielu zawodów oraz specjalności. W praktyce jednak pracę można wykonywać również, będąc w ruchu, i wcale nie chodzi o pracę fizyczną czy pracownika mobilnego. Coraz więcej pracodawców wprowadza coś, co określa się pojęciem „walking meetings”, w wolnym tłumaczeniu spotkań spacerowych, podczas których wykonywana jest praca.

REKLAMA

Tak jak pracodawca jest w stanie zapanować nad bezpieczeństwem w pomieszczeniach pracy, tak wykonywanie obowiązków służbowych na zewnątrz może stanowić większe wyzwanie. Warto jednak, jeżeli jest to możliwe, wprowadzić możliwość wykonywania obowiązków służbowych poza murami zakładu pracy, uwzględniając zalety takiego rozwiązania nie tylko w kontekście jakości wykonywanych obowiązków służbowych, ale również walorów prozdrowotnych.

Miejsce pracy - nie zawsze teren zakładu

Obowiązkiem prawnym każdego pracownika, który wynika z definicji stosunku pracy, jest wykonywanie pracy dobrowolnie podporządkowanej w miejscu i czasie pracy pod kierownictwem pracodawcy. Przywołana wyżej definicja stosunku pracy wskazuje na miejsce pracy jako strategiczny element każdej legalnie zawartej umowy o pracę. Pracownik musi bowiem wiedzieć nie tylko, co będzie wykonywał, za ile, ale również gdzie będzie realizował umówiony zakres czynności.

Uwarunkowanym historycznie miejscem pracy jest oczywiście teren zakładu pracy, którego definicja znajduje się nie tyle w Kodeksie pracy, co w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, z którego wynika, że teren zakładu pracy to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy.

Miejscem pracy stacjonarnej może być również miejsce pracy usytuowane poza terenem zakładu, tak jak ma to miejsce w przypadku pracy zdalnej, która może być stale bądź regularnie (naprzemiennie) wykonywana poza zakładem pracy w mieszkaniu lub w domu zatrudnionego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obok stacjonarnego miejsca pracy można wyróżnić ruchome miejsce pracy, co jest podyktowane zakresem obowiązków zatrudnionego. O ruchomym miejscu pracy można mówić w przypadku pracowników, których zakres czynności wymaga przemieszczania się. Wówczas miejscem pracy będzie niestały, określony punkt w znaczeniu geograficznym - ale przestrzeń pokrywająca się przykładowo z terenem miasta, województwa czy kraju.

Warto jednak zauważyć, że nie w każdym przypadku istnieje uzasadnienie do tego, żeby wykonywać w całości pracę w tradycyjnej formie, w stałym miejscu pracy, siedząc za biurkiem. Jeżeli charakter pracy na to pozwala, nie ma przeciwwskazań, aby praca była wykonywana w ruchu i wcale nie chodzi o pracownika wykonującego pracę o charakterze robotniczym. Chodzi o możliwość wyjścia z pomieszczeń pracy, a nawet poza mury zakładu pracy - aby w innej przestrzeni, innym środowisku realizować zadania służbowe.

Walking meetings - czyli właściwie co

Pojęcie walking meetings nie jest zdefiniowane w przepisach krajowego prawa pracy oraz w regulacjach dotyczących bezpieczeństwa. Walking meetings można przetłumaczyć jako spotkania w ruchu, spotkania spacerowe, czyli, mówiąc bardziej ogólnie, wykonywanie pracy podczas ruchu, spaceru.

Przyjmuje się, że nie chodzi o spacer, spotkanie spacerowe wewnątrz nieruchomości, w której pracodawca urządził pomieszczenia i miejsca pracy - ciągami komunikacyjnymi, schodami - choć oczywiście każda forma ruchu, w tym wewnątrz zakładu pracy, jest rozwiązaniem korzystniejszym, jeżeli można podczas niej wykonywać pracę, niż stałe siedzenie za biurkiem w wymuszonej pracą pozycji ciała.

Brak bezpośrednich regulacji

Organizacja pracy uwzględniająca tzw. spacery biznesowe, czyli wykonywanie obowiązków służbowych w ruchu, na świeżym powietrzu, nie jest bezpośrednio uregulowana przepisami polskiego prawa pracy. Oznacza to, że pracodawca jako podmiot zatrudniający ma swobodę w zakresie kształtowania miejsca pracy, w którym pracownik w ramach czasu pracy będzie wykonywał swoje obowiązki.

Należy pamiętać, że pracodawca w przepisach zakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu pracy, określa w szczególności zasady organizacji pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

Tym samym korzystanie ze spacerów biznesowych nie powinno być dobrowolną praktyką i inicjatywą zatrudnionych. Możliwość taka powinna wynikać albo z przepisów zakładowych, które odnosiłyby się do takiej formy wykonywania pracy w stosunku do określonej lub określonych grup pracowniczych - albo z indywidualnych umów o pracę, gdzie w zakresie miejsca pracy byłoby przykładowo doprecyzowanie, że pracownik może również świadczyć pracę poza zakładem w ramach tytułowego spaceru.

Ważne Właściwe uregulowanie możliwości korzystania ze spacerów biznesowych ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. Pozwala nie tylko właściwie zarządzać czasem pracy, który powinien być przeznaczony na pracę, a nie na zajęcia z pracą niezwiązane, ale jest ważne z punktu widzenia zagrożeń, jakie wiążą się z przebywaniem poza terenem zakładu - nawet jeżeli spotkanie spacerowe byłoby realizowane w przysłowiowym parku znajdującym się po drugiej stronie ulicy.

Zalety i zagrożenia

Lista zalet związanych ze spacerami biznesowymi jest bez wątpienia długa i zdecydowanie zdaje się przewyższać ryzyka. Przyjmując, że grupą docelową spotkań w ruchu są pracownicy zatrudnieni w biurowych warunkach środowiska pracy, którzy świadczą pracę siedzącą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - każda forma pracy w innej pozycji niż pozycja siedząca ma bardzo duże znaczenie w kontekście odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz narządu wzroku.

Ważne Z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub

co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Uwzględniając powyższe, spotkanie spacerowe, jak najbardziej może być wpisane w inny rodzaj pracy, nieobciążający narządu wzroku, wykonywany w innej pozycji ciała.

Spotkanie spacerowe to nie tylko zmiana pozycji ciała, bo przecież zmienić pozycję ciała można również wstając od biurka bez potrzeby spacerowania. Jednak przemieszczanie się poprawia poziom ogólnej aktywności fizycznej - nawet w sytuacji, gdy tempo takiego spaceru nie odznacza się dużą intensywnością. Jak najbardziej spotkania spacerowe są więc działaniem prozdrowotnym w zakresie niezbędnej tygodniowej aktywności ruchowej, jak również w kontekście obniżenia ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, cukru czy wskaźnika masy ciała.

Spotkania spacerowe mogą mieć bezpośrednie przełożenie nie tylko na ciało - w kontekście przykładowo poprawy parametrów wagi czy wyników badań laboratoryjnych. Spacer połączony z pracą może w znaczącym stopniu przyczyniać się do redukcji zagrożeń psychospołecznych prowadzących do stresu.

Przyjmuje się, że praca podczas ruchu może mieć bezpośrednie przełożenie na produktywność i jakość świadczonej pracy, przyczyniając się również do poprawy kreatywności.

Wyjście poza teren zakładu pracy to nie tylko same zalety, ale również wątpliwości oraz zagrożenia. Pracodawca, umożliwiając pracownikom wyjście w czasie pracy poza mury zakładu pracy, w tym osoba kierująca pracownikami, traci przez jakiś czas dużą część swojego nadzoru nad takimi osobami. Zasadą jest, że praca wykonywana również podczas spaceru biznesowego podlega zaliczeniu do czasu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której pracownicy podczas takiego spaceru dopuszczą się zachowań niemających wiele wspólnego z obowiązkami pracowniczymi – przykładowo udadzą się na prywatne zakupy lub naruszą zasadę trzeźwości w czasie pracy.

Spotkanie spacerowe niesie ze sobą ryzyko wystąpienia wypadku, w tym wypadku przy pracy. Należy bowiem pamiętać, że zarówno wypadki, jak i wypadki przy pracy nie są w żaden sposób zastrzeżone wyłącznie dla sytuacji, w których praca jest świadczona na terenie zakładu pracy. Może się okazać, że spacer biznesowy połączony z pracą wiąże się z większym ryzykiem wypadku niż wykonywanie tej samej pracy w biurze - jednak w żadnym razie nie powinno to stanowić przesłanki ograniczającej korzystanie z tego typu rozwiązania organizacyjnego.

Ważne Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w związku z pracą.

Uwzględniając powyższe, każde zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które zaistniałoby podczas spaceru biznesowego, będzie wypadkiem. Jednak nie każde takie zdarzenie będzie wypadkiem przy pracy. Kluczowe jest bowiem zachowanie związku wypadku z pracą. Zerwanie takiego związku sprawi, że mimo iż pracownik formalnie będzie znajdował się w godzinach pracy - to nie będzie podstawy do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

Przykład Pracodawca umożliwił pracownikom w ramach spacerów biznesowych wliczanych do czasu pracy korzystanie z parku znajdującego się po drugiej stronie ulicy. Podczas przechodzenia na przejściu dla pieszych na zielonym świetle jeden z pracowników został potrącony przez samochód. W powyższym przypadku będzie istniała podstawa do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

Przykład Pracodawca umożliwia pracownikom wychodzenie poza teren zakładu pracy w ramach tak zwanych spacerów biznesowych wokół terenów zielonych otaczających teren pracodawcy. Podczas takiego spaceru pracownicy postanowili udać się do centrum handlowego w celu dokonania prywatnych zakupów. Podczas wizyty w sklepie pracownik spadł ze schodów ruchomych i złamał rękę. W powyższej sytuacji można przyjąć, że doszło do zerwania związku wypadku z pracą - i tym samym nie będzie podstaw do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

Przykład Pracownik podczas spaceru biznesowego ze współpracownikami, który to spacer był naradą plenerową, został ugryziony przez psa. W powyższym przypadku będzie istniała podstawa do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

W celu zachowania maksimum transparentności, również w kontekście możliwości wystąpienia wypadku podczas spaceru biznesowego pracodawca powinien dokładnie określić zakres przestrzenny, po którym pracownicy mogą się poruszać.

Uwzględniając możliwe zagrożenia związane z korzystaniem ze spotkań spacerowych zaliczanych do czasu pracy, dobrym rozwiązaniem wydaje się być opracowanie regulaminu takiego sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych. Regulamin taki mógłby zawierać przykładowo postanowienia dotyczące ograniczeń czasowych związanych z przebywaniem poza terenem zakładu pracy, miejsc, w których pracownicy mogą przebywać, zakazy podejmowania zachowań ryzykownych czy wręcz sprzecznych z zasadą pozostawania w gotowości do pracy i w dyspozycji pracodawcy. Przepisy zakładowe dotyczące spacerów biznesowych mogą również regulować sytuacje, kiedy nie są one zalecane lub wręcz zabronione - przykładowo w określonych warunkach atmosferycznych lub w określonej porze roku.

Spacer biznesowy a ocena ryzyka

Ryzyko związane z wykonywaną pracą, podobnie jak wypadek, nie jest zastrzeżone wyłącznie do pracy wykonywanej na terenie zakładu pracy czy wykonywania pracy zdalnej. Uwzględniając powyższe, wprowadzając do organizacji pracy spacery biznesowe, nie można tego faktu zignorować w kontekście obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego.

Ważne Pojęcie ryzyka zawodowego zostało bezpośrednio zdefiniowane w § 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. Zgodnie z przywołanym przepisem, ryzykiem zawodowym jest prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przyjmując, że miejsce, w którym pracownicy spacerują, wykonując swoje obowiązki pracownicze, staje się czasowym miejscem pracy z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami środowiska pracy - obowiązkiem pracodawcy jest, jeżeli nie przeprowadzić oceny ryzyka zawodowego od podstaw, to przynajmniej dokonać jej aktualizacji w kontekście możliwych zagrożeń, jakie mogą się pojawić podczas omawianych biznesowych spacerów. Można uwzględnić przykładowo takie ryzyka, jak wspomniane wcześniej w przykładzie potrącenie przez środek komunikacji - samochód, rower, hulajnogę, ryzyko agresywnego zachowania ze strony ludzi, zwierząt; ryzyko poślizgnięcia się i upadku na nierównej, śliskiej powierzchni, a nawet ryzyko ukąszenia przez kleszcza w sytuacji, gdy spacery odbywają się na terenach zielonych.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w kontekście zagrożeń związanych z przebywaniem poza terenem zakładu pracy powinna być przekazana do wiadomości pracowników.

Spacer biznesowy a przerwa w pracy

Pracownicy, których wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, mają prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. W sytuacji, gdy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin - pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

W powyższym przypadku może powstać wątpliwość, czy przerwa taka może być połączona ze spacerem biznesowym. Odnosząc się do przedstawionego dylematu, należy przyjąć, że przepisy przewidują przerwy w pracy wliczane do czasu pracy, podczas których pracownicy co do zasady nie powinni wykonywać pracy – przerwa powinna być przykładowo spożytkowana na spożycie posiłku. Z drugiej jednak strony, jeżeli pracownicy mogą opuszczać teren zakładu pracy w ramach spacerów biznesowych - nie można im zabronić podczas przerw rozmów również na tematy zawodowe. Należy jednak pamiętać, że w żadnym razie pracodawca nie powinien zobowiązywać pracowników do pracy, w tym poruszania problemów zawodowych podczas regulaminowych przerw wliczanych do czasu pracy – przyjmując, że pracownicy mają swobodę w zakresie sposobu wykorzystania przerwy.

Badania profilaktyczne

W praktyce może powstać dylemat - czy wprowadzenie spacerów biznesowych - czyli możliwości wykonywania pracy poza terenem zakładu pracy, powinno wiązać się z uprzednim skierowaniem pracowników na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu do badania profilaktycznego. Skierowanie na pracownicze badanie lekarskie nie zawiera miejsca wykonywania pracy - należy oznaczyć pracodawcę, co w żadnym razie nie musi oznaczać, że pod tym adresem pracownik wykonuje swoje obowiązki.

Okoliczność, że skierowanie na badania nie musi zawierać wskazanego miejsca pracy, może być powodem uzasadniającym odstąpienie od zapewnienia badania profilaktycznego pracownikom, którym rozszerza się miejsce pracy - umożliwiając korzystanie ze wspomnianych spacerów biznesowych w celach służbowych.

Z drugiej strony, skierowanie na badania powinno zawierać opis w szczególności rodzaju pracy oraz podstawowych czynności, sposobu i czasu ich wykonywania, jak również opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych.

Uwzględniając powyższe, bezpiecznym dla pracodawcy postępowaniem jest skonsultowanie kwestii zapewnienia wstępnych badań lekarskich z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Istnieje szansa, że badania te nie będą musiały być przeprowadzane przed umożliwieniem pracownikom biznesowego spacerowania poza terenem zakładu pracy - lekarz może jednak zalecić wyeksponowanie tego faktu w późniejszych skierowaniach na badania - odpowiednio okresowe czy kontrolne.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Jak wiadomo, praca może być wykonywana zarówno przez osoby w pełni sprawne, jak również osoby posiadające określony orzeczony stopień niepełnosprawności – zakładając, że osoby takie przebrną przez profilaktyczne badania lekarskie, w wyniku których zostanie wydane orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy.

Pytanie - czy względem takich osób istnieje możliwość wprowadzenia tytułowych walking meetings. Odnosząc się do powyższego dylematu, należy zauważyć, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest w szczególności regulowane ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która przewiduje szczególne uprawnienia względem takich osób. W szczególności osoby niepełnosprawne, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Nie ma formalnych ograniczeń w zakresie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w spacerach biznesowych - może to być wręcz rozwiązanie bardzo korzystne dla takich osób, ale w żadnym razie nie powinno zastępować wspomnianej dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

W przypadku wątpliwości co do konkretnej osoby niepełnosprawnej, uwzględniając charakter niepełnosprawności, bezpiecznym rozwiązaniem jest skonsultowanie możliwości jej uczestnictwa w spacerach biznesowych z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Jednoosobowy spacer biznesowy

W praktyce może powstać wątpliwość - czy spacery biznesowe muszą odbywać się wyłącznie w gronie co najmniej dwóch osób - czy takim spacerem, taką formą organizacji pracy, może być również sytuacja, kiedy jeden pracownik wychodzi poza teren zakładu pracy i podczas spaceru kontaktuje się zdalnie z innymi osobami w celach służbowych. Można przyjąć, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne, co nie zmienia faktu, że zawsze jest obarczone nieco większym ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa. Jeżeli dwie osoby uczestniczą w spacerze biznesowym, a jedna z nich ulegnie wypadkowi - zawsze druga osoba może próbować na miarę swoich sił i możliwości udzielić pierwszej pomocy, jak również wezwać w razie potrzeby pomoc medyczną. Dodatkowa osoba uczestnicząca w spacerze biznesowym to również świadek wypadku - czyli bardzo istotne źródło dowodowe na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Podstawa prawna art. 22, 104, 104¹, 134, 207, 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 58) § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1644) art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884) § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 607 ze zm.)

Sebastian Kryczka, ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz zagadnieniach kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy; autor wielu komentarzy, artykułów i porad z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych

Czy walking meetings są bezpośrednio uregulowane w polskim prawie pracy?

Organizacja pracy uwzględniająca tzw. spacery biznesowe […] nie jest bezpośrednio uregulowana przepisami polskiego prawa pracy.

Jak pracodawca powinien uregulować możliwość korzystania ze spacerów biznesowych?

Możliwość korzystania ze spacerów biznesowych powinna wynikać z przepisów zakładowych […] albo z indywidualnych umów o pracę. Korzystanie ze spacerów biznesowych nie powinno być dobrowolną praktyką i inicjatywą zatrudnionych.

Czy wprowadzenie spacerów biznesowych wymaga aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?

Wprowadzając do organizacji pracy spacery biznesowe, nie można tego faktu zignorować w kontekście oceny ryzyka zawodowego. Obowiązkiem pracodawcy jest przynajmniej aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w kontekście możliwych zagrożeń.

Czym są walking meetings i na czym polegają?

Walking meetings można określić jako spotkania w ruchu, spotkania spacerowe, czyli, mówiąc bardziej ogólnie, wykonywanie pracy podczas ruchu, spaceru.