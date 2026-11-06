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Czy AI zastąpi portale pracy? Coraz więcej kandydatów zmienia nawyki

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06 listopada 2026, 09:08
Czy AI zastąpi portale pracy? Coraz więcej kandydatów zmienia nawyki
Czy AI zastąpi portale pracy? Coraz więcej kandydatów zmienia nawyki
Shutterstock

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Serwisy pracy, które zmagały się dotąd z konkurencją portali społecznościowych, zyskały nowego rywala – wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji - podaje "Rz".

LinkedIn, Pracuj.pl i OLX Praca wśród liderów rynku

Jak wynika z udostępnionych gazecie badań Mediapanel Gemius/PBI za wrzesień, w latach 2024-2026 czołową piątkę najbardziej popularnych portali pracy w Polsce tworzyły LinkedIn, Pracuj.pl, Go Work, OLX Praca i Jooble.

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Dziennik podaje, że po fali masowego generowania CV przez kandydatów za pomocą GenAI na rynku pojawia się kolejny trend. Zamiast tradycyjnego przeglądania ogłoszeń, użytkownicy coraz częściej rozpoczynają poszukiwania od rekomendacji systemów LLM, takich jak ChatGPT czy Gemini.

Koniec przeglądania ogłoszeń? Nowe nawyki poszukujących pracy

Na branżowych portalach HR coraz częściej pojawiają się opinie, że również w rekrutacji narzędzia oparte na AI radykalnie zmienią sposób poszukiwania pracy i pracowników, bo z systemów LLM korzystają zarówno kandydaci, jak też rekruterzy” - czytamy.

Zdaniem Christiana Gisya, dyrektora generalnego Grupy OLX, udział agentów AI w wyszukiwaniu ogłoszeń będzie rósł, jednak można potraktować to jako nową szansę dla platform handlowych i serwisów rekrutacyjnych. 

- AI staje się rosnącym źródłem aplikacji. Na razie skala tego zjawiska jest niewielka, ale wyraźnie rośnie, dlatego chcemy być przygotowani na coraz większą rolę tego kanału w poszukiwaniu pracy – ocenia w rozmowie z gazetą Anna Goreń, ekspertka ds. PR w Pracuj.pl.

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Źródło: PAP
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