Sprawdź, jaki jest limit 30-krotności składek ZUS w 2027 r.

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2027 r. wyniesie 300 990 zł. Będzie ona wyższa o 18 390 zł od obowiązującej w 2026 r. (282 600 zł).

W 2027 r. wzrośnie kwota limitu 30–krotności. Jest to związane ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego jest ona ustalana. W 2027 r. wyniesie ono 10 033 zł.

REKLAMA

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit 30 – krotności) osób, które:

obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

dobrowolnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo

w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do ZUS do osiągnięcia wskazanej kwoty. Od nadwyżki ponad kwotę nie pobiera się już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota limitu 30 – krotności w 2027 r.

Limit 30 -krotności jest ustalany na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 listopada 2026 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2027 r. wynosi 300 990 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 10 033 zł.

Podstawa prawna art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 199; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 734) obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 listopada 2026 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2027 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2026 r. poz. 1098)

Oprac. Małgorzata Kozłowska