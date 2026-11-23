60 proc. Polaków dobrze ocenia aktualną sytuację w swoim miejscu pracy, co czwarty (25 proc.) opisuje ją jako „ani dobrą, ani złą”, a 13 proc. uważa, że jest zła - wynika z najnowszego badania CBOS. Trzy czwarte Polaków deklaruje, że nie obawia się utraty obecnej pracy.

CBOS w pierwszej połowie listopada zapytał Polaków o sytuacje na rynku pracy.

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Większość Polaków dobrze ocenia sytuację w swoim miejscu pracy

Trzy piąte (60 proc.) badanych uważa, że aktualna sytuacja w ich zakładzie pracy jest dobra. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Co czwarty (25 proc., spadek o dwa punkty procentowe) opisuje ją jako „ani dobrą, ani złą”, a 13 proc. (bez zmian) ocenia, że jest ona zła.

W porównaniu z październikiem nieco ubyło osób uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy się poprawi (14 proc., spadek o trzy punkty procentowe). Nieznacznie mniej jest też prognozujących, że pozostanie ona bez zmian (64 proc., spadek o jeden punkt procentowy), a więcej osób przewiduje pogorszenie (wzrost z 12 proc. do 13 proc.). Jednocześnie o trzy punkty procentowe zwiększył się odsetek uchylających się od formułowania prognoz w tym zakresie (9 proc.). ·

Coraz więcej pracowników nie obawia się utraty obecnej pracy

Blisko trzy czwarte (73 proc., spadek o jeden punkt procentowy) Polaków deklaruje, że nie obawia się utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji firmy lub gospodarstwa rolnego itp.), a niemal co czwarty pytany bierze to pod uwagę (24 proc., wzrost o trzy punkty procentowe). ·

W listopadzie w porównaniu z październikiem wśród ogółu badanych pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

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Pogorszyły się oceny lokalnych rynków pracy?

Większość (57 proc., spadek o dwa punkty procentowe) respondentów twierdzi jednak, że w miejscu ich zamieszkania lub jego okolicy można znaleźć pracę, a za trudne lub całkowicie niemożliwe uważa to niemal co trzeci ankietowany (32 proc. wzrost o trzy punkty procentowe). Od oceny sytuacji uchyliło się 11 proc. badanych (spadek o jeden punkt procentowy).

Badanie zrealizowano w od 5 do 15 listopada 2026 roku na próbie liczącej 963 osoby (w tym: 59,1 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. – CATI i 17,7 proc. – CAWI).