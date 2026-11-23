Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu osób wyniosło w październiku 9405,19 zł brutto, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 0,7 proc. rok do roku, do 6,4 mln etatów - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

"W październiku 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymywało się na zbliżonym poziomie jak we wrześniu br., natomiast w porównaniu z październikiem 2025 r. było o 0,7% niższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. było nominalnie wyższe o 1,5% niż we wrześniu br. i o 6,1% wyższe w porównaniu z październikiem 2025 r." - czytamy w komunikacie.

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Poniżej tabela ze szczegółami:

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w X 9405,19 6,1 1,5 konsensus PAP 6,0 1,4 dane za IX 9.266,48 5,9 0,1 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w X 6362,5 -0,7 0,0 konsensus PAP -0,8 -0,1 dane za IX 6.360,4 -0,8 -0,1

Konsensus rynkowy przewidywał 6% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Skąd wyższe płace w październiku?

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. mdm o 1,5 proc., spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) - podał Główny Urząd Statystyczny.