Pensje przekroczyły 9,4 tys. zł. GUS podał najnowsze dane o płacach i zatrudnieniu
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Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu osób wyniosło w październiku 9405,19 zł brutto, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 0,7 proc. rok do roku, do 6,4 mln etatów - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
"W październiku 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymywało się na zbliżonym poziomie jak we wrześniu br., natomiast w porównaniu z październikiem 2025 r. było o 0,7% niższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. było nominalnie wyższe o 1,5% niż we wrześniu br. i o 6,1% wyższe w porównaniu z październikiem 2025 r." - czytamy w komunikacie.
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Poniżej tabela ze szczegółami:
w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w X
9405,19
6,1
1,5
konsensus PAP
6,0
1,4
dane za IX
9.266,48
5,9
0,1
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w X
6362,5
-0,7
0,0
konsensus PAP
-0,8
-0,1
dane za IX
6.360,4
-0,8
-0,1
Konsensus rynkowy przewidywał 6% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.
Skąd wyższe płace w październiku?
Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. mdm o 1,5 proc., spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) - podał Główny Urząd Statystyczny.
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