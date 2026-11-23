Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym. Czym różni się od umowy o pracę ? Czy wlicza się do stażu pracy i uprawnia do L4? Jaka będzie stawka godzinowa w 2027 r.? Podajemy najważniejsze informacje oraz kalkulator do wyliczeń netto.

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Umowa zlecenie - umowa cywilnoprawna

Zlecenie uregulowane jest w Kodeksie cywilnym, jest to więc umowa cywilnoprawna. Osoby wykonujące pracę na tej podstawie nie są pracownikami, lecz zleceniobiorcami. W świetle art. 734 § 1 ustawy kodeksowej przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeśli nie było odmiennych ustaleń, zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie (przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa).

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Ważne Osoba dająca zlecenie to zleceniodawca, a wykonująca zlecenie - zleceniobiorca.

To umowa starannego działania, więc zleceniobiorca odpowiada za staranne działania, a nie, jak w przypadku umowy o dzieło, za rezultat pracy. Umowa powinna zawierać dokładny opis czynności do wykonania. Tylko wówczas będzie można ocenić, czy zlecenie zostało wykonane oraz czy zostało wykonane starannie. Tego typu umowę mogą zawrzeć wszystkie podmioty prawa cywilnego:

osoby fizyczne (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz ograniczoną zdolność do czynności prawnych – potrzebne jest potwierdzenie umowy przez opiekuna);

(posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz ograniczoną zdolność do czynności prawnych – potrzebne jest potwierdzenie umowy przez opiekuna); osoby prawne (np. spółki kapitałowe prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia);

(np. spółki kapitałowe prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia); podmioty, które nie są osobami prawnymi, a posiadają zdolność prawną (np. spółki osobowe prawa handlowego).

Zlecenie często stosuje się przy pracach o charakterze sezonowym, tymczasowym, doraźnym. Zasadą jest, że biorący zlecenie wykonuje umowę w sposób swobodny. Dopuszcza się jednak już przy zawarciu umowy lub w późniejszym terminie wskazanie przez dającego zlecenie sposobu wykonania zlecenia. Wówczas zleceniobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania zlecenia zgodnie ze wskazówkami. Należy jednak podkreślić, że powinny mieć one charakter ogólny i dotyczyć sposobu wykonania całej umowy, a nie konkretnych czynności. Nie może dojść do zależności wyczerpującej znamiona podporządkowania pracowniczego.

Jeżeli zleceniobiorca nie ma możliwości uzyskania zgody zleceniodawcy, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę sposobu wykonania zlecenia, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy, zleceniobiorca może bez uprzedniej zgody odstąpić od wskazanego sposobu wykonania zlecenia. W takiej sytuacji o zmianie sposobu wykonania zlecenia należy niezwłocznie poinformować zleceniodawcę.

Umowa zlecenie - stawka godzinowa 2027

Co do zasady umowa zlecenie jest odpłatna, a więc przyjmującemu zlecenie należy się za wykonanie umowy wynagrodzenie. Gdyby jednak z umowy albo z okoliczności wynikało, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia, wówczas takie wynagrodzenie się mu nie należy.

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Jak ustalić wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy? Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Do ustalenia kwoty odpowiadającej wykonanej pracy bierze się pod uwagę poświęcony czas, stopień skomplikowania czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę oraz jego profesjonalizm.

Każdego roku obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa. Podawana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów na kolejny rok kalendarzowy. W 2026 r. wynosi 31,40 zł brutto, a w 2027 r. będzie to 32,30 zł brutto. To najniższa kwota, jaką zleceniodawca może wypłacić zleceniobiorcy za godzinę wykonywania zlecenia.

Zasadą jest wypłata dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Gdyby zlecenie obejmowało dłuższy okres czasu, strony mogą ustalić w umowie także okresy płatności.

Zleceniobiorca nie ma obowiązku kredytowania zleceniodawcy, co oznacza, że jeśli wykonanie zlecenia wymaga poczynienia przez zleceniobiorcę wydatków, zleceniodawca ma obowiązek udzielić mu zaliczki. Jej wysokość ustala się według zestawienia planowanych wydatków sporządzonego przez zleceniobiorcę. Następnie już po dokonaniu czynności wymagającej wydatków tak szybko jak to możliwe zleceniobiorca zwraca zleceniodawcy niewykorzystaną kwotę zaliczki. W razie zaniedbania tego obowiązku, zleceniodawca może żądać odsetek ustawowych. Natomiast zleceniobiorca może domagać się zwrotu wydatków koniecznych i użytecznych, a wydatków zbytkownych tylko wówczas, gdy otrzymał od zleceniodawcy polecenie, by ich dokonać. Co więcej, zleceniobiorca nie jest uprawniony do używania we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.

Umowa zlecenie - kalkulator

Wynagrodzenie netto (na rękę) przysługujące z tytułu umowy zlecenia można w prosty sposób wyliczyć przy pomocy kalkulatora:

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Czy zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Zarobkowanie na podstawie zlecenia wlicza się do stażu pracy - w sektorze publicznym od 1 stycznia 2026 r., a w sektorze prywatnym od 1 maja 2026 r. Okresy wcześniejszej pracy na tej podstawie można również doliczyć do stażu pracy. Muszą zostać udokumentowane. Pracownicy mają 24 miesiące od wspomnianych dat na wystąpienie do ZUS o zaświadczenie. Ważne, aby były to okresy opłacania składek emerytalnej i rentowej.

Czy na zleceniu jest L4?

Wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenia uprawnia do zwolnienia lekarskiego, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim należy opłacać dobrowolną składkę chorobową (2,45%), która uprawnia do otrzymania L4. Co więcej, konieczny jest upływ 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Zachorowanie przed tym terminem nie będzie uprawniało do otrzymania płatnego zwolnienia od lekarza.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Czym różni się umowa zlecenia od umowy o pracę? Przede wszystkim to umowa cywilnoprawna i podlega pod Kodeks cywilny, a umowa o pracę pod Kodeks pracy. W związku z powyższym nie można nazwać pracownikiem osoby na zleceniu. Nie będzie więc beneficjentem uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy, ekwiwalent urlopowy, przepisów o czasie pracy, przerwach w pracy i odpoczynku, odpraw, urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy możliwe jest również stałe wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia? Tak, jednak między stronami nie może istnieć stosunek podporządkowania. Podporządkowanie jest ściśle związane ze stosunkiem pracy. W praktyce pracodawcy często zastępują umowę o pracę umową zlecenia, co de facto jest nielegalne. W takim przypadku można powiadomić inspekcję pracy, która w 2026 r. zyskała solidne narzędzia do walki z obchodzeniem w ten sposób przepisów - polecenie zaprzestania naruszeń oraz zamian umowy zlecenia w umowę o pracę decyzją administracyjną. Po drugie, można dochodzić przed sądem, że łączący strony stosunek prawny jest stosunkiem pracy. Należy podkreślić, że przy ocenie charakteru stosunku nie ma znaczenia nazwa umowy. Natomiast uwzględnia się specyfikę funkcjonowania podmiotu zatrudniającego. Umowa zlecenia z reguły określa rodzaj wykonywanych czynności i w zasadzie nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i wykonywaniu stosownie do jego potrzeb czynności zlecanych na bieżąco (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1999 r., sygn. akt I PKN 307/99).

Co istotne z punktu widzenia rozróżnienia tych dwóch rodzajów umów, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r. (I PKN 458/98) możliwa w umowach typu zlecenie klauzula wykonywania usług przez osobę trzecią - zastępcę (art. 738 § 1 w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego), jest niedopuszczalna w umowie o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

Ważne Zleceniobiorcy podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym mogą być uczestnikami PPK tak jak pracownicy.

Obowiązki zleceniobiorcy

Zleceniobiorca udziela dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu wykonania zlecenia, a po jego wykonaniu lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy składa mu sprawozdanie. Ponadto, powinien wydać zleceniodawcy wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym. Wykonuje umówione czynności osobiście albo w wyjątkowych przypadkach powierza ich wykonanie osobie trzeciej. Robi to wówczas, gdy wynika to z umowy, ze zwyczaju alb jest do tego zmuszony przez okoliczności (np. choroba, dłuższa nieobecność spowodowana wyjazdem).

Ważne W wypadku powierzenia wykonania zlecenia innej osobie zleceniobiorca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.

W takiej sytuacji odpowiada tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Za wykonanie zlecenia, także względem dającego zlecenie, odpowiada zastępca. W umowie można jednak określić, że przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności. W tym przypadku odpowiedzialność będzie solidarna. Podobnie jest w razie dania lub przyjęcia zlecenia przez kilka osób wspólnie.

Jeśli przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie zlecenia innej osobie, nie będąc do tego uprawnionym, a rzecz należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe. Nie dotyczy to sytuacji, gdyby nastąpiło to również podczas osobistego wykonywania zlecenia.

Wypowiedzenie zlecenia

Umowa zlecenia powinna określać termin wypowiedzenia umowy. Mimo braku takiego postanowienia, każda ze stron nadal będzie mogła rozwiązać umowę. Nie przewiduje się jednak szczególnej formy wypowiedzenia. Warto w celach dowodowych sporządzić je na piśmie i przesłać drugiej stronie listem poleconym, faksem czy przekazać osobiście. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 r. (IV CK 640/03) umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 Kodeks cywilny).

Dający zlecenie wypowiadając zlecenie, powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Jeśli to przyjmujący zlecenie wypowiada umowę bez ważnego powodu, a zlecenie jest odpłatne, odpowiada za szkodę. Nadal jednak będzie przysługiwała mu odpowiednia cześć wynagrodzenia.

Ważne Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Śmierć dającego zlecenie i zleceniobiorcy - skutki

W razie braku odmiennych postanowień umownych zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z umową zlecenie wygasa, zleceniobiorca powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej. Inaczej jest w przypadku śmierci zleceniobiorcy. W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo także wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ważne Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia.

Przedawnienie roszczeń

Z upływem 2 lat przedawniają się:

roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.