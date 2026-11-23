Pakiety medyczne dla pracowników znów podrożeją? Wiadomo, co czeka firmy w 2027 r.
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Średnio o 15 proc. zdrożeją pakiety medyczne dla pracowników w 2027 r. – wynika z szacunków udostępnionych „Rz”. Od 2020 r. koszty pakietów medycznych wzrosły już o 91 proc. – według wyliczeń firmy Marsh.
Podwyżki cen pakietów medycznych w Polsce
Jak pisze gazeta w poniedziałkowym wydaniu, w przyszłym roku podwyżki w Polsce mają być wyższe od globalnej średniej, szacowanej na 10 proc. Powodem są przede wszystkim rosnące wynagrodzenia personelu medycznego, niedobór lekarzy i pielęgniarek oraz coraz większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Drożeją także energia, wynajem placówek i sprzęt.
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„Z każdym rokiem nasze koszty operacyjne rosną” – przyznaje „Rz” Bartosz Kapczyński z zarządu Lux Medu. Podobne wyzwania sygnalizuje Medicover.
Pracodawcy mają jednak ograniczone pole manewru. Prywatna opieka medyczna należy do najbardziej pożądanych benefitów – wskazuje ją 53 proc. specjalistów i menedżerów.
Firmy są zakładnikami pakietów medycznych
„Firmy są zakładnikami pakietów medycznych” – ocenia wręcz Krzysztof Gugała z WTW.
Część przedsiębiorstw ogranicza jednak zakres świadczeń, np. rezygnując z finansowania opieki dla rodzin pracowników - pisze „Rzeczpospolita”.
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