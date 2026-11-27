W branży IT dyrektor ds. technologii (CTO) zarabia miesięcznie od 45 do 55 tys. zł brutto. W technologiach chmurowych architekt może liczyć na 32-40 tys. zł, a analityk danych na 17-23 tys. zł – według raportu Grafton Recruitment. Zarobki różnią się w zależności od miasta.

Polski sektor IT nieznacznie zwiększa liczbę ofert pracy

Z przekazanego PAP raportu Grafton Recruitment wynika, że polski sektor IT nieznacznie zwiększa liczbę ofert pracy. Ożywieniu rekrutacji towarzyszy jednak wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń. Największe średnie podwyżki proponowanych stawek w porównaniu z 2025 r. dotyczą specjalizacji związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym oraz aplikacjami biznesowymi.

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Znaczenie – jak czytamy – ma także lokalizacja. W przypadku niektórych stanowisk górne granice oferowanych wynagrodzeń różnią się między miastami nawet o 6 tys. zł brutto miesięcznie.

CTO na czele rankingu. Kto zarabia najwięcej w IT?

Wśród stanowisk zarządczych najwyższe wynagrodzenia oferowane są dyrektorom ds. technologii (CTO): od 45 do 55 tys. zł brutto miesięcznie. Dla dyrektorów ds. informatyki (CIO) przedział wynosi 43-51 tys. zł, a dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa (CSO) 37-47 tys. zł. Dyrektorzy programu (Program Director) mogą liczyć na 32-40 tys. zł.

W obszarze AI i uczenia maszynowego ogólnopolskie widełki dla architekta AI wynoszą 32-42 tys. zł miesięcznie, dla inżyniera AI i inżyniera uczenia maszynowego 23-30 tys. zł, a dla specjalistów zajmujących się rozwiązaniami generatywnej AI (GenAI Engineer) oraz wdrażaniem i utrzymaniem modeli (MLOps Engineer) po 25-31 tys. zł.

Dla inżyniera przetwarzania obrazu (Computer Vision Engineer) przedział wynosi 21-28 tys. zł. W obrębie jednej specjalizacji różnice między stanowiskami mogą być znaczne, zwłaszcza gdy rola obejmuje odpowiedzialność za architekturę całego rozwiązania.

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Ile zarabiają analitycy, inżynierowie i architekci danych?

W technologiach chmurowych architekt może liczyć na wynagrodzenie od 32 do 40 tys. zł, programista rozwijający oprogramowanie w chmurze (Cloud Developer) od 30 do 37 tys. zł, a inżynier infrastruktury chmurowej (Cloud Engineer) od 24 do 32 tys. zł. W obszarze danych widełki na stanowisko architekta danych utrzymują się na poziomie 30-38 tys. zł, inżyniera danych 19-28 tys. zł, a analityka danych od 17 do 23 tys. zł.

W aplikacjach biznesowych stawki dla lidera lub architekta rozwiązań SAP wynoszą 29-35 tys. zł, dla konsultanta SAP 22-30 tys. zł, a dla programisty SAP 19-28 tys. zł.

– Nadal zauważalne są wzrosty wynagrodzeń dla ról seniorskich i eksperckich, szczególnie w najbardziej pożądanych obszarach technologicznych związanych z AI, uczeniem maszynowym, inżynierią danych czy cyberbezpieczeństwem. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na niewielkie spadki stawek na stanowiskach programistycznych i testerskich na poziomie juniorskim i średnim – komentuje Klaudia Obtułowicz z Grafton Recruitment.

Na 43 z 67 stanowisk porównanych w analizowanych ośrodkach różnica między górnymi kwotami oferowanych wynagrodzeń wynosi co najmniej 3 tys. zł brutto miesięcznie. Największą, sięgającą 6 tys. zł, zanotowano dla liderów technicznych zespołów programujących w C/C++. W Warszawie widełki wynoszą 25-31 tys. zł, w Krakowie 24-30 tys. zł, w Łodzi 22-25 tys. zł, a w Poznaniu 21-25 tys. zł.

Różnice między miastami sięgają nawet 6 tys. zł miesięcznie

Nie wszystkie specjalizacje wykazują różnice. Dla specjalistów automatyzacji testów we wszystkich analizowanych miastach górna granica wynagrodzenia wynosi 18 tys. zł, a najczęściej oferowana stawka to 16 tys. zł. Testerom manualnym najczęściej proponuje się 12 tys. zł, a ich górny pułap wynosi 13-14 tys. zł zależnie od miasta.

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO.