Choć zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem co do zasady jest dopuszczalne, to jednak pociąga za sobą określone konsekwencje ubezpieczeniowe. Dotyczy to również tych przypadków, gdy umowa zostaje zawarta z podmiotem trzecim, ale to pracodawca czerpie korzyści z pracy.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Od wielu tygodni rynek pracy „żyje” tematyką dotyczącą nowych uprawnień inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i identyfikowaniem różnic między umowami zlecenia a umowami o pracę. Tymczasem nadal pozostają aktualne problemy, które powstawały w omawianym zakresie jeszcze przed nowelizacją przepisów, a dotyczące zawierania umów o cywilnoprawnych z własnymi pracownikami i komplikacji, które mogą w tym zakresie powstać na gruncie ubezpieczeń społecznych.

W tego rodzaju sprawie w dniu 19 maja 2026 r. wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt VIII U 625/25). Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy ubezpieczeni zatrudnieni na podstawie umów o pracę i jednocześnie wykonujący zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z odrębnym podmiotem, ale powiązanym w ramach konsorcjum z ich pracodawcą, powinni byli podlegać z tego drugiego tytułu ubezpieczeniom społecznym według zasad właściwych dla pracowników?

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Umowa z podmiotem trzecim, ale praca na rzecz pracodawcy

Na gruncie obowiązujących przepisów za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło lub zlecenia zawartej z podmiotem trzecim, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy. To pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnej zawartej z osobą trzecią, jest w takiej sytuacji płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne – tak stwierdził np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 października 2020 r., sygn. akt III UK 501/19.

To pracodawca musi opłacić składki od zlecenia

W sprawie analizowanej przez sąd ubezpieczeni wykonywali pracę na podstawie umów zlecenia zawartych z podmiotem trzecim, ale zakres ich obowiązków w ramach zlecenia nie różnił się niczym od obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę i był wykonywany w tym samym stroju roboczym w oparciu o jeden, wspólny grafik dyżurów i pod nadzorem - bez względu na rodzaj umowy – tej samej osoby. Ubezpieczeni w praktyce nie potrafili odróżnić, kiedy wykonywali pracę na umowę o pracę, a kiedy na umowę zlecenie. To zdaniem sądu jasno wskazuje, że pracodawca czerpał korzyści z realizacji umów zlecenia jakie ubezpieczony zawierał formalnie z podmiotem trzecim. Dodatkowo oba podmioty – pracodawca i zleceniodawca – miały tych samych klientów i zawarły ze sobą umowy konsorcjum w celu realizacji kontraktu na świadczenia usług. Realizowały wspólny cel gospodarczy, co wynika z zawartych umów handlowych pomiędzy nimi.

W konsekwencji sąd, analogicznie jak organ rentowy uznał, że ubezpieczeni wykonujący umowy zlecenia na rzecz podmiotu trzeciego należało uznać za pracowników świadczących pracę na rzecz własnego pracodawcy. Konsekwencją jest to, że pracodawca powinien on odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu, który każdy z ubezpieczonych uzyskał w ramach umowy zlecenia.