Polacy pracują średnio 38,9 godziny tygodniowo. Kto pracuje najdłużej?
REKLAMA
REKLAMA
Przeciętny rzeczywisty tygodniowy czas pracy w Polsce wyniósł w 2025 r. 38,9 godziny. Statystyczny mężczyzna pracował 40,3 godziny tygodniowo, a statystyczna kobieta 37,3 godziny, co oznacza różnicę sięgającą 3 godzin - pokazują dane GUS..
- Ile czasu Polacy spędzają w głównym miejscu pracy?
- Samozatrudnieni pracują najdłużej
- Edukacja i kultura na końcu zestawienia czasu pracy
Ile czasu Polacy spędzają w głównym miejscu pracy?
Z danych wynika, że przeciętny czas pracy wyłącznie w głównym miejscu zatrudnienia wyniósł 38,5 godziny tygodniowo. W przypadku osób wykonujących dodatkową pracę, średni czas przepracowany w drugim miejscu pracy sięgał 14,5 godziny tygodniowo.
REKLAMA
W sektorze prywatnym przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym miejscu zatrudnienia wyniósł 38,8 godziny, wobec 37,4 godziny w sektorze publicznym.
Samozatrudnieni pracują najdłużej
Najdłużej pracowały osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Ich średni tygodniowy czas pracy wyniósł 41,4 godziny, w tym pracodawców 43,2 godziny. Dla porównania, zatrudnieni przepracowywali przeciętnie 37,9 godziny tygodniowo, a pomagający bezpłatnie członkowie rodzin 31 godzin.
Edukacja i kultura na końcu zestawienia czasu pracy
Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej czasu tygodniowo poświęcali na pracę zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (41,1 godziny), budownictwie (40,7 godziny) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (40,4 godziny). Najkrótszy przeciętny czas pracy odnotowano natomiast w edukacji (35,3 godziny) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (34,5 godziny).
REKLAMA
REKLAMA