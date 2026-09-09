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Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca

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09 września 2026, 05:28
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca
Shutterstock

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Aby prawidłowo dokonać odpisu na ZFŚS, pracodawca musi przeprowadzić szereg obliczeń. Nie zawsze jest to łatwe, bo ustawodawca nie określił wszystkich zasad, które należy w tej sytuacji zastosować. Pracodawcy muszą więc samodzielnie zdecydować o ich wyborze, a następnie konsekwentnie się go trzymać.

Przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca

Podstawę naliczania odpisu na ZFŚS stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przepisy nie wskazują, jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca, co pracodawcom przysparza w praktyce wielu trudności. Korzysta się w tym zakresie pomocniczo z metod statystycznych:

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  • uproszczonej - polegającej na zsumowaniu stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanego wyniku przez 2 (zalecana przy niewielkich zmianach w stanie zatrudnienia),
  • średniej arytmetycznej - polegającej na zsumowaniu stanów zatrudnienia ze wszystkich dni miesiąca i podzieleniu uzyskanego wyniku przez liczbę tych dni (zalecana przy dużych zmianach w zatrudnieniu),
  • średniej chronologicznej – polegającej na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanego wyniku przez 2 (zalecana pryz małych zmianach w zatrudnieniu).

Wybór metody wpłynie na stan konta funduszu

Czy wybór metody ma znaczenie? Tak i pracodawca powinien dobrze go przemyśleć, bo w zależności od sytuacji w zakładzie pracy i stabilności stanu zatrudnienia wybór, którego dokona, może mu sprzyjać, bądź nie. Dla przykładu, przy uwzględnieniu tego samego stanu zatrudnienia wyniki mogą przedstawiać się następująco:

Stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach:

Dzień miesiąca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Liczba zatrudnionych

31

23

23

32

35

22

31

30

30

30

35

22

32

32

32

 

Dzień miesiąca

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Liczba zatrudnionych

35

33

35

35

37

37

37

40

40

40

40

46

46

46

46

Według metody uproszczonej: suma dziennych stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca podzielona przez 2.
(31+46) : 2 = 38.5
Wynik: 38.5

Metoda średniej arytmetycznej: suma stanów zatrudnienia ze wszystkich dni miesiąca podzielona przez liczbę dni miesiąca.
(31+23+23+32+35+22+31+30+30+30+35+33+32+32+32+35+33+35+35+37+37+37+40 +40+40+40+46+46+46+46) : 30 = 34.43
Wynik: 34.43

Metoda średniej chronologicznej: suma połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca, podzielona przez 2. Bierzemy zawsze 15 dzień, nawet w lutym.
(31: 2) + 32 + (46 : 2) = 15.5 + 32 + 23 = 35.25
Wynik: 35.25

 Zatrudnienie w trakcie miesiąca trzeba uwzględnić w obliczeniach

Jak uwzględniać w obliczeniach pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, jaka metoda obliczeń jest stosowana – to ona zdecyduje o wpływie takiego zatrudnienia na ostateczny wynik. Jeżeli np. pracownik zostaje zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 15 dnia miesiąca, to: stosując metodę uproszczoną w 1 dniu miesiąca wliczamy 0, w ostatnim 1. Po podzieleniu przez 2 do średniego zatrudnienia wliczamy 0,5 etatu. Gdybyśmy jednak stosowali metodę średniej chronologicznej, to: w pierwszym dniu miesiąca zaliczamy 0, w 15 dniu 1, w ostatnim dniu 0,5. Dalsze obliczenia to: 1,5 / 2 = 0,75 etatu. Po obliczeniu miesięcznych stanów zatrudnienia, należy obliczyć średni roczny stan zatrudnienia (oddzielnie dla poszczególnych grup zatrudnionych) – sumujemy poszczególne miesiące i dzielimy przez 12.

Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349)

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Źródło: INFOR
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