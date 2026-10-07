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Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych. Szczególnie istotne są dane wrażliwe

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07 października 2026, 06:31
[Data aktualizacji 07 października 2026, 06:31]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych
Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych. Szczególnie istotne są dane wrażliwe
Shutterstock

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Prowadzenie działalności socjalnej wiąże się dla pracodawców z szeregiem obowiązków formalnych. Część z nich ma związek z ochroną danych osobowych, która w tym przypadku może być objęta zaostrzonymi zasadami właściwymi dla danych wrażliwych. Dlaczego?

Pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest zobowiązany do dokonywania nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Przepisy nie określają konkretnego terminu, momentu roku, w którym należy to zrobić, jednak w praktyce z uwagi na specyfikę działalności socjalnej powiązaną z rokiem kalendarzowym, pracodawcy robią to najczęściej na przełomie roku. Oczywiście ten coroczny obowiązek nie wyklucza obowiązku bieżącego monitorowania przetwarzania danych pod kątem zgodności z prawem.

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Korzystanie z ZFŚS wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. To sprawia, że w ramach procedury ich przyznawania oraz ustalania wysokości dopłat konieczne jest uzyskanie określonych informacji o tejże sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W konsekwencji dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w ramach ZFŚS ponosi na ogólnych zasadach pracodawca jako administrator tych danych. Podstawą prawną przetwarzania są w odniesieniu do:
- danych zwykłych - art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- danych wrażliwych, np. zdrowia - art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Z pierwszego ze wskazanych przepisów wynika, że przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadku, gdy - i w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawa przetwarzania musi być określona w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej. Z kolei w drugim przypadku przetwarzanie jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

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Dane wrażliwe są objęte szczególną ochroną

Kwestią o dużym praktycznym znaczeniu jest odpowiednie przygotowanie i świadomość członków komisji socjalnej, jeśli taka działa u danego pracodawcy, lub po prostu pracowników odpowiedzialnych za obsługę spraw związanych z działalnością socjalną pracodawcy. Osoby te nie mogą bowiem zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przyjmować wszystkich dokumentów, które osoba uprawniona ubiegająca się o przyznanie świadczenia dołącza do wniosku i każdorazowo muszą weryfikować to, czy załączona dokumentacja jest niezbędna do oceny zasadności przyznania świadczenia.
Oczywiście na ogólnych zasadach do przetwarzania danych osobowych wrażliwych, w tym dotyczących zdrowia, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez pracodawcę. Danymi osobowymi dotyczącymi zdrowia są dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej - w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie zdrowia (art. 4 pkt 15 RODO).
Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Jest to obowiązek ustawowy, a więc nie ma w tej sytuacji konieczności podpisywania oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania w poufności danych.

Okres przechowywania danych może być różny

Pracodawca przetwarza dane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Jaki to jest okres? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Należy brać pod uwagę to, że:
- roszczenia pracowników o świadczenia z ZFŚS przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne;
- roszczenia/kontrola organów podatkowych to z kolei 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
- roszczenia ZUS z tytułu należnych składek to znów 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne;
- roszczenia związków zawodowych o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz to 3 lata od dnia, w którym stały się wymagalne.

Ta różnorodność oznacza, że w praktyce określając okres przechowywania poszczególnych danych należy pamiętać o tym, żeby dostosować ich zakres do celu, czyli np. na potrzeby kontroli organów przechowywać wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykazania prawidłowości przyznanego świadczenia (np. protokoły komisji socjalnej, pisemne potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zapomogi celowej). Przechowywanie wszystkich zgromadzonych danych osobowych bez ich weryfikacji pod kątem ich niezbędności do celu może zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy.

Na ogólnych zasadach pracodawca ma obowiązek usunąć dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu, czyli do przyznania ulgowych usług, świadczeń, dopłat czy też określenia ich wysokości, jak też tych, których dalsze przetwarzanie jest zbędne z perspektywy dochodzenia praw lub roszczeń.

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Podstawa prawna

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

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Źródło: INFOR
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