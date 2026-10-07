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Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej

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07 października 2026, 06:03
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur
Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej
Shutterstock

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Choć przepisy krajowe dotyczące równości i przejrzystości płac wciąż nie zostały uchwalone, pracodawcy już teraz powinni przystąpić do pracy nad wdrożeniem w zasad wynikających z dyrektywy unijnej. Nie warto tego odwlekać, bo będzie to proces długotrwały.

Równość i przejrzystość płac w Polsce wciąż jest w fazie projektu

Polska nie dotrzymała terminu wdrożenia do ustawodawstwa krajowego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, co nieco osłabiło zainteresowanie pracodawców tym tematem. Największe poruszenie wywoływał na przełomie 2025 i 2026 roku, gdy weszły w życie zmiany w zakresie przejrzystości wynagrodzeń przed zatrudnieniem i gdy resort pracy deklarował jeszcze, że Polska dotrzyma terminu wdrożenia unijnych regulacji wyznaczonego na połowę 2026 roku. Gdy tak się nie stało, a szum wokół projektu ustawy ucichł, uwaga pracodawców przekierowała się na to, co w danym momencie wydawało się bardziej pewne, czyli zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu.

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Już teraz trzeba przeprowadzić audyt wewnętrzny

Trzeba jednak mieć świadomość, że resort pracy wciąż pracuje nad projektem ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (UC127), a pracodawców nie ominie wdrożenie zmian w zakresie równości i przejrzystości płac. Biorąc pod uwagę ich charakter, warto zacząć przygotowywać się do nich już teraz, bo będzie to proces długotrwały, a obiecywane przez autorów projektu 6 miesięcy okresu przejściowego na przygotowanie do nowych wymagań w wielu przypadkach może okazać się niewystarczające. Co pracodawcy mogą zrobić już teraz? Biorąc pod uwagę to, że znane są cele, które dyrektywa unijna nakazuje ustawodawcom krajowym osiągnąć, a także projekt ustawy, która ma wprowadzić w Polsce omawiane zmiany, już teraz warto przeprowadzić w zakładzie pracy audyt wewnętrzny i przyjrzeć się obowiązującym regulaminom, procedurom i wynikającym z nich zasadom. Trzeba zwrócić uwagę m.in. na to:

  1. z jakich składników składa się przysługujące pracownikom wynagrodzenie (zasadnicze, dodatki, premie regulaminowe),
  2. czy zasady przyznawania tych składników są uregulowane,
  3. jakie w firmie obowiązują benefity pozapłacowe (samochód, telefon, bilet PKP, owocowe czwartki, ubezpieczenie karta sportowa, opieka medyczna, inne),
  4. czy jest określona ścieżka awansu,
  5. czy jest polityka wzrostu wynagrodzeń,
  6. czy stanowiska pracy posiadają jednolite opisy.
  7. Konieczne jest szerokie spojrzenie na wynagrodzenie

Trzeba pamiętać o tym, że wynagrodzenie w rozumieniu dyrektywy (art. 3 ust. 1 lit. a) to oznacza zwykłą podstawową lub minimalną płacę godzinową lub płacę miesięczną oraz wszelkie inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio (składniki uzupełniające lub zmienne) od swojego pracodawcy z racji swojego zatrudnienia. Definicja ta koreluje z postanowieniami art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Przyglądając się istniejącym już regulacjom wewnątrzzakładowym warto zwrócić uwagę na to, czy tak rozumiane wynagrodzenie czyni zadość wymogom, które już niedługo będą stosowane w odniesieniu do wszystkich pracodawców.

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Podstawa prawna

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania

art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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