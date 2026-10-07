Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej
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Choć przepisy krajowe dotyczące równości i przejrzystości płac wciąż nie zostały uchwalone, pracodawcy już teraz powinni przystąpić do pracy nad wdrożeniem w zasad wynikających z dyrektywy unijnej. Nie warto tego odwlekać, bo będzie to proces długotrwały.
- Równość i przejrzystość płac w Polsce wciąż jest w fazie projektu
- Już teraz trzeba przeprowadzić audyt wewnętrzny
Równość i przejrzystość płac w Polsce wciąż jest w fazie projektu
Polska nie dotrzymała terminu wdrożenia do ustawodawstwa krajowego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, co nieco osłabiło zainteresowanie pracodawców tym tematem. Największe poruszenie wywoływał na przełomie 2025 i 2026 roku, gdy weszły w życie zmiany w zakresie przejrzystości wynagrodzeń przed zatrudnieniem i gdy resort pracy deklarował jeszcze, że Polska dotrzyma terminu wdrożenia unijnych regulacji wyznaczonego na połowę 2026 roku. Gdy tak się nie stało, a szum wokół projektu ustawy ucichł, uwaga pracodawców przekierowała się na to, co w danym momencie wydawało się bardziej pewne, czyli zmiany w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu.
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Już teraz trzeba przeprowadzić audyt wewnętrzny
Trzeba jednak mieć świadomość, że resort pracy wciąż pracuje nad projektem ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (UC127), a pracodawców nie ominie wdrożenie zmian w zakresie równości i przejrzystości płac. Biorąc pod uwagę ich charakter, warto zacząć przygotowywać się do nich już teraz, bo będzie to proces długotrwały, a obiecywane przez autorów projektu 6 miesięcy okresu przejściowego na przygotowanie do nowych wymagań w wielu przypadkach może okazać się niewystarczające. Co pracodawcy mogą zrobić już teraz? Biorąc pod uwagę to, że znane są cele, które dyrektywa unijna nakazuje ustawodawcom krajowym osiągnąć, a także projekt ustawy, która ma wprowadzić w Polsce omawiane zmiany, już teraz warto przeprowadzić w zakładzie pracy audyt wewnętrzny i przyjrzeć się obowiązującym regulaminom, procedurom i wynikającym z nich zasadom. Trzeba zwrócić uwagę m.in. na to:
- z jakich składników składa się przysługujące pracownikom wynagrodzenie (zasadnicze, dodatki, premie regulaminowe),
- czy zasady przyznawania tych składników są uregulowane,
- jakie w firmie obowiązują benefity pozapłacowe (samochód, telefon, bilet PKP, owocowe czwartki, ubezpieczenie karta sportowa, opieka medyczna, inne),
- czy jest określona ścieżka awansu,
- czy jest polityka wzrostu wynagrodzeń,
- czy stanowiska pracy posiadają jednolite opisy.
- Konieczne jest szerokie spojrzenie na wynagrodzenie
Trzeba pamiętać o tym, że wynagrodzenie w rozumieniu dyrektywy (art. 3 ust. 1 lit. a) to oznacza zwykłą podstawową lub minimalną płacę godzinową lub płacę miesięczną oraz wszelkie inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio (składniki uzupełniające lub zmienne) od swojego pracodawcy z racji swojego zatrudnienia. Definicja ta koreluje z postanowieniami art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Przyglądając się istniejącym już regulacjom wewnątrzzakładowym warto zwrócić uwagę na to, czy tak rozumiane wynagrodzenie czyni zadość wymogom, które już niedługo będą stosowane w odniesieniu do wszystkich pracodawców.
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dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania
art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
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