Medycyna pracy: czy są ważne badania pracownika w innej przychodni niż wskazał szef? Czy każdy pracodawca musi zawrzeć umowę na świadczenie usług medycyny pracy?

Badania profilaktyczne pracowników należą do podstawowych obowiązków pracodawcy, jednak praktyka pokazuje, że wiele wątpliwości budzą zasady współpracy z jednostkami medycyny pracy. Szczególnie często pojawiają się pytania o skutki przeprowadzenia badań w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy na świadczenie takich usług. Choć problem może wydawać się wyłącznie formalny, w określonych sytuacjach może mieć istotne znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa prawnego pracodawcy.

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Badanie z zakresu medycyny pracy wykonane bez umowy z pracodawcą. Czy orzeczenie lekarskie zachowuje ważność?

Co do zasady pracodawca powinien kierować pracowników do placówki medycyny pracy, z którą ma zawartą pisemną umowę. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy o służbie medycyny pracy, które zakładają wykonywanie badań profilaktycznych w ramach zorganizowanej współpracy między pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy.



Nie oznacza to jednak, że orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy z innej placówki będzie nieważne. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim prawidłowe przeprowadzenie badania, w tym wystawienie skierowania zawierającego informacje o warunkach pracy na danym stanowisku oraz wydanie orzeczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.



Jednocześnie korzystanie z placówki, która nie jest objęta umową zawartą przez pracodawcę, może rodzić dodatkowe ryzyka. Ich znaczenie ujawnia się zwłaszcza w sytuacjach spornych, takich jak kontrola organów nadzorczych czy postępowanie związane z wypadkiem przy pracy. W takich przypadkach sposób organizacji badań profilaktycznych oraz okoliczności wydania orzeczenia mogą zostać poddane szczegółowej analizie.



Z tego względu, mimo że samo orzeczenie nie musi być z góry pozbawione skuteczności, z perspektywy bezpieczeństwa prawnego rekomendowane jest zawarcie pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy i kierowanie pracowników do placówek objętych taką współpracą. Pozwala to ograniczyć ryzyko interpretacyjne i uniknąć potencjalnych wątpliwości co do prawidłowości realizacji obowiązków pracodawcy.

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Medycyna pracy a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom badania z zakresu medycyny pracy i pokryć ich koszt. Obowiązek ten obejmuje trzy rodzaje badań:

1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,

3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.



Każde z tych badań musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

Czy każdy pracodawca musi zawrzeć umowę na świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy: „Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej "zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej "zleceniobiorcą".”



Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że wykonywanie badań profilaktycznych powinno odbywać się w ramach formalnej współpracy między pracodawcą a jednostką medycyny pracy. Oznacza to, że obowiązek zawarcia pisemnej umowy dotyczy każdego pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Także firma zatrudniająca tylko jedną osobę powinna posiadać zawartą umowę z placówką, do której kieruje pracowników na badania.



Warto przy tym pamiętać, że umowa z jednostką medycyny pracy nie powinna ograniczać się wyłącznie do wskazania, że placówka będzie wykonywać badania profilaktyczne. Taki dokument powinien precyzyjnie określać zasady współpracy między pracodawcą a placówką medyczną, tak aby zapewnić prawidłową organizację badań oraz realizację obowiązków wynikających z przepisów.



Umowa powinna zawierać w szczególności:

• wskazanie stron umowy, czyli pracodawcy oraz podstawowej jednostki służby medycyny pracy;

• określenie osób objętych świadczeniami, przede wszystkim pracowników kierowanych na badania profilaktyczne;

• zakres opieki zdrowotnej, obejmujący co najmniej świadczenia, do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa pracy;

• zasady organizacji i udzielania świadczeń, w tym sposób rejestracji na badania oraz tryb przekazywania orzeczeń lekarskich;

• sposób informowania zainteresowanych osób o wynikach badań i wydanych orzeczeniach;

• zasady kontroli wykonywania umowy przez pracodawcę;

• obowiązki pracodawcy wobec placówki medycznej, w szczególności dotyczące przekazywania informacji o warunkach pracy, czynnikach szkodliwych lub uciążliwych oraz udostępniania niezbędnej dokumentacji;

• zasady rozliczeń finansowych, w tym wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń;

• czas obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania oraz sposób rozstrzygania sporów.

Ważne Umowa z jednostką medycyny pracy musi mieć formę pisemną i zostać zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Jej minimalny zakres określa art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.



Pracodawca nie jest ograniczony do współpracy z jedną placówką. W przypadku firm działających w kilku lokalizacjach dopuszczalne jest zawarcie oddzielnych umów na świadczenie usług medycyny pracy w różnych miastach.

Kto ponosi koszty badań pracowniczych?

Przepisy nie pozostawiają w tym zakresie dużej swobody. To pracodawca odpowiada za sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników, niezależnie od tego, czy chodzi o badania wstępne, okresowe czy kontrolne. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych pracownik sam pokryje koszt wizyty, pracodawca powinien zwrócić mu poniesione wydatki. Należy również pamiętać, że badania profilaktyczne co do zasady powinny odbywać się w czasie pracy. Pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia, co potwierdza, że obowiązek organizacji i finansowania badań spoczywa na pracodawcy, a nie na zatrudnionym.

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Skierowanie na badania medycyny pracy – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prawidłowe wystawienie skierowania na badania profilaktyczne. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden trafia do lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badanie, a drugi otrzymuje pracownik.



Pracodawca powinien dodatkowo zachować kopię wystawionego skierowania i przechowywać ją w aktach osobowych pracownika. Dokument ten powinien znajdować się w dokumentacji pracowniczej razem z orzeczeniem lekarskim oraz innymi dokumentami związanymi ze stosunkiem pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie medycyny pracy – najważniejsze zasady

Jak pokazuje praktyka, błędy dotyczące badań profilaktycznych najczęściej wynikają nie z braku badań, lecz z nieprawidłowej organizacji całego procesu. Dlatego pracodawca powinien zadbać nie tylko o skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy, ale również o spełnienie szeregu obowiązków formalnych. W szczególności powinien:

• zawrzeć pisemną umowę z jednostką medycyny pracy wykonującą badania profilaktyczne pracowników;

• kierować pracowników na badania do placówki objętej taką umową;

• prawidłowo wystawiać skierowania na badania wstępne, okresowe i kontrolne, uwzględniając warunki pracy oraz występujące czynniki szkodliwe lub uciążliwe;

• przekazywać pracownikom skierowania oraz przechowywać ich kopię w dokumentacji pracowniczej;

• dołączać orzeczenia lekarskie do akt osobowych pracowników;

• monitorować terminy ważności badań i terminowo kierować pracowników na kolejne badania okresowe;

• pokrywać koszty badań profilaktycznych oraz zapewnić możliwość ich wykonania, co do zasady, w godzinach pracy;

• nie dopuszczać do pracy osób, które nie posiadają aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.



Autor: Kamila Mosiej, Manager w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Forvis Mazars



Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce obecna od 1992 roku.