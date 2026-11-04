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Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?

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04 listopada 2026, 13:41
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Czy wolno przechowywać w aktach osobowych CV i list motywacyjny?
Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
Shutterstock

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Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.

Ochrona danych osobowych wciąż sprawia problemy

Ochrona danych osobowych, mimo tego, że zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach zaszły już kilka lat temu, wciąż sprawia w praktyce wiele problemów. Wiele z nich jest związanych z procesem rekrutacji, a później zatrudnienia. W procesie rekrutacyjnym kandydaci najczęściej przedstawiają się potencjalnemu pracodawcy za pośrednictwem CV i listu motywacyjnego. W sposób naturalny, jeśli dojdzie do podjęcia zatrudnienia, pojawia się pytanie, czy te dokumenty powinny trafić do akt osobowych pracownika?
Przypomnijmy, że katalog danych, których podania pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie został określony ustawowo (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Należą do nich: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudniania pracodawca żąda gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

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Część A akt osobowych może być właściwym miejscem

Częścią akt osobowych związaną z ubieganiem się o zatrudnienie jest część A. Należy w niej zamieszczać oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie. Jak z tego wynika dokumenty, o których mowa mogłyby się w niej znaleźć. Jednak przed umieszczeniem ich tam należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  1. Czy CV i list motywacyjny nie zawierają takich samych danych, zgromadzonych w tym samym celu, co może stanowić naruszenie zasady minimalizacji danych, określonej w przepisach o ochronie danych osobowych?
  2. Czy w CV lub liście motywacyjnym kandydat do pracy nie zawarł danych o sobie i swojej rodzinie, do których pozyskiwania i przetwarzania pracodawca nie jest uprawniony?
  3. Jeżeli CV lub list motywacyjny zawierają dane, w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania których konieczne jest wyrażenie zgody wprost, to czy w procesie rekrutacyjnym kandydat to zrobił?
  4. Czy pracodawca ma zamiar poprosić pracownika o wypełnienie kwestionariusza osobowego, w którym zostaną powtórzone dane zawarte w CV, a tym samym może dojść do naruszenia zasady minimalizacji danych?

Udzielenie odpowiedzi na te proste pytania pokazuje, że choć CV i list motywacyjny są dokumentami związanymi z ubieganiem się o pracę i co do zasady mogą znajdować się w części A akt osobowych, to jednak jednocześnie ich przechowywanie tam może doprowadzić do niezamierzonego naruszenia zasady minimalizacji danych. Przed zamieszczeniem ich w aktach należy wiec rozważyć zasadność takiego posunięcia w szerszym kontekście niż to, czy przepisy wprost tego nie zabraniają. Może się bowiem okazać, że w kontekście ochrony danych osobowych, ten wydawałoby się prosty i naturalny ruch pracodawcy może stać się źródłem istotnych problemów.

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Źródło: INFOR
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