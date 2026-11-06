Medycyna pracy - zmiany w 2026 r. O czym pracodawca i pracownik muszą wiedzieć

Od 18 października 2026 r. lekarze medycyny pracy mają obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach. Dokumenty będą stanowiły część elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownicy uzyskają do nich dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Zmiana ma usprawnić obieg dokumentacji i ograniczyć liczbę papierowych dokumentów, ale nie znosi dotychczasowych obowiązków pracodawców związanych z profilaktycznymi badaniami pracowników. Co nowe przepisy oznaczają w praktyce? Czy pracownik nadal musi dostarczyć orzeczenie pracodawcy? Jakie badania są obowiązkowe, kto płaci za ich wykonanie i co należy sprawdzić w dokumentacji kadrowej?

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Od kiedy obowiązują nowe zasady wystawiania orzeczeń lekarskich?

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Nowe przepisy weszły w życie 17 kwietnia 2026 r., ale przewidziano okres przejściowy umożliwiający stopniowe wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.



Najważniejsze daty to:

• 17 kwietnia 2026 r. – rozpoczęcie okresu przejściowego. Orzeczenia mogły być wystawiane w postaci elektronicznej lub papierowej.

• 15 lipca 2026 r. – umożliwiono również elektroniczne wystawianie indywidualnych zaleceń prozdrowotnych.

• 17 października 2026 r. – ostatni dzień okresu przejściowego.

• 18 października 2026 r. – rozpoczęcie obowiązkowego wystawiania orzeczeń w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisach.



Zmiana dotyczy przede wszystkim formy dokumentowania wyniku badania i przekazywania orzeczenia. Nie oznacza natomiast, że pracownik może zrezygnować z badania albo że pracodawca nie musi już kontrolować aktualności orzeczeń.

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Jakie badania profilaktyczne musi przechodzić pracownik?

Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych wynikają przede wszystkim z art. 229 Kodeksu pracy. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje badań: wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania wstępne



Badaniom wstępnym podlegają przede wszystkim osoby przyjmowane do pracy. Obowiązek ten obejmuje również określone przypadki przenoszenia pracowników na inne stanowiska, w szczególności gdy wiąże się to z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.



Przepisy przewidują jednak wyjątki od obowiązku wykonywania badań wstępnych.



Nie trzeba ich przeprowadzać między innymi wtedy, gdy pracownik jest ponownie przyjmowany do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.



Możliwe jest również uwzględnienie aktualnego orzeczenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nowy pracodawca przyjmuje pracownika w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia i stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu odpowiadają warunkom na nowym stanowisku. Wyjątek ten nie obejmuje osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.



Każdorazowo należy więc sprawdzić, czy spełnione są wszystkie ustawowe warunki pozwalające odstąpić od badania wstępnego. Sam fakt posiadania wcześniejszego orzeczenia nie wystarcza.

Badania okresowe

Badania okresowe przeprowadza się w trakcie zatrudnienia, w terminach określonych przez lekarza medycyny pracy. Ich częstotliwość zależy między innymi od rodzaju wykonywanej pracy, występujących zagrożeń oraz oceny stanu zdrowia pracownika.

Pracodawca powinien monitorować terminy ważności orzeczeń i odpowiednio wcześnie kierować pracowników na kolejne badania. Nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której pracownik wykonuje obowiązki po upływie ważności orzeczenia, bez uzyskania wymaganego aktualnego orzeczenia.

Badania kontrolne

Badaniom kontrolnym podlega pracownik, którego niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ustalenie, czy pracownik może wykonywać pracę na dotychczasowym stanowisku. Badania kontrolne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy po takiej niezdolności.

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Orzeczenie lekarskie a dopuszczenie pracownika do pracy

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych w skierowaniu na badania.



W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien upewnić się, że:

• pracownik wykonał wymagane badania profilaktyczne;

• orzeczenie dotyczy właściwego stanowiska i warunków pracy;

• orzeczenie jest aktualne;

• nie występują przeszkody uniemożliwiające dopuszczenie pracownika do pracy.



Samo umówienie wizyty u lekarza, otrzymanie skierowania czy potwierdzenie odbycia badania nie zastępuje orzeczenia wymaganego przez przepisy.



Elektronizacja nie zmienia tej zasady. Zmienia się sposób wystawienia i obiegu dokumentu, ale odpowiedzialność za niedopuszczenie pracownika do pracy bez wymaganego aktualnego orzeczenia pozostaje po stronie pracodawcy.

Skierowanie na badania profilaktyczne – co powinno zawierać?

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Prawidłowe przygotowanie tego dokumentu ma istotne znaczenie, ponieważ lekarz ocenia zdolność do pracy w odniesieniu do konkretnego stanowiska i warunków, w jakich praca jest wykonywana.



Skierowanie powinno zawierać:

• określenie rodzaju badania profilaktycznego;

• nazwę stanowiska pracy, którego dotyczy badanie;

• opis warunków pracy;

• informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, występujących na stanowisku;

• wielkość narażenia na wskazane czynniki;

• aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, jeżeli były wykonywane i mają zastosowanie do danego stanowiska.



W przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu pracy.



Opis stanowiska nie powinien ograniczać się do ogólnej nazwy stanowiska. Powinien odzwierciedlać rzeczywiste warunki wykonywania pracy, w tym narażenie na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

Przykład Przykładowo, przy stanowisku obejmującym pracę przy komputerze, kierowanie zespołem, wyjazdy służbowe i sporadyczną pracę w terenie warto uwzględnić wszystkie te elementy, jeśli rzeczywiście występują w pracy danej osoby.

Prawidłowo przygotowane skierowanie pomaga lekarzowi dokonać właściwej oceny, a pracodawcy – wykazać, że badania przeprowadzono z uwzględnieniem rzeczywistych warunków pracy.

Elektroniczne orzeczenie medycyny pracy – jak są wystawiane?

Po przeprowadzeniu badania profilaktycznego lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku albo istnienie takich przeciwwskazań. Od 18 października 2026 r. orzeczenia są co do zasady wystawiane w postaci elektronicznej. Lekarz może korzystać z oprogramowania gabinetowego zintegrowanego z odpowiednią funkcjonalnością albo z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.



Orzeczenie zostaje zapisane jako element elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozwiązanie ma ułatwić uporządkowanie dokumentacji oraz jej przekazywanie między uprawnionymi uczestnikami procesu.

Ważne Elektroniczna forma orzeczenia nie oznacza, że badanie będzie przeprowadzane wyłącznie zdalnie. Zgodnie z rozporządzeniem lekarz orzeka po uprzednim osobistym zbadaniu osoby badanej, z uwzględnieniem wyników badania, ewentualnych konsultacji i badań dodatkowych oraz oceny zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Nowe przepisy nie zmieniają zatem podstawowych zasad podejmowania decyzji medycznej. Zmieniają przede wszystkim sposób dokumentowania i udostępniania wyniku badania.

Gdzie pracownik znajdzie orzeczenie? Internetowe Konto Pacjenta

Pracownik może uzyskać dostęp do elektronicznego orzeczenia za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dokument jest dostępny w obszarze „Dane medyczne”, w sekcji „Medycyna pracy”. Pracownik może pobrać go w formacie PDF i przekazać pracodawcy, na przykład pocztą elektroniczną. Podczas wizyty może również poprosić o wydruk orzeczenia.



Należy jednak rozróżnić dwie kwestie: dostęp pracownika do dokumentu na IKP oraz przekazanie orzeczenia pracodawcy. IKP jest kontem pacjenta – pracodawca nie uzyskuje automatycznie dostępu do konta pracownika ani do całej jego dokumentacji medycznej.



Przepisy przewidują także przekazywanie orzeczenia pracodawcy przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, w której odbyło się badanie, w czasie i w sposób określony w umowie zawartej z pracodawcą. Dlatego istotne będzie sprawdzenie, jak w praktyce zorganizowano obieg dokumentów w danej firmie i placówce medycyny pracy.



Warto ustalić z placówką, czy i w jaki sposób będzie przekazywała orzeczenia, a także czy pracownik powinien dodatkowo przesłać dokument do kadr. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której badanie zostało wykonane, ale pracodawca nie ma potwierdzenia niezbędnego do dopuszczenia pracownika do pracy.

Czy po 18 października 2026 r. nadal są możliwe orzeczenia papierowe?

Zasadą jest elektroniczna forma orzeczeń, jednak przepisy przewidują wyjątki, w których dokument może zostać wystawiony w postaci papierowej. Dotyczą one określonych sytuacji wskazanych w rozporządzeniu, w tym przypadków związanych z brakiem dostępu do odpowiedniego systemu teleinformatycznego.



Nie należy więc przyjmować, że każde orzeczenie papierowe wydane po 18 października 2026 r. jest automatycznie nieważne. W przypadku otrzymania dokumentu papierowego warto zweryfikować okoliczności jego wystawienia i upewnić się, czy mieści się on w przewidzianych przepisami wyjątkach.



Warto również pamiętać, że elektroniczne orzeczenie można wydrukować. Wydruk dokumentu elektronicznego nie jest jednak tym samym co oryginalne orzeczenie wystawione od początku w postaci papierowej.

Czy pracodawca musi zmienić umowę z placówką medycyny pracy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną na zasadach określonych w przepisach. Zgodnie z art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy współpraca z podstawową jednostką służby medycyny pracy powinna odbywać się na podstawie pisemnej umowy.



Sama zmiana formy orzeczeń nie oznacza automatycznie, że każdy pracodawca musi podpisać nową umowę. Należy jednak sprawdzić, czy obowiązująca umowa uwzględnia sposób przekazywania orzeczeń oraz czy dotychczasowe ustalenia pozwolą na sprawny obieg dokumentacji elektronicznej.

W szczególności warto ustalić:

• kto przekazuje orzeczenie pracodawcy;

• w jaki sposób dokument jest przekazywany;

• w jakim terminie placówka przekazuje orzeczenie po badaniu;

• jak postępować w razie problemów technicznych lub braku dostępu do dokumentu;

• kto po stronie pracodawcy odpowiada za odbiór i odnotowanie orzeczenia.



Jeśli firma nie ma wymaganej pisemnej umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy, powinna niezwłocznie uporządkować tę kwestię. Obowiązek zawarcia umowy wynika z przepisów o służbie medycyny pracy i nie jest nowością wprowadzoną dopiero przez elektroniczne orzeczenia.

Zalecenia indywidualne a orzeczenie lekarskie – to nie to samo

Nowe przepisy przewidują również możliwość wydawania przez lekarza indywidualnych zaleceń prozdrowotnych, jeżeli podczas badania uzna on, że istnieje potrzeba podjęcia określonych działań. Zalecenia mogą uwzględniać także pozazawodowe aspekty zdrowotne i mogą być sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej.



Należy jednak odróżnić je od formalnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy lub o istnieniu przeciwwskazań.



Orzeczenie jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca ocenia możliwość dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Indywidualne zalecenia prozdrowotne mają inny cel i nie zastępują orzeczenia wymaganego przez Kodeks pracy.



Pracodawca powinien również pamiętać o zasadzie minimalizacji danych. Nie każda informacja dotycząca zdrowia pracownika jest mu potrzebna do realizacji obowiązków pracowniczych. Nie należy żądać od pracownika całej dokumentacji medycznej ani informacji wykraczających poza zakres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy.

Koszty badań, czas pracy i dojazd do placówki

Elektronizacja nie zmienia zasad finansowania badań profilaktycznych. Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ponosi pracodawca. Nie powinien on przerzucać na pracownika kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych.



Badania okresowe i kontrolne powinny być w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.



Jeżeli badanie odbywa się w innej miejscowości, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi przy podróżach służbowych.



Wdrożenie elektronicznych orzeczeń nie zmienia tych zasad – dotyczy sposobu wystawiania i obiegu dokumentów, a nie finansowania badań ani uprawnień pracownika związanych z ich wykonywaniem.

Co w przypadku niezgody z orzeczeniem lekarskim?

Zarówno osoba badana, jak i pracodawca mogą wnieść odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Termin wynosi 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem podstawowej jednostki służby medycyny pracy, w której orzeczenie zostało wydane. Sprawę rozpatruje właściwy podmiot odwoławczy wskazany w przepisach.



Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.



Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów nie powinno być traktowane jako zmiana terminu odwołania ani podstawowych zasad tej procedury. W praktyce warto odnotować datę otrzymania orzeczenia, aby w razie potrzeby móc zachować ustawowy termin.

Dokumentacja pracownicza a elektroniczne orzeczenia

Pracodawca nadal musi prawidłowo dokumentować przebieg zatrudnienia i realizację obowiązków z zakresu medycyny pracy. Wdrożenie elektronicznych orzeczeń nie oznacza automatycznie, że cała dokumentacja pracownicza przechodzi na postać elektroniczną.



Sposób włączenia dokumentu do dokumentacji pracowniczej należy ustalić z uwzględnieniem tego, czy pracodawca prowadzi dokumentację w postaci papierowej, czy elektronicznej, oraz przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.



W szczególności należy zadbać o to, aby:

• orzeczenie było możliwe do powiązania z konkretnym pracownikiem;

• dokument został prawidłowo zarejestrowany i przechowywany;

• dostęp do dokumentacji miały wyłącznie osoby uprawnione;

• zachowano wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i informacji o zdrowiu;

• dokumentacja pozwalała ustalić, czy pracownik miał aktualne orzeczenie w okresie wykonywania pracy.



Warto również ustalić wewnętrznie, kto odpowiada za odbieranie dokumentów z placówki medycyny pracy, aktualizowanie terminów badań i przekazywanie informacji o konieczności skierowania pracownika na kolejne badanie.

Co powinien zrobić pracodawca?

Aby uniknąć problemów organizacyjnych, warto przeprowadzić krótką weryfikację procedur kadrowych.



Lista kontrolna dla pracodawcy:

• Sprawdzić, czy firma ma aktualną pisemną umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

• Ustalić z placówką sposób i termin przekazywania elektronicznych orzeczeń.

• Zweryfikować, czy umowa lub uzgodniona procedura uwzględnia elektroniczny obieg dokumentów.

• Sprawdzić terminy ważności orzeczeń pracowników i zaplanować niezbędne badania.

• Upewnić się, że skierowania zawierają aktualny i rzetelny opis stanowiska oraz warunków pracy.

• Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiór i rejestrowanie orzeczeń.

• Ustalić zasady postępowania w przypadku problemów technicznych lub otrzymania dokumentu papierowego.

• Zweryfikować sposób włączania orzeczeń do dokumentacji pracowniczej.

• Przypomnieć pracownikom, że nadal muszą odbywać wymagane badania, a samo wystawienie dokumentu elektronicznego nie zastępuje obowiązku uzyskania aktualnego orzeczenia.

• Zapewnić odpowiednią ochronę dokumentów i informacji dotyczących zdrowia pracowników.

Podsumowanie

Od 18 października 2026 r. elektroniczna forma orzeczeń medycyny pracy stała się zasadą. Pracownik będzie mógł znaleźć dokument na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, pobrać go i przekazać pracodawcy. Jednocześnie przepisy przewidują przekazywanie orzeczeń przez placówkę medycyny pracy w sposób określony w umowie z pracodawcą oraz wyjątki od elektronicznej formy dokumentu.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy pozostają bez zmian: musi organizować badania profilaktyczne, ponosić ich koszty, monitorować aktualność orzeczeń i nie dopuszczać do pracy osoby bez wymaganego aktualnego orzeczenia. Warto więc nie tylko zapoznać się z nowymi zasadami, ale również sprawdzić umowę z placówką medycyny pracy i wewnętrzne procedury odbioru oraz przechowywania dokumentacji.

Podstawa prawna i źródła:

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, z późniejszymi zmianami.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2026 r. zmieniające powyższe rozporządzenie, Dz.U. z 2026 r. poz. 456.

4. Centrum e-Zdrowia



Autor: Karolina Woźniczka, Starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.