Płatnicy, a więc między innymi wszystkie podmioty, które zatrudniały w 2023 r. pracowników czy też zawierały umowy zlecenia, mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-11. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku w terminie, popełnią wykroczenie skarbowe.

Czy każdy musi dostać PIT-11?

Żeby dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy m.in. muszą otrzymać od płatników niezbędne informacje o uzyskanych przychodach i pobranych zaliczkach na podatek. Formularz PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędących płatnikami: rolników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. To on stanowi dla podatników źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych. Ujmuje się w nim m.in. przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z takich źródeł przychodu jak stosunek pracy, stosunek służbowy, działalność wykonywana osobiście, w tym z umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, należności z tytułu umowy zlecenia, prawa autorskie, należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

Kiedy trzeba wysłać PIT-11?

Wypełniony PIT-11 płatnik ma co do zasady obowiązek przekazać urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (środa), a podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli do 29 lutego 2024 r. (czwartek).

Czy można wystawić PIT-11 bez numeru PESEL?

Obowiązek zamieszczania w formularzu PIT-11 numeru PESEL/NIP podatnika wynika z przepisów ustawy z 24 września 2009 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przy czym numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej, a NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Przez kilka lat rozliczania cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL można było dokonywać podając serię i numer paszportu. W takiej sytuacji w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisywano ciąg takich samych cyfr, np. 1111111111 czy 9999999999. Jednak od 1 czerwca 2021 r. obcokrajowcy nie mają już możliwości posługiwania się dla celów podatkowych numerem paszportu i muszą zgłosić się do właściwego urzędu gminy w celu uzyskania numeru PESEL. Bez niego płatnicy nie będą mogli złożyć informacji podatkowych dotyczących cudzoziemców, a tym samym nie będą w stanie dopełnić ciążących na nich obowiązków. Problem ten był bardzo widoczny podczas dokonywania rozliczeń podatkowych za 2022 r. Płatnicy muszą więc pamiętać, że aby móc wystawić wszystkie niezbędne informacje, powinni odpowiednio wcześniej poinformować podatników o konieczności złożenia w urzędzie gminy wniosku o nadanie tego numeru (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.87.2023.2.KKA).

Od 141,40 zł do 25.452,00 zł kary za brak PIT-11

Złożenie PIT-11 po terminie jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym grzywną w wysokości do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc z początkiem 2024 r. wzrosła i w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi 141,40 zł (4242 zł ÷ 30). Oznacza to, że za niezłożenie w terminie PIT-11 płatnik może zostać ukarany karą w wysokości od 141,40 zł do 25.452,00 zł



Podstawa prawna

art. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.)