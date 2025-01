Nowy rok to najczęściej nowe limity, jednak niestety nie każdy z nich się odnawia. Kiedy pracownicy będą mogli liczyć na kolejne 500 zł od pracodawcy? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w wewnętrznym regulaminie, jednak jest pewien haczyk na pracodawcę.

Nowy rok to najczęściej nowy limit

Nowy rok kalendarzowy to nowe limity. Dotyczy to zarówno limitu rozmaitych zwolnień od pracy, urlopu wypoczynkowego, czy zwolnień podatkowych. Jednak czy każdy limit uprawnień odnawia się 1 stycznia? Niestety nie. W niektórych przypadkach, aby ponownie skorzystać z przysługującego uprawnienia, pracownik musi spełnić dodatkowe warunki. Tak jest np. w przypadku refundacji przez pracodawcę zakupu okularów lub szkieł kontaktowych.

Choć przepisy wskazują na obowiązek zapewnienia określonej grupie pracowników okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, to w praktyce najczęściej spotykaną formą realizacji tego obowiązku jest refundacja. Tylko w nielicznych przypadkach pracodawcy ze sfery budżetowej decydują się na realizację swoich uprawnień w innej formie. Jak często pracownicy mogą wnioskować o wypłatę środków z tego tytułu? Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące tej problematyki zawierają jedynie bardzo ogólne regulacje. Szczegółowe zasady realizacji obowiązku powinny zostać określone przez pracodawcę w wewnątrzzakładowym regulaminie. To sprawia, że w poszczególnych zakładach pracy mogą się one różnić.

Jaki haczyk ma na pracodawcę ta grupa zatrudnionych?

Rozwój technologiczny sprawia, że wykonywanie bardzo wielu rodzajów pracy jest obecnie praktycznie niemożliwe bez wykorzystania komputera. Sprawia również, że coraz większa grupa zatrudnionych jest narażona na konsekwencje wynikające z pracy przy monitorze ekranowym. Ich prawa zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i jest w nich pewien haczyk na pracodawcę. Przewidziano w nim m.in., że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pracującym przy obsłudze monitora ekranowego:

profilaktyczną opiekę zdrowotną,

okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W wspomnianym już regulaminie obowiązującym w danym zakładzie pracy, należy szukać informacji o tym, w jakiej formie pracodawca wywiąże się z ciążącego na nim obowiązku, a także, jaka jest procedura jego realizacji. Jak już wspomniano, najczęściej stosowaną formą jest oczywiście refundacja. Schemat postępowania jest w tej sytuacji zazwyczaj taki, że pracownik legitymujący się stosownym zaświadczeniem lekarskim, realizuje we własnym zakresie wystawioną mu przez lekarza receptę, a następnie zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów. Pierwszym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest więc taki, że pracownik musi posiadać stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Następnie musi dokonać niezbędnego zakupu i udokumentować go imienną fakturą lub rachunkiem. Ostatnim krokiem jest złożenie do pracodawcy wniosku o refundację.

Najczęściej pracownik może liczyć na wypłatę od 200 zł do 500 zł

Na jaką kwotę pracownik może liczyć? Informacji na ten temat trzeba poszukiwać w regulaminie. Należy jednak zaznaczyć, że choć wysokość refundacji może być miarkowana, to powinna ona uwzględniać cen zakupu obowiązujące na rynku lokalnym. W praktyce kwoty najczęściej wahają się od 200 zł do 500 zł, choć oczywiście zdarzają się zakłady pracy, w których kwota ta jest wyższa.

Jak często pracownik może wnioskować o refundację? Tak kwestia budzi wątpliwości. Jak już wspomniano, limit nie ma charakteru rocznego i nie odnawia się 1 stycznia. Pracodawcy próbują regulować tę kwestię w tworzonych regulaminach poprzez wskazanie, że przysługuje ona np. raz na trzy lata. I tu jest haczyk - wprowadzanie takich ograniczeń jest niezgodne z prawem, a więc uprawnieni pracownicy nie powinni dać się zbyć. Ilekroć wskutek postępujących wad wzroku konieczna jest zmiana szkieł korekcyjnych, tylekroć pracodawca zobowiązany jest do dokonania stosownej refundacji. Rozporządzenie nie ogranicza jej bowiem w czasie, w szczególności nie stanowi, jak często uprawniony pracownik może korzystać z takiej możliwości.