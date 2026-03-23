Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego

23 marca 2026, 09:37
oprac. Paweł Huczko
Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Jak długo można być na zasiłku chorobowym?

Na zasiłku chorobowym możesz być maksymalnie 182 dni lub do 270 dni, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem gruźlicy bądź przypada w trakcie ciąży, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia.
- Wykorzystanie całego okresu zasiłku chorobowego, to nie koniec wsparcia, jakie oferuje ZUS. Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, nadal chorujesz, a czas na świadczeniu rehabilitacyjnym pomoże wrócić do zdrowia i do pracy, to jak najbardziej trzeba o nie złożyć wniosek. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Zwolnienie chorobowe to za mało. Potrzebny jest wniosek

O świadczenie rehabilitacyjne trzeba wnioskować. Służy do tego gotowy formularz o symbolu (ZNp-7), który wypełnia zainteresowany oraz pracodawca. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza (formularz OL-9), wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Druk OL-10 nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. Formularza tego nie składają również osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Maksymalnie na 12 miesięcy

ZUS może przyznać świadczenie rehabilitacyjne na okres przywrócenia zdolności do pracy, jednak maksymalnie na 12 miesięcy. Świadczenie może być przyznane od razu na rok lub w częściach, a decyduje o tym lekarz orzecznik wydając orzeczenie. Jeśli jest on krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła, można złożyć wniosek o kontynuację świadczenia.

Po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika, ubezpieczony ma prawo w ciągu 14 dni się odwołać. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne to 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 3 miesiące. Za kolejne miesiące ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 75 proc. Świadczenie w wysokości 100 proc. jest wypłacane, gdy ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty

z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe będzie podstawą do zawieszenia wypłaty przez ZUS świadczenia.

Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Źródło: ZUS
