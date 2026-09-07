Wyjście do teatru można sfinansować wszystkim pracownikom i nie trzeba stosować kryterium socjalnego

Czy każde świadczenie z ZFŚS musi być przyznane z uwzględnieniem kryterium socjalnego? To pytanie pracodawcy zadają sobie od lat. Tymczasem Sąd Najwyższy nie ma w tym zakresie wątpliwości i jasno wskazuje, że w niektórych przypadkach należy się wszystkim po równo.

Działalność socjalna to też działalność kulturalna

Kończy się lato, a w IV kwartale roku pracodawcy skupiają uwagę na tym, co jeszcze mogą zrobić w ramach swojej bieżącej działalności, by odpowiednio zamknąć sprawy związane z rokiem kalendarzowym. Dotyczy to m.in. działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawców tworzących obowiązkowo lub dobrowolnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jednym z rodzajów działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest działalność kulturalno-oświatowa. W art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustawodawca wskazał bowiem, że działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

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Nie zawsze trzeba stosować kryterium socjalne

Oczywiście w praktyce nie w każdym zakładzie pracy działalność socjalna jest prowadzona tak samo. W zależności od ilości osób uprawnionych do korzystania z funduszu i ich potrzeb, pracodawca może podjąć decyzję o różnych formach realizacji ciążącego na nim obowiązku. Między innymi może zdecydować o tym, że będzie prowadził działalność kulturalno-oświatową, a w jej ramach będzie finansował zakup biletów wstępu na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Pracodawcy często mają wątpliwości związane z tym, według jakich kryteriów w takiej sytuacji należy pracownikom zapewnić dostęp do tego rodzaju usług. Czy i jak stosować w tej sytuacji kryterium socjalne? Tymczasem zgodnie z poglądem prezentowanym przez Sąd Najwyższy, w takim przypadku środki funduszu mogą być wydatkowane bez stosowania tego kryterium. Jak wielokrotnie już wskazywano w wydawanych wyrokach, stosowanie kryterium socjalnego nie odnosi się do całości działalności socjalnej, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług, a regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych, dopuszczalność takiego postępowania jest coraz częściej potwierdzana (patrz np. wyroki Sądu Najwyższego z: 10 lipca 2014 r., sygn. akt II UK 472/13; 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I UK 202/13; 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08). Oznacza to, że nie ma przeszkód, by pracodawca finansował ze środków ZFŚS zakup biletów na wydarzenia kulturalne, jeśli zamieści stosowny zapis na ten temat w obowiązującym w zakładzie regulaminie funduszu. Może w nim postanowić, że koszt biletów będzie pokrywany w całości lub w określonej części.