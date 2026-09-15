Za udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę, pracownik nie zapłaci podatku

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to nie tylko ulgowe usługi i świadczenia dostępne według kryterium socjalnego. Pracodawca może działać na zasadzie powszechnej dostępności, a u pracownika nie powstanie w takiej sytuacji przychód do opodatkowania.

Działalność socjalna pracodawcy nie tylko z kryterium socjalnym

Działalność socjalna pracodawców kojarzy się w głównej mierze z przyznawaniem świadczeń według kryteriów socjalnych. Jak wynika z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, działalność socjalna może przybierać różne formy, a ustawodawca wskazał jedynie, że mogą to być usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

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różnych form wypoczynku,

działalności kulturalno-oświatowej,

sportowo-rekreacyjnej,

opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Choć dopuszczalność wydatkowania środków ZFŚS bez stosowania kryterium socjalnego w przeszłości budziła wątpliwości, jednak obecnie przyjmuje się, że stosowanie kryterium socjalnego nie odnosi się do całości działalności socjalnej, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług, a regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu również na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach. Dopuszczalność takiego postępowania jest potwierdzana przez Sąd Najwyższy (patrz wyroki Sądu Najwyższego z: 10 lipca 2014 r., sygn. akt II UK 472/13; 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I UK 202/13; 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08).

Powszechnie dostępne świadczenie nie pociąga za sobą przychodu

To zaś oznacza, że jeszcze jesienią wielu pracodawców będzie mogło zorganizować na zasadzie powszechnej dostępności imprezy integracyjne, wycieczki czy wyjścia do teatru, o ile obowiązujący w ich zakładzie pracy regulamin przewiduje taką możliwość. Jednak czy to oznacza, że osoby uprawnione, które skorzystają z takiej oferty uzyskają przychód, który trzeba będzie opodatkować?

Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Na tej podstawie organy podatkowe zgodnie przyjmują, że w przypadku uczestnictwa pracowników oraz członków ich rodzin w tego rodzaju wydarzeniach na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie, nie zachodzi konieczność opodatkowania.

INTERPRETACJA W przypadku dofinansowania wyjazdu integracyjnego, w którym uczestniczyć będą pracownicy oraz członkowie ich rodzin na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rzeczywistej korzyści, którą odniosły z tego tytułu konkretne osoby, nie dochodzi do powstania przysporzenia majątkowego. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia jego wysokości.

Dofinansowanie pracownikom udziału w wycieczce integracyjnej nie będzie stanowiło dla tych pracowników przysporzenia majątkowego. Zatem dofinansowanie przez pracodawcę wycieczki integracyjnej nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 updof. Oznacza to, że nie będzie ciążył na pracodawcy obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

31 października 2023 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.665.2023.1.AK); z 23 marca 2023 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.183.2023.1.SN)