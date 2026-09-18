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Pracodawcy żądają od pracowników tych informacji, choć nie mają ani takiego obowiązku, ani prawa

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18 września 2026, 05:07
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy żądają od pracowników tych informacji, choć nie mają ani takiego obowiązku, ani prawa
Pracodawcy żądają od pracowników tych informacji, choć nie mają ani takiego obowiązku, ani prawa
Shutterstock

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Zwolnienie podatkowe stosowane w odniesieniu do ulgowych usług i świadczeń wypłacanych pracownikom z ZFŚS ma określony przez ustawodawcę limit. Oznacza to, że przyznając kolejne świadczenia, trzeba śledzić ich narastającą wartość. Jednak czy to oznacza, że należy też weryfikować wartość świadczeń przekazanych pracownikowi przez innego pracodawcę?

Świadczenia z ZFŚS są objęte zwolnienie od podatku

Wartość ulgowych usług i świadczeń, które pracownik otrzymuje z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, może być różna i zależy od kilku czynników, w tym od sytuacji socjalnej osoby uprawnionej. Pracodawca przyznający tego rodzaju świadczenia musi na bieżąco kontrolować ich narastającą wartość, co ma związek z tym, że to od niej zależy możliwość zastosowania w tym zakresie zwolnienia podatkowego. Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Co istotne, rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

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Wartość świadczeń od innego pracodawcy to sprawa pracownika

Problemem, który często pojawia się na tym tle w praktyce jest to, że pracodawca wypłacający pracownikowi świadczenie z ZFŚS, oceniając jego prawo do zastosowania tego zwolnienia, nie dysponuje informacjami pozwalającymi mu na ocenę tego, jaka jest łączna wartość wszystkich świadczeń, które pracownik otrzymał w danym roku od wszystkich pracodawców. Aby jakoś sobie w tej sytuacji radzić, pracodawcy proszą pracowników o podpisywanie w tym zakresie oświadczeń. Jednak takie postępowanie to błąd. Obowiązujące przepisy nie tylko nie zobowiązują pracodawcy do uwzględniania w dokonywanych rozliczeniach wartości świadczeń socjalnych, które pracownik otrzymał u innych pracodawców, ale też nie dają mu prawa do żądania udostępnienia tego rodzaju danych. Opodatkowania (lub nie) należy dokonać na podstawie wartości świadczeń otrzymanych jedynie u danego pracodawcy. To pracownik będzie w przyszłości odpowiedzialny za odpowiednie (łączne) rozliczenie otrzymanych świadczeń w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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