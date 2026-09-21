Pracownik wyrządził pracodawcy szkodę. Czy można mu potrącić odszkodowanie z pensji? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.

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Odzyskanie pieniędzy jest możliwe, ale wymaga uprzedniego ustalenia podstaw i zakresu odpowiedzialności pracownika, prawidłowego udokumentowania szkody oraz skorzystania z jednej z dwóch legalnych dróg:

1) uzyskania pisemnej zgody pracownika na potrącenie konkretnej kwoty albo

2) dochodzenia roszczenia przed sądem pracy. Jednostronne „rozliczenie” szkody w liście płac może natomiast narazić pracodawcę na obowiązek zwrotu bezprawnie potrąconej kwoty oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie wynagrodzenia.

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Zasada ochrony wynagrodzenia

Punktem wyjścia jest art. 84 Kodeksu pracy (KP): pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Konsekwencją jest art. 87 § 1 KP, który wskazuje zamknięty katalog należności potrącanych bez zgody pracownika: sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych (najpierw świadczenia alimentacyjne, następnie inne), zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z art. 108 KP. Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy w tym katalogu się nie znajduje – dlatego pracodawca nie może potrącić go samodzielnie.

Odpowiedzialność materialna pracownika – przesłanki i granice

Zanim w ogóle powstanie roszczenie, muszą zostać spełnione przesłanki odpowiedzialności materialnej (art. 114-116 KP): bezprawne i zawinione zachowanie pracownika, powstanie szkody oraz związek przyczynowy między nimi. Ciężar udowodnienia wszystkich tych okoliczności, w tym wysokości szkody, spoczywa na pracodawcy (art. 116 KP). Zakres odpowiedzialności zależy od stopnia winy:



• wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność) – pracownik odpowiada wyłącznie za rzeczywistą stratę (art. 115 KP), a odszkodowanie nie może przekroczyć trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia (art. 119 KP);

• wina umyślna – pełna wysokość szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, bez limitu 3 pensji (art. 122 KP);

• mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia (kasa, magazyn, powierzony sprzęt) – pełna wysokość, z odwróconym ciężarem dowodu (art. 124 KP).

Dwie legalne drogi odzyskania kosztów

1) Za pisemną zgodą pracownika – artykuł 91 § 1 KP dopuszcza potrącenie należności spoza katalogu z art. 87 tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. To potrącenie dobrowolne.

2) Na drodze sądowej – jeśli pracownik zgody nie wyraża, pracodawca może pozwać go przed sąd pracy; dopiero prawomocny wyrok i tytuł wykonawczy pozwalają na potrącenie w trybie egzekucyjnym.

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Zgoda musi być kwalifikowana, nie wystarczy „ogólna”

Praktyka odbierania od pracowników zgód „z góry” jest prawnie bezskuteczna. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z 8 marca 2023 r., sygn. I PSKP 32/22) zgoda z art. 91 KP musi dotyczyć konkretnej, istniejącej i wymagalnej wierzytelności o znanej pracownikowi wysokości. Zgoda blankietowa na potrącanie przyszłych, nieokreślonych szkód czy niedoborów jest nieważna. Pracownik w chwili jej podpisywania musi wiedzieć, jaką kwotę i z jakiego tytułu pracodawca zamierza potrącić.

Kwoty wolne od potrąceń obowiązują zawsze

Nawet przy prawidłowej zgodzie potrącenie nie może naruszać kwot wolnych (art. 91 § 2 KP). Dla należności na rzecz pracodawcy kwota wolna to 100% minimalnego wynagrodzenia netto, a dla należności na rzecz osób trzecich — 80% tej kwoty (przy niepełnym etacie proporcjonalnie mniej).

Co pracodawca może, a czego nie może – zestawienie

Pracodawca MOŻE Pracodawca NIE MOŻE ✓ Potrącić koszt szkody za uprzednią, pisemną zgodą pracownika na konkretną, znaną kwotę (art. 91 § 1 KP). ✗ Jednostronnie „odliczyć” szkodę od wynagrodzenia bez zgody pracownika lub bez wyroku sądu. ✓ Dochodzić odszkodowania przed sądem pracy, gdy pracownik nie wyraża zgody (art. 114 i nast. KP). ✗ Odbierać „z góry” blankietową zgodę na potrącanie przyszłych, nieznanych szkód — jest nieważna (art. 84 KP). ✓ Żądać pełnej wysokości szkody przy winie umyślnej (art. 122 KP) lub za mienie powierzone (art. 124 KP). ✗ Żądać przy winie nieumyślnej więcej niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia (art. 119 KP). ✓ Rozłożyć potrącenie na kolejne miesiące, respektując kwoty wolne (art. 91 § 2 KP). ✗ Potrącić kwotę naruszającą kwotę wolną od potrąceń, nawet za zgodą pracownika. ✓ Wymagać naprawienia rzeczywistej straty, którą udowodni (art. 115-116 KP). ✗ Obciążać pracownika utraconymi korzyściami przy winie nieumyślnej ani wstrzymywać należnej pensji „na poczet” szkody.

Procedura krok po kroku

1. Ustal stopień winy (umyślna / nieumyślna) – to przesądza o zakresie odpowiedzialności.

2. Udokumentuj i wylicz szkodę – zgromadź dowody na jej powstanie, wysokość i związek z zachowaniem pracownika (art. 116 KP).

3. Zastosuj limity – przy winie nieumyślnej maks. 3-krotność wynagrodzenia i tylko rzeczywista strata.

4. Uzyskaj zgodę albo skieruj sprawę do sądu – pisemna zgoda na konkretną kwotę lub pozew do sądu pracy. Bez potrąceń jednostronnych.

5. Sprawdź kwotę wolną – potrącaj wyłącznie ponad kwotę wolną; większe szkody rozkładaj na miesiące.

6. Pilnuj terminu – roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się po 1 roku od dowiedzenia się o niej (art. 291 § 2 KP).



Pochopne potrącenie może stworzyć pracodawcy więcej problemów niż sama szkoda. Zamiast odzyskać należność, firma może zostać zobowiązana do zwrotu bezprawnie zatrzymanej części pensji, zapłaty odsetek, a także ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie wynagrodzenia. Dlatego każda taka sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, na podstawie rzetelnej dokumentacji i z zachowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie pracy.



Agnieszka Marzeion, Manager, Payroll, TPA Poland