Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
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Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.
- Zasada ochrony wynagrodzenia
- Odpowiedzialność materialna pracownika – przesłanki i granice
- Dwie legalne drogi odzyskania kosztów
- Zgoda musi być kwalifikowana, nie wystarczy „ogólna”
- Kwoty wolne od potrąceń obowiązują zawsze
- Procedura krok po kroku
Odzyskanie pieniędzy jest możliwe, ale wymaga uprzedniego ustalenia podstaw i zakresu odpowiedzialności pracownika, prawidłowego udokumentowania szkody oraz skorzystania z jednej z dwóch legalnych dróg:
1) uzyskania pisemnej zgody pracownika na potrącenie konkretnej kwoty albo
2) dochodzenia roszczenia przed sądem pracy. Jednostronne „rozliczenie” szkody w liście płac może natomiast narazić pracodawcę na obowiązek zwrotu bezprawnie potrąconej kwoty oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie wynagrodzenia.
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Zasada ochrony wynagrodzenia
Punktem wyjścia jest art. 84 Kodeksu pracy (KP): pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Konsekwencją jest art. 87 § 1 KP, który wskazuje zamknięty katalog należności potrącanych bez zgody pracownika: sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych (najpierw świadczenia alimentacyjne, następnie inne), zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z art. 108 KP. Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy w tym katalogu się nie znajduje – dlatego pracodawca nie może potrącić go samodzielnie.
Odpowiedzialność materialna pracownika – przesłanki i granice
Zanim w ogóle powstanie roszczenie, muszą zostać spełnione przesłanki odpowiedzialności materialnej (art. 114-116 KP): bezprawne i zawinione zachowanie pracownika, powstanie szkody oraz związek przyczynowy między nimi. Ciężar udowodnienia wszystkich tych okoliczności, w tym wysokości szkody, spoczywa na pracodawcy (art. 116 KP). Zakres odpowiedzialności zależy od stopnia winy:
• wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność) – pracownik odpowiada wyłącznie za rzeczywistą stratę (art. 115 KP), a odszkodowanie nie może przekroczyć trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia (art. 119 KP);
• wina umyślna – pełna wysokość szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, bez limitu 3 pensji (art. 122 KP);
• mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia (kasa, magazyn, powierzony sprzęt) – pełna wysokość, z odwróconym ciężarem dowodu (art. 124 KP).
Dwie legalne drogi odzyskania kosztów
1) Za pisemną zgodą pracownika – artykuł 91 § 1 KP dopuszcza potrącenie należności spoza katalogu z art. 87 tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. To potrącenie dobrowolne.
2) Na drodze sądowej – jeśli pracownik zgody nie wyraża, pracodawca może pozwać go przed sąd pracy; dopiero prawomocny wyrok i tytuł wykonawczy pozwalają na potrącenie w trybie egzekucyjnym.
Zgoda musi być kwalifikowana, nie wystarczy „ogólna”
Praktyka odbierania od pracowników zgód „z góry” jest prawnie bezskuteczna. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z 8 marca 2023 r., sygn. I PSKP 32/22) zgoda z art. 91 KP musi dotyczyć konkretnej, istniejącej i wymagalnej wierzytelności o znanej pracownikowi wysokości. Zgoda blankietowa na potrącanie przyszłych, nieokreślonych szkód czy niedoborów jest nieważna. Pracownik w chwili jej podpisywania musi wiedzieć, jaką kwotę i z jakiego tytułu pracodawca zamierza potrącić.
Kwoty wolne od potrąceń obowiązują zawsze
Nawet przy prawidłowej zgodzie potrącenie nie może naruszać kwot wolnych (art. 91 § 2 KP). Dla należności na rzecz pracodawcy kwota wolna to 100% minimalnego wynagrodzenia netto, a dla należności na rzecz osób trzecich — 80% tej kwoty (przy niepełnym etacie proporcjonalnie mniej).
Co pracodawca może, a czego nie może – zestawienie
Pracodawca MOŻE
Pracodawca NIE MOŻE
✓ Potrącić koszt szkody za uprzednią, pisemną zgodą pracownika na konkretną, znaną kwotę (art. 91 § 1 KP).
✗ Jednostronnie „odliczyć” szkodę od wynagrodzenia bez zgody pracownika lub bez wyroku sądu.
✓ Dochodzić odszkodowania przed sądem pracy, gdy pracownik nie wyraża zgody (art. 114 i nast. KP).
✗ Odbierać „z góry” blankietową zgodę na potrącanie przyszłych, nieznanych szkód — jest nieważna (art. 84 KP).
✓ Żądać pełnej wysokości szkody przy winie umyślnej (art. 122 KP) lub za mienie powierzone (art. 124 KP).
✗ Żądać przy winie nieumyślnej więcej niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia (art. 119 KP).
✓ Rozłożyć potrącenie na kolejne miesiące, respektując kwoty wolne (art. 91 § 2 KP).
✗ Potrącić kwotę naruszającą kwotę wolną od potrąceń, nawet za zgodą pracownika.
✓ Wymagać naprawienia rzeczywistej straty, którą udowodni (art. 115-116 KP).
✗ Obciążać pracownika utraconymi korzyściami przy winie nieumyślnej ani wstrzymywać należnej pensji „na poczet” szkody.
Procedura krok po kroku
1. Ustal stopień winy (umyślna / nieumyślna) – to przesądza o zakresie odpowiedzialności.
2. Udokumentuj i wylicz szkodę – zgromadź dowody na jej powstanie, wysokość i związek z zachowaniem pracownika (art. 116 KP).
3. Zastosuj limity – przy winie nieumyślnej maks. 3-krotność wynagrodzenia i tylko rzeczywista strata.
4. Uzyskaj zgodę albo skieruj sprawę do sądu – pisemna zgoda na konkretną kwotę lub pozew do sądu pracy. Bez potrąceń jednostronnych.
5. Sprawdź kwotę wolną – potrącaj wyłącznie ponad kwotę wolną; większe szkody rozkładaj na miesiące.
6. Pilnuj terminu – roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się po 1 roku od dowiedzenia się o niej (art. 291 § 2 KP).
Pochopne potrącenie może stworzyć pracodawcy więcej problemów niż sama szkoda. Zamiast odzyskać należność, firma może zostać zobowiązana do zwrotu bezprawnie zatrzymanej części pensji, zapłaty odsetek, a także ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie wynagrodzenia. Dlatego każda taka sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, na podstawie rzetelnej dokumentacji i z zachowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie pracy.
Agnieszka Marzeion, Manager, Payroll, TPA Poland
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