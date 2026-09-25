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Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków

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25 września 2026, 05:18
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków
Shutterstock

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Przepisy Kodeksu pracy znajdują zastosowanie do pracowników samorządowych tylko w zakresie, w jakim szczególnych rozwiązań nie przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych. To w praktyce często jest źródłem trudności w ocenie sytuacji konkretnego pracownika.

Czy przeniesienie pracownika samorządowego z jednej jednostki do drugiej wymaga rozwiązania łączącej strony umowy o pracę i zawarcia nowej? To pytanie jest często zadawane przez pracowników, którzy nie mają pewności jak powinni zareagować na składaną im przez pracodawcę propozycję wprowadzenia tego rodzaju zmiany w ramach stosunku pracy. Trudność polega w tej sytuacji między innymi na tym, że w odniesieniu do pracowników samorządowych w pierwszej kolejności należy stosować przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a dopiero w drugiej, w odniesieniu do nieuregulowanej przez nią tematyki, przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co wielu osobom utrudnia jasną ocenę sytuacji.

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Przeniesienie pracownika samorządowego

Ustawodawca przewidział, że pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej (art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Oznacza to, że przeniesienie co do zasady jest możliwe, ale tylko gdy są spełnione konkretne warunki:

1) mowa o pracowniku samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym;
2) z wnioskiem w tej sprawie wystąpił pracownik lub pracownik wyraził na to zgodę;
3) przeniesienie ma nastąpić w ramach podmiotów objętych zakresem ustawy o pracownikach samorządowych, czyli:

• urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
• starostw powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
• urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
• biur (ich odpowiedników) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
• biur (ich odpowiedników) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego;

4) przeniesienie nastąpi w ramach tej samej lub do innej miejscowości;
5) przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika;
6) przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Porozumienie pracodawców samorządowych

Jeśli wskazane warunki są spełnione, dotychczasowy i przyszły pracodawca muszą zawrzeć porozumienie. Jak wskazał Sąd Najwyższy, przeniesienie na podstawie tego porozumienia to szczególny instrument prawny, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania umowy. Nie powoduje ono rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania go z jednostką, do której pracownik jest przenoszony. Stosunek pracy trwa, nie sporządza się nowej umowy o pracę, a treść dotychczasowej ulega jedynie modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy, miejsca świadczenia stosunku pracy oraz – w zależności od potrzeb – warunków świadczenia stosunku pracy, w tym zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków czy wysokości wynagrodzenia za pracę. Po przeniesieniu pracownika i nowego pracodawcę wiąże ten sam rodzaj umowy o pracę, na podstawie której pracownik był zatrudniany u poprzedniego pracodawcy, choć oczywiście strony mogą wprowadzić w tym zakresie zmiany. W takiej sytuacji powinny zawrzeć odpowiednie porozumienie (wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2013 r., sygn. akt I PK 27/13). Przeniesienie wiąże się też z koniecznością przekazania akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej przenoszonego pracownika.

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Podstawa prawna

art. 2, art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135)

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Źródło: INFOR
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