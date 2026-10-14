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Termin przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej trzeba liczyć od 1 stycznia 2026 r. [nowe zasady naliczania stażu pracy]

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14 października 2026, 14:58
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Termin przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej trzeba liczyć od 1 stycznia 2026 r.
Termin przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej trzeba liczyć od 1 stycznia 2026 r. [nowe zasady naliczania stażu pracy]
Shutterstock

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Kiedy przedawni się prawo do nagrody jubileuszowej, do której pracownik osiągnął wymagany staż pracy dzięki nowelizacji przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2026 r.? Wielu pracodawców popełnia ten błąd i narażają się na spór przed sądem.

Nowe zasady naliczania stażu pracy

Niedługo minie rok od wejścia w życie i rozpoczęcia stosowania przez pracodawców z sektora publicznego nowych przepisów dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 r. można do niego zaliczać szereg okresów aktywności zawodowej, które przed tym dniem nie miały wpływu na uprawnienia pracowników. Do najbardziej popularnych okresów w tym katalogu należą okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej. To właśnie one w praktyce są najczęściej dokumentowane przez pracowników i wpływają na zakres przysługujących im uprawnień, często przekładając się bezpośrednio na wysokość dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.
Jednym ze świadczeń bezpośrednio powiązanych ze stażem pracy jest w sektorze publicznym nagroda jubileuszowa. Choć w odniesieniu do różnych grup zawodowych pracowników zasady jej naliczania i wypłacania regulują różne przepisy, to co do zasady pracownicy uzyskują prawo do tej nagrody po osiągnięciu stażu 20 lat pracy, a następnie prawo do nagród kolejnych stopni co 5 lat, zazwyczaj aż do osiągnięcia stażu 45 lat pracy.

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Nagroda jubileuszowa w sektorze publicznym

Zmiana zasad w zakresie naliczania stażu pracy sprawiła, że po doliczeniu do niego dodatkowych okresów aktywności zawodowej, staż wielu pracowników wzrósł i zyskali oni prawo do nagród wyższego stopnia. Ustalając nowe zasady, ustawodawca wprowadził również regulacje przejściowe (art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw), w których przewidział, że uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia nowych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:
- 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracowników sfery budżetowej,
- 1 maja 2026 r. w przypadku pracowników z sektora prywatnego.
Choć brzmienie tego przepisu wydawało się być proste, a intencja ustawodawcy czytelna, w praktyce na tle stosowania tej regulacji powstało wiele problemów, a jednym z nich było prawidłowe określenie momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia prawa do nagrody, do której pracownik uzyskał wymagany staż pracy przed 1 stycznia 2026 r., ale na podstawie przepisów, które weszły w życie dopiero w tym dniu.

Termin przedawnienia trzeba liczyć od 1 stycznia 2026 r.

Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie zadane w interpelacji poselskiej udzielił resort pracy, który wskazał, że kluczowe znaczenie ma w tym zakresie użyte w art. 6 ustawy stażowej sformułowanie odnoszące się do dnia nabycia uprawnień pracowniczych. Wynika z niego, że aby ustalić prawo pracownika do określonego świadczenia, np. nagrody jubileuszowej, należy wskazać, w którym dniu je nabył. I choć przepisy jasno przewidują, że prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia nabywa się w dniu uzyskania wymaganego stażu pracy, to jednak nie ulega wątpliwości, że przed dniem wejścia ustawy nowelizującej, gdy przepisy nie przewidywały możliwości zaliczenia do niego określonych w niej okresów aktywności zawodowej, pracownik nie mógł nabyć takiego prawa. Wymagany staż zaczął posiadać w dniu, w którym przepis ustawy pozwolił na zaliczenie go do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku pracowników zatrudnionych przez pracodawców sektora budżetowego było to więc 1 stycznia 2026 roku. To w tym dniu roszczenie pracownika stało się wymagalne i ten dzień należy uznać za początek biegu terminu przedawnienia.

Podstawa prawna

art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

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Źródło: INFOR
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