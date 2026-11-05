Nagrody jubileuszowej sprzed dnia zatrudnienia pracodawca nie musi wypłacać

Nowe zasady naliczania stażu pracy wywołały szereg wątpliwości

Temat wypłaty pracownikom nagród jubileuszowych po uzupełnieniu stażu pracy budzi wiele wątpliwości. Choć przepisy regulujące obowiązujące w tym zakresie zasady obowiązują od wielu lat, to ich prawidłowe stosowanie wzbudziło wiele wątpliwości po wejściu w życie i rozpoczęciu stosowania przez pracodawców z sektora publicznego nowych przepisów dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 r. można do niego zaliczać szereg okresów aktywności zawodowej, które przed tym dniem nie miały wpływu na uprawnienia pracowników. Do najbardziej „popularnych” okresów w tym katalogu należą okresy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej. To właśnie one w praktyce są najczęściej dokumentowane przez pracowników i wpływają na zakres przysługujących im uprawnień, często przekładając się bezpośrednio na wysokość dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy. Jednym ze świadczeń bezpośrednio powiązanych ze stażem pracy jest w sektorze publicznym nagroda jubileuszowa. Choć w odniesieniu do różnych grup zawodowych pracowników zasady jej naliczania i wypłacania regulują różne przepisy, to co do zasady pracownicy uzyskują prawo do tej nagrody po osiągnięciu stażu 20 lat pracy, a następnie prawo do nagród kolejnych stopni co 5 lat, zazwyczaj aż do osiągnięcia stażu 45 lat pracy.

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Regionalne izby obrachunkowe wciąż udzielają nowych odpowiedzi

Od 1 stycznia 2026 r. pracodawcy z sektora budżetowego zmagają się z wieloma wątpliwościami dotyczącymi wypłaty tych nagród w związku z uzupełnieniem przez pracowników stażu pracy o nowe okresy aktywności zawodowej. Choć resort pracy i regionalne izby obrachunkowe udzieliły już wielu odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki i nawet sądy wydają już w tym zakresie pierwsze wyroki, to nowe wątpliwości wciąż powstają. W jednej z takich spraw w dniu 12 października 2026 r. odpowiedzi na wniosek udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy (nr RIO-NR.K-432-37/2026). Pytanie dotyczyło obowiązku wypłaty nagrody jubileuszowej, do której pracownik uzyskał wymagany staż pracy przed dniem zatrudnienia u danego pracodawcy, który przypadł po dniu 1 stycznia 2026 r.

Nagrody sprzed dnia zatrudnienia pracodawca nie musi wypłacać

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że godnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Przepisy rozporządzenia są w tym zakresie jednoznaczne i uniemożliwiają przyznania i wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi, który udokumentował upływ okresu wymaganego do nabycia nagrody przypadający przed dniem jego zatrudnienia u danego pracodawcy samorządowego. Co prawda § 8 ust. 7-11 rozporządzenia przewidują również inne, szczególne przypadki nabycia prawa do nagrody, m.in. w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu, jednak żaden z przepisów nie reguluje kwestii nabycia prawa do nagrody w przypadku upływu odpowiedniego okresu przed dniem zatrudnienia pracownika.

Co istotne, pracownik, którego dotyczył złożony wniosek rozpoczął pracę w dniu 10 września 2026 r. i to wtedy przedstawił pracodawcy całość dokumentacji dotyczącej okresów zatrudnienia i okresów im równoważnych, uprawniających do nabycia nagrody jubileuszowej. Zakładając więc, że okres zatrudnienia został w całości udokumentowany, pracownik będzie mógł nabyć prawo dopiero do nagrody jubileuszowej kolejnego stopnia, do której uzyska odpowiedni staż pracy w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy.