Mobbing w praktyce – czy intencje albo zamiar sprawcy mają znaczenie?

Nie liczą się ani intencje, ani zamiar

W ostatnich miesiącach mobbing niemal nie schodzi z nagłówków internetowych i jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Oczywiście dzieje się tak za sprawą zmian, które zaszły na gruncie obowiązujących przepisów, a w ramach których między innymi zmieniono definicję mobbingu. Od 5 listopada oznacza on zachowanie polegające na uporczywym nękaniu pracownika. Jak widać, definicja została więc istotnie uproszczona.

Uporczywość, o której mowa w przepisie polega na tym, że nękanie ma być powtarzalne, nawracające lub stałe. Mobbingiem nie są natomiast zachowania incydentalne, choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika. Ustawodawca wskazał wprost, że przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności:

1) upokarzanie,

2) uwłaczanie,

3) zastraszanie,

4) zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika,

5) nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika,

6) utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji,

7) izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu

– gdy przyjmują postać uporczywego nękania.

Fakt, że w regulacji tej użyto zwrotu „w szczególności” oznacza, że katalog zachowań zawarty w tym przepisie jest katalogiem otwartym, a wymienione w nim przejawy mobbingu mają jedynie charakter przykładowy i zapewne też najbardziej typowy, są najczęściej spotykane w praktyce. Na zachowania te mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy, a co więcej, za mobbing uważa się także nakazanie podejmowania wobec pracownika takich zachowań lub zachęcanie do nich. W omawianym kontekście duże praktyczne znaczenie ma to, że wskazane w przepisach niepożądane zachowania wobec pracownika uważa się za mobbing, choćby ich celem nie było uporczywe nękanie. Oznacza to, że zachowanie sprawcy może zostać uznane za mobbing niezależnie od intencji jego działania.

REKLAMA

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Sprawcą mobbingu może być nie tylko szef

Bardzo ważne jest też to, że obecnie nie budzi już wątpliwości to, kto może być sprawcą mobbingu w zakładzie pracy. W przeszłości z mobbingiem były w większości kojarzone zdarzenia zachodzące między pracodawcą a pracownikiem. Obecnie art. 943 § 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie pozostawia już wątpliwości co do tego, że za mobbing uważa się zachowania, które pochodzą w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób. I znów – zwrot „w szczególności” wskazuje, że nie mamy do czynienia z katalogiem zamkniętym. To, na co trzeba zwrócić w tej sytuacji uwagę, to fakt, że na gruncie znowelizowanych przepisów nie ma już wątpliwości co do tego, że z mobbingiem możemy mieć do czynienia zarówno w relacjach odgórnych, oddolnych, jak i poziomych, które tworzą się między współpracownikami. Jego sprawcą może też być inna osoba niż pracownik.